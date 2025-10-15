Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeros pasos de la paz y el alto el fuego en Gaza tras la cumbre de Egipto: así la hemos contado

Firma de la paz en Gaza: así ha sido la rúbrica del acuerdo y la primera liberación de rehenes de Israel

Tasques de neteja de runa ahir a Ciutat de Gaza. | EBRAHIM HAJJAJ / REUTERS

Tasques de neteja de runa ahir a Ciutat de Gaza. | EBRAHIM HAJJAJ / REUTERS / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

