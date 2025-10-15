Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrega de rehenes y firma de la paz para Gaza, en directo: última hora de la cumbre de Egipto, Trump y el alto el fuego entre Israel y Hamás

Movimiento de personas en Gaza tras la tregua.

Movimiento de personas en Gaza tras la tregua. / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos
  2. Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el 'fantástico trabajo' de España en la cuestión de Gaza
  3. Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás
  4. ¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?
  5. Trump anuncia aranceles del 100% a China por su postura comercial 'hostil
  6. Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz
  7. La cumbre de paz en Egipto: líderes de 30 países y ausencias notables
  8. DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

