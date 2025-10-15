Miles de personas marchan en Barcelona en apoyo a Palestina entre fuertes medidas policiales

Barcelona ha vuelto a salir a la calle este miércoles en una nueva manifestación en apoyo a Palestina y exigiendo el fin del genocidió de Israel en Gaza. Desde primera hora de la tarde, miles de personas llegaron a la estación de Sants de Barcelona y sus alrededores, se convirtió en un mar de pañuelos y banderas palestinas, en una la jornada de huelga general que ha generado una nueva oleada de protestas.

Fátima, de 43 años y originaria de Tánger, acudió en metro junto a sus dos hijas, de diez y cuatro años. “Ellas entienden lo que está pasando, que hay niños de su edad muriendo cada día”, explica a EL PERIÓDICO, ante la atenta mirada de las niñas, que visten camisetas de la selección de Marruecos con las pegatinas del sindicato estudiantil como insignia. “Es injusto, por eso tenemos que salir a protestar”.

Ya habían acudido a la convocatoria de la mañana, y repiten pese a haber vivido algún momento de angustia, al quedar separados, ella con una de las hijas, y su marido con la otra, unos en el interior y otros en el exterior de la estación, sin que la policía permitirera entrar ni salir. Pero Fátima asegura que confía en la seguridad de las manifestaciones: “Si las cosas se ponen feas, me pongo cerca de la policía porque creo que ellos me protegerían”.

Gases irritantes desde el inicio

Y las cosas se pusieron feas. Minutos después de la hora convocada, agentes de la policía comenzaron a lanzar gases irritantes en el punto de encuentro inicial, en la avenida de Roma. Equipos de primeros auxilios atendieron a varias personas afectadas, entre ellas una madre y su hijo que huyeron corriendo hacia un punto fijo que pudieron distinguir con los ojos apenas abiertos: las banderas blancas con la cruz roja que ondeaban a un lado de la marcha, en las inmediaciones de la estación de Sants

Eran los voluntarios de Rescue Life, una organización sin ánimo de lucro formada por socorristas, técnicos de emergencias y personal sanitario, nacida tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. “Estamos aquí haciendo nuestro trabajo, que es reivindicar el acceso a la salud, aquí y en Gaza”, explica a este diario Juan, uno de sus miembros. “Queremos democratizar la atención sanitaria en contextos de conflicto”.

Incendio frente a la sede de bomberos

Las pancartas, muchas elaboradas a mano, mostraban la diversidad de los grupos llegados desde distintos puntos de Cataluña: asociaciones vecinales, familias enteras, estudiantes y juventudes de partidos políticos.

La marcha avanzó de forma tranquila, entre los lemas que ya se han convertido en lugares comunes en las protestas de las últimas semanas: “Israel no es un país, es una ocupación” o “Isabel asesina, Europa patrocina”. En los puestos improvisados se vendían camisetas con los colores y consignas de “Palestina libre”, mientras los manifestantes coreaban cánticos a favor del alto el fuego.

Sin embargo, a menos de una hora del inicio de la marcha, algunos manifestantes provocaron un fuego al quemar un grupo de contenedores de reciclaje, delante de la parada de metro de Tarragona. Algunos recipientes de plástico saltaron por los aires, pero nadie en la marcha pareció alterarse, sino que algunos se apartaron para seguir con el transcurso pacífico mientras algunos de los más jóvenes reivindicaban el gesto simbólico. Los bomberos aparecieron al cabo de unos 10 minutos, al encontrarse a pocos metros del Parque de Bomberos de l’Eixample.

Al avanzar por la avenida Tarragona, la marcha giró a la altura del centro comercial Las Arenas, bordeando el parque Joan Miró en lugar de entrar en la plaza España, donde el tráfico continuó circulando con normalidad, mientras empezaba a caer el sol. En el ambiente, una mezcla de indignación, solidaridad y cansancio por una guerra que de momento no acaba.

Jornada de huelga general

Apenas dos semanas después de que decenas de miles de personas salieran a la calle a denunciar el genocidio de Israel en Gaza, la convocatoria se ha mantenido a pesar del anuncio del acuerdo de paz entre Israel y Hamás firmado en Egipto esta semana. Las reivindicaciones se centran ahora en exigir que se respete el alto al fuego, algo que el Ejército israelí ya está incumpliendo, con al menos nueve palestinos asesinados en las primeras 24 horas. Además, las autoridades israelíes tampoco han abierto el paso de ayuda humanitaria de Rafah entre el enclave palestino y Egipto.

Por la mañana, más de 7.000 personas han participado en una manifestación en el centro de Barcelona, mientras que las concentraciones se han repetido en varias localidades. Frente a la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, en el paseo de Gràcia, los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya han encabezado una concentración para exigir el corte de todo tipo de relaciones comerciales con Israel.

El paro convocado con paros parciales en empresas y administraciones públicas ha tenido un seguimiento desigual, las disrupciones en los servicios han sido mínimas, con afectaciones puntuales en la movilidad y la actividad laboral.

Unas horas antes del inicio de la marcha en la estación de Sants, los Mossos d’Esquadra ya habían dispersado a golpes de porra los alrededores a manifestantes que permanecían tras la marcha estudiantil de la mañana y a la espera de la marcha unitaria de la tarde.

Desde Israel, las críticas directas a España no han tardado en llegar. La encargada de negocios israelís en España, Dana Erlich, ha afirmado en la red social X que las protestas "ya no se tratan de la paz" sino que expresan "puro odio contra Israel", considerando que el acuerdo alcanzado el lunes representa una "oportunidad real para la región", a pesar de que la violencia continúa.