DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Volodimir Zelenski. / EP

Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

DIRECTO GAZA | Zelenski se reunirá con Trump en Washington para abordar la defensa aérea y los tomahawk

DIRECTO GAZA. Cumbre en Egipto | Trump reconoce que la reconstrucción de los edificios será más fácil que la consolidación de la paz

Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos

Trump y líderes mundiales se reúnen en Egipto para respaldar el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el "fantástico trabajo" de España en la cuestión de Gaza

Trump rubrica en Egipto su plan de paz para Gaza ante los principales líderes europeos y árabes

¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?

La liberación de los rehenes deja el futuro de Gaza a merced de Trump y Netanyahu

