DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso
Un ataque ruso con bombas guiadas de precisión KAB ha herido este lunes al menos a cuatro personas y dejado sin electricidad a tres distritos de la ciudad ucraniana de Járkov, obligando al traslado de más de medio centenar de pacientes ingresados en un hospital de la segunda mayor urbe del país."El enemigo ha golpeado Járkov con KABs", ha afirmado el alcalde de la ciudad, Ígor Terejov, a través de su canal de Telegram, en el que ha informado también de un "gran incendio" en el distrito de Saltiv a causa del bombardeo.El regidor ha alertado de "un impacto en la zona de un centro médico", señalando que ya "previamente, una de sus dependencias estaba destruida". "Los 57 pacientes que se encontraban en el hospital en el momento del ataque enemigo con KAB han sido trasladados a otro centro médico", ha afirmado, señalando que "los médicos les están realizando exámenes adicionales para detectar lesiones y reacciones de estrés agudo".
Zelenski se reunirá con Trump en Washington para abordar defensa aérea y los tomahawk
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará en Washington a su homólogo de EEUU, Donald Trump, el viernes, en un encuentro presentado este lunes por el mandatario ucraniano que servirá para analizar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, además de para mantener contactos con empresarios y políticos estadounidenses. Aunque se mostró reacio a compartir información sobre el contenido de la visita, Zelenski sí señaló que, en ese viaje a Washington, "el gran tema es la defensa aérea" y la "posibilidad de ejercer presión sobre Rusia a larga distancia".
El sistema eléctrico ucraniano resiste por el momento a la nueva oleada de ataques rusos
El sistema eléctrico ucraniano ha resistido por el momento a la nueva ola de ataques rusos con algunos apagones de emergencia tras los que el suministro ha sido restablecido a millones de hogares afectados. A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, cuando la primera campaña de bombardeos rusos dejó a oscuras durante días a algunas grandes ciudades ucranianas, la red de generación y distribución ucraniana no ha experimentado la caída masiva de entonces después de los ataques del viernes y el fin de semana. Muchos abonados en Kiev, Odesa y otras nueve regiones sufrieron apagones temporales, pero los trabajos de reparación restablecieron la electricidad en la mayor parte de hogares en unas horas. En algunas grandes ciudades, como la urbe de Leópolis en Ucrania occidental, ni siquiera se produjeron cortes.
Los Veintisiete respaldan el nuevo marco de libre comercio UE-Ucrania para productos agrícolas
Los Veintisiete han respaldado este lunes el acuerdo de principio alcanzado entre la Comisión Europea y Ucrania en junio para "revisar y modernizar" la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola. Este acuerdo sigue la línea de las exenciones temporales que se dieron a Kiev tras la invasión rusa pero que incluyen nuevas salvaguardas para proteger a sectores europeos sensibles.
Zelenski dice que irá esta semana a Washington para reunirse con Trump
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció el lunes que irá "esta semana" a Washington para entrevistarse con su homólogo estadounidense Donald Trump. "Me reuniré con el presidente Trump en Washington esta semana", declaró Zelenski en conferencia de prensa en Kiev junto a la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas.
Rusia empieza a tener problemas de reclutamiento de soldados
Los expertos apuntan a que Rusia tiene ya problemas para reclutar soldados mediante altos incentivos económicos. El medio crítico con Putin Idel Realii señaló que el Distrito Autónomo de Khanty-Mansi ofrece actualmente el bono de inscripción único más alto, con 3,2 millones de rublos (unos 39.300 dólares), y que los pagos regionales en toda Rusia aumentan en promedio en 500.000 rublos (unos 6.100 dólares) cada tres o cuatro meses. Idel Realii informó que la decisión de la Óblast de Sverdlovsk, tomada en marzo de 2025, de aumentar su pago único a 3,1 millones de rublos (unos 38.100 dólares) no se tradujo en una afluencia de nuevos reclutas. Empleados de reclutamiento militar en dos regiones siberianas no especificadas informaron de que recientemente solo se han alistado reclutas de "edad extremadamente avanzada" y con enfermedades crónicas.
Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania
Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la localidad de Preobrazhenka, en la provincia de Zaporiyia, en el este del país. El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido perpetrado con un dron y ha afectado principalmente a un "vehículo civil" que se encontraba circulando. Los dos fallecidos son un hombre de 53 años que "murió en el acto" y una mujer de 50 años que perdió la vida poco después del ataque debido a la gravedad de las heridas, tal y como ha apuntado en un mensaje difundido a través de Telegram.
Yermak y la primera ministra ucraniana viajan a EE.UU. para tratar sobre armas y sanciones
El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, viaja hoy a Estados Unidos junto a la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, para abordar con el gobierno del presidente Donald Trump cuestiones de defensa, seguridad energética y posibles sanciones a Rusia. "El último objetivo sigue siendo el mismo: ¡una paz justa y duradera!", escribió Yermak en su cuenta de la red social X. Kiev busca en Washington un acuerdo que lleve al envío de más armamento para su Ejército.
Merz alienta a Trump a usar su influencia también para poner fin a la guerra de Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este lunes en los márgenes de la cumbre internacional sobre Gaza en Egipto que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la guerra de Ucrania y le alentó a usar su influencia para poner también fin a este conflicto. "Tengo la esperanza de que el presidente estadounidense ejerza también sobre el Gobierno ruso la influencia que ha ejercido sobre los implicados en la región", declaró a los medios alemanes en Sharm el Seij en alusión al papel de Trump en el alto el fuego en Gaza. Merz recordó que Rusia está en guerra contra Ucrania desde hace tres años y medio y anunció que en la tarde del lunes se reunirá con el homólogo estadounidense para hablar de las medidas que pueden tomar sus países "para poner también fin a esta guerra".
La Marina rusa niega que un submarino emergiera por avería frente a la costa de Francia
La Marina rusa desmintió este lunes que su submarino 'Novorossiysk' emergiera frente a las costas francesas debido a una avería. "La información difundida por varios medios de comunicación sobre el supuesto mal funcionamiento y la consiguiente salida a la superficie de emergencia del submarino diésel-eléctrico 'Novorossiysk' frente a las costas de Francia no se corresponde con la realidad", señaló la Flota rusa del mar Negro. Según el comunicado, citado por la agencia Interfax, "de acuerdo con las normas de navegación internacionales, los submarinos pueden navegar en el Canal de la Mancha exclusivamente en la superficie". El comando naval de la OTAN informó el pasado 9 de octubre sobre la detección de un submarino ruso frente a la costa de Bretaña y la vigilancia del buque. Mientras, varios canales de Telegram informaron de que el submarino había sufrido una avería. Un incidente similar, que puso en alerta a la región, tuvo lugar hace tres años, cuando el buque ruso fue escoltado por la marina francesa.
