Entrega de rehenes y firma de la paz para Gaza, en directo: última hora de la cumbre de Egipto, Trump y el alto el fuego entre Israel y Hamás
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano
Al menos tres personas han resultado heridas como consecuencia de dos ataques efectuados este martes por el Ejército de Israel contra sendas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.
Una de las víctimas ha sido trasladada a un centro hospitalario con pronóstico muy grave, según ha indicado la agencia de noticias estatal NNA, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado con un dron la motocicleta en la que circulaba por la carretera de Uadi Yilo, a la entrada de la localidad de Jozama, al este de Tiro.
Los otros dos heridos están recibiendo tratamiento en el Hospital Gubernamental de Tibnin, tras un ataque con drones del Ejército israelí contra una zona entre este municipio y Haris, ambos situados en la gobernación de Nabatiye.
Hamás entrega los restos de otros cuatro rehenes e intenta recuperar el control en Gaza
Hamás entregó el martes los restos de otros cuatro rehenes muertos en cautiverio, mientras intenta restablecer con mano dura su control en Gaza a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que busca excluirlo del gobierno del territorio.
"Cuatro ataúdes" fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza y posteriormente transferidos a Israel, reportó el ejército israelí en un comunicado.
Con estos últimos restos, ya son ocho los rehenes muertos en cautiverio que Hamás ha entregado a Israel como parte de sus obligaciones hacia el acuerdo de cese el fuego en Gaza.
El lunes, Hamás entregó otros cuatro cadáveres, de tres israelíes y un joven nepalí. También liberó a los 20 rehenes vivos que mantenía cautivos.
Protestas en Italia antes del partido de fútbol del Mundial contra Israel
Unas 10.000 personas se han manifestado en Údine (norte de Italia), donde se ha celebrado el duelo de clasificación para el Mundial 2026 entre Italia e Israel, para reclamar la suspensión del enfrentamiento y la exclusión israelí de las competiciones internacionales. Banderas gigantes de Palestina, mensajes contra la expulsión de Israel y cánticos contra la disputa del duelo ante Italia. Justo antes del choque, que comenzó con normalidad y entre silbidos hacia el himno israelí, se vivieron los momentos más tensos, con algunos manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro lanzando bengalas y objetos pesados contra las autoridades policiales presentes, que contrarrestaron con gas lacrimógeno y grandes máquinas de agua a presión. Una periodista de la cadena estatal Rai y un operador de cámara sufrieron heridas durante los altercados.
Clanes de Gaza apoyan acciones contra "grupos rebeldes" después de imágenes de ejecuciones
Los clanes y tribus de Gaza expresaron su apoyo este martes a las acciones de las "fuerzas de seguridad" para controlar a los "grupos rebeles" que actúan en la Franja aprovechando la situación de guerra, después de la publicación de vídeos mostrando ejecuciones en la ciudad de Gaza.
Reunidos este martes, apoyaron las acciones tendentes a "disuadir a los agresores y poner fin al caos de manera rápida y decisiva" y afirmaron su rechazo a la violencia de estos "grupos rebeldes" que, según dicen, se aprovechan de la situación y agravan el sufrimiento de la gente de Gaza. Por ellos, pidieron a "las facciones islámicas y nacionales que unan fuerzas, unifiquen energías, creen un clima apropiado y aprovechen todos los recursos disponibles para apoyar los planes de las autoridades pertinentes para controlar la situación y poner fin al caos".
Israel informa de que las milicias palestinas han entregado a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes
El Ejército de Israel ha anunciado este martes que las milicias palestinas han entregado al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", ha señalado el Ejército en un comunicado después de pedir "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades.
Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para este miércoles en apoyo a Palestina
Organizaciones sindicales y estudiantiles se movilizarán este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La movilización justo dos días después de la rúbrica del acuerdo por la "paz" entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados, busca visibilizar la "complicidad internacional con los ataques en Gaza". Los organizadores mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa "para exigir el fin de la masacre y romper relaciones con Israel". En este contexto, UGT y CCOO han convocado paros parciales de dos horas por turno y concentraciones simbólicas en los centros de trabajo públicos y privados del país. La jornada de movilizaciones, que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel en Gaza y Cisjordania, se centrará en tres turnos durante el día: en la mañana, de 10.00 a 12.00 horas; en la tarde, de 17.00 a 19.00; y en los turnos de noche, de 02.00 a 04.00 horas.
La ONU estima que serán necesarios 60.400 millones de euros para reconstruir Gaza
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estimado este martes que serán necesarios 70.000 millones de dólares (unos 60.400 millones de euros) para reconstruir la Franja de Gaza tras dos años de una ofensiva por parte del Ejército israelí que se ha saldado con cerca de 67.900 muertos. A medida que las agencias humanitarias alertan de que la ayuda que entra en el enclave es insuficiente dadas las "grandes necesidades" de la población palestina, el PNUD ha indicado en un comunicado que "hay pocas zonas de Gaza que no hayan sufrido daños por los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego". El representante especial del PNUD para los palestinos, Jaco Cilliers, ha señalado que la destrucción en la zona "constituye el 84 por ciento" y, en algunas partes, llega a alcanzar el 92%".
