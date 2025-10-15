Entrega de rehenes y firma de la paz para Gaza, en directo: última hora de la cumbre de Egipto, Trump y el alto el fuego entre Israel y Hamás

Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano

Al menos tres personas han resultado heridas como consecuencia de dos ataques efectuados este martes por el Ejército de Israel contra sendas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Una de las víctimas ha sido trasladada a un centro hospitalario con pronóstico muy grave, según ha indicado la agencia de noticias estatal NNA, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado con un dron la motocicleta en la que circulaba por la carretera de Uadi Yilo, a la entrada de la localidad de Jozama, al este de Tiro.

Los otros dos heridos están recibiendo tratamiento en el Hospital Gubernamental de Tibnin, tras un ataque con drones del Ejército israelí contra una zona entre este municipio y Haris, ambos situados en la gobernación de Nabatiye.