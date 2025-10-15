Primeros pasos de la paz y el alto el fuego en Gaza tras la cumbre de Egipto: así la hemos contado

Clanes de Gaza apoyan acciones contra "grupos rebeldes" después de imágenes de ejecuciones

Los clanes y tribus de Gaza expresaron su apoyo este martes a las acciones de las "fuerzas de seguridad" para controlar a los "grupos rebeles" que actúan en la Franja aprovechando la situación de guerra, después de la publicación de vídeos mostrando ejecuciones en la ciudad de Gaza.

Reunidos este martes, apoyaron las acciones tendentes a "disuadir a los agresores y poner fin al caos de manera rápida y decisiva" y afirmaron su rechazo a la violencia de estos "grupos rebeldes" que, según dicen, se aprovechan de la situación y agravan el sufrimiento de la gente de Gaza. Por ellos, pidieron a "las facciones islámicas y nacionales que unan fuerzas, unifiquen energías, creen un clima apropiado y aprovechen todos los recursos disponibles para apoyar los planes de las autoridades pertinentes para controlar la situación y poner fin al caos".