En Directo
Al minuto
Primeros pasos de la paz y el alto el fuego en Gaza tras la cumbre de Egipto: así la hemos contado
Firma de la paz en Gaza: así ha sido la rúbrica del acuerdo y la primera liberación de rehenes de Israel
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Protestas en Italia antes del partido de fútbol del Mundial contra Israel
Unas 10.000 personas se han manifestado en Údine (norte de Italia), donde se ha celebrado el duelo de clasificación para el Mundial 2026 entre Italia e Israel, para reclamar la suspensión del enfrentamiento y la exclusión israelí de las competiciones internacionales. Banderas gigantes de Palestina, mensajes contra la expulsión de Israel y cánticos contra la disputa del duelo ante Italia. Justo antes del choque, que comenzó con normalidad y entre silbidos hacia el himno israelí, se vivieron los momentos más tensos, con algunos manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro lanzando bengalas y objetos pesados contra las autoridades policiales presentes, que contrarrestaron con gas lacrimógeno y grandes máquinas de agua a presión. Una periodista de la cadena estatal Rai y un operador de cámara sufrieron heridas durante los altercados.
Clanes de Gaza apoyan acciones contra "grupos rebeldes" después de imágenes de ejecuciones
Los clanes y tribus de Gaza expresaron su apoyo este martes a las acciones de las "fuerzas de seguridad" para controlar a los "grupos rebeles" que actúan en la Franja aprovechando la situación de guerra, después de la publicación de vídeos mostrando ejecuciones en la ciudad de Gaza.
Reunidos este martes, apoyaron las acciones tendentes a "disuadir a los agresores y poner fin al caos de manera rápida y decisiva" y afirmaron su rechazo a la violencia de estos "grupos rebeldes" que, según dicen, se aprovechan de la situación y agravan el sufrimiento de la gente de Gaza. Por ellos, pidieron a "las facciones islámicas y nacionales que unan fuerzas, unifiquen energías, creen un clima apropiado y aprovechen todos los recursos disponibles para apoyar los planes de las autoridades pertinentes para controlar la situación y poner fin al caos".
Israel informa de que las milicias palestinas han entregado a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes
El Ejército de Israel ha anunciado este martes que las milicias palestinas han entregado al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", ha señalado el Ejército en un comunicado después de pedir "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades.
Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para este miércoles en apoyo a Palestina
Organizaciones sindicales y estudiantiles se movilizarán este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La movilización justo dos días después de la rúbrica del acuerdo por la "paz" entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados, busca visibilizar la "complicidad internacional con los ataques en Gaza". Los organizadores mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa "para exigir el fin de la masacre y romper relaciones con Israel". En este contexto, UGT y CCOO han convocado paros parciales de dos horas por turno y concentraciones simbólicas en los centros de trabajo públicos y privados del país. La jornada de movilizaciones, que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel en Gaza y Cisjordania, se centrará en tres turnos durante el día: en la mañana, de 10.00 a 12.00 horas; en la tarde, de 17.00 a 19.00; y en los turnos de noche, de 02.00 a 04.00 horas.
La ONU estima que serán necesarios 60.400 millones de euros para reconstruir Gaza
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estimado este martes que serán necesarios 70.000 millones de dólares (unos 60.400 millones de euros) para reconstruir la Franja de Gaza tras dos años de una ofensiva por parte del Ejército israelí que se ha saldado con cerca de 67.900 muertos. A medida que las agencias humanitarias alertan de que la ayuda que entra en el enclave es insuficiente dadas las "grandes necesidades" de la población palestina, el PNUD ha indicado en un comunicado que "hay pocas zonas de Gaza que no hayan sufrido daños por los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego". El representante especial del PNUD para los palestinos, Jaco Cilliers, ha señalado que la destrucción en la zona "constituye el 84 por ciento" y, en algunas partes, llega a alcanzar el 92%".
Seis muertos por fuego israelí cerca de la "línea amarilla" del plan de retirada de Gaza
Seis personas murieron este martes por fuego del Ejército israelí en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur), cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes, según el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás. Según informaron a EFE fuentes médicas locales, cuatro personas murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí; una más falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad, y una sexta murió en la zona de Al Foujari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel. Los cinco fallecidos en la capital gazatí fueron llevados al hospital Bautista Al Ahli de la ciudad. Los cuatro de Shujaia murieron, según fuentes de este hospital y también rescatistas, por un ataque de dron y fueron transportados por civiles porque las ambulancias no podían llegar hasta allí, ya que fueron atacados en una zona restringida para los servicios de emergencias más allá de la "línea amarilla".
Aumentan a más de 67.900 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 67.900 los muertos y 170.100 los heridos por la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, a pesar de la entrada en vigor del nuevo alto el fuego pactado con motivo de la propuesta formulada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado que "el número de muertos por la agresión israelí asciende a 67.913 mártires y 170.134 heridos" después de que en las últimas 24 horas hayan llegado 44 cuerpos y 29 heridos a los hospitales que quedan operativos en la Franja, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.
Rufián apunta que el plan de Trump "no es de paz, es un plan urbanístico" que será controlado "por Netanyahu"
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntó este martes que el plan de paz en Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es un plan de paz, es un plan urbanístico que va a ser controlado por Netanyahu, Trump y Tony Blair". Así lo indicó Rufián en declaraciones ante los medios de comunicación desde la Cámara Baja, donde señaló que le parece "curioso" que se hable de plan de paz "mientras sigue habiendo bombardeos" y alertó de que se trata de un plan para la paz en Gaza, pero que sigue sin "estar firmado por Israel y por Hamás".
La ONU y la Cruz Roja instan a abrir todos los pasos fronterizos en Gaza
La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) exigieron el martes la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza para poder enviar más ayuda humanitaria, tras la entrada en vigor de la tregua. "Hasta donde sé, no todos los pasos fronterizos de Gaza están abiertos a la ayuda humanitaria. Ese es el principal problema en estos momentos, y es lo que las organizaciones humanitarias, incluido el CICR, reclamamos en las últimas horas", declaró el portavoz del CICR, Christian Cardon, en una rueda de prensa en Ginebra. Esta apertura debe ser efectiva "con carácter urgente", subrayó. "Pedimos que se abran todos los pasos fronterizos", insistió a su lado Jens Laerke, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Egipto espera reabrir el cruce de Rafah "en las próximas horas"
Egipto espera reabrir el cruce de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, "en las próximas horas" tras acordar con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) el despliegue de 100 efectivos, en coordinación con la misión europea que supervisará las operaciones en el paso fronterizo, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia. El informante, que pidió anonimato, aseguró que Egipto, que medió junto con Estados Unidos, Catar y Turquía el alto el fuego en Gaza, "logró un acuerdo con la ANP para desplegar a más de 100 efectivos, incluyendo coordinadores, administradores y personal de seguridad". "Este despliegue se realizará en preparación para la reanudación de las operaciones en el cruce en las próximas horas", añadió la fuente.
- Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos
- Entrega de rehenes y firma de la paz para Gaza, en directo: última hora de la cumbre de Egipto, Trump y el alto el fuego entre Israel y Hamás
- Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el 'fantástico trabajo' de España en la cuestión de Gaza
- Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás
- Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz
- DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- ¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?
- Tensión en Gaza pese al alto el fuego: nueve muertos por ataques del Ejército israelí