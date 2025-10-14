Trump recibe a Milei como gran aliado estratégico pero advierte que el apoyo económico depende de su victoria electoral en octubre

"La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte". Donald Trump se vistió de bombero para recibir a su colega argentino Javier Milei en la Casa Blanca. Estados Unidos resolvió apoyar al Gobierno ultraderechista en medio de una crisis económica de proporciones para cambiar el rumbo de unos comicios parlamentarios del 26 de octubre que, según las encuestas, podrían ser adversos y comprometer la alianza que Washington ha decidido establecer con Buenos Aires en niveles que no tienen precedentes y que llevaron a intervenir en el mercado cambiario argentino para evitar un colapso. La asistencia financiera de 20.000 millones de dólares y la compra de bonos argentinos inicia una nueva era en las relaciones bilaterales. Sin embargo, Trump dejó una advertencia: si Milei pierde "con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina".

"Encantado de que esté aquí", dijo Trump al recibir al anarco capitalista. "Eres muy popular", aseguró el multimillonario republicano. "Tenemos confianza que el presidente lo hará bien", añadió, de cara a una contienda que es considerada una prueba de fuego para el experimento iniciado en diciembre de 2023. "Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta", remarcó el magnate.

"Estoy muy honrado", dijo Milei al escuchar a su principal referente político. "Gracias al gran liderazgo suyo, se ha logrado conseguir la paz en Oriente Próximo", lo halago. El extertuliano televisivo está convencido de que bajo su mandato Argentina es parte de un nuevo eje occidental junto con Estados Unidos e Israel. Destacó en ese sentido que comparte con Trump la comprensión de "lo que significa la amenaza del socialismo del siglo XXI en América Latina".

Milei agradeció especialmente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por haber encarado la intervención en los asuntos internos argentinos, una ayuda "para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores" que, remarcó presidente argentino, buscan volver imponer un modelo económico de corte socialista. "No vamos a ignorar a nuestros aliados", dijo Bessent y comparó a la oposición peronista con la senadora Elizabeth Warren y el mismo comunismo.

Argentina busca una asociación preferencial con la Casa Blanca en todos los planos. Y esto incluye, más allá de la contingencia electoral, la posibilidad de acuerdos comerciales que impliquen una reducción arancelaria.

Expectativas de amplio alcance

De parte de la administración Trump, el proceso argentino es relevante como parte de un rediseño regional. Milei es la insignia de un cambio que, remarcó el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene también referencias en El Salvador y Ecuador y pronto sumará a Bolivia. En ese país se celebra este domingo el segundo turno entre dos candidatos, Jorge "Tuto" Quiroga y Rodrigo Paz, no son por primera vez en décadas "anti norteamericanos". Washington espera novedades en la misma dirección política en las elecciones chilenas de noviembre y en Brasil el año venidero. El anhelo de un reacomodamiento regional es parte de una disputa mayor de Estados Unidos con China en América Latina y el mundo.

"La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere", aseguró Trump sobre el país sudamericano. Lo más llamativo del acercamiento bilateral no es solamente el dinero facilitado para contener la crisis. Washington ha decidido participar de la reorganización del Gobierno de Milei después de la contienda de octubre. El consultor Barry Bennett ha viajado con ese propósito a Buenos Aires, donde no solo se reunió con funcionarios sino dirigentes de la oposición de derechas y centro derecha que podría acompañar al anarco capitalista en esta nueva etapa. Bennett ha sido parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que ha reunido en dos oportunidades a Trump y Milei. De acuerdo con el diario ´La Nación`, Bennett pidió a un grupo de diputados de la llamada "oposición blanda" para que acompañen "las reformas que pide Estados Unidos, la laboral y la tributaria, supuesta exigencia de las empresas para invertir en Argentina".

El autor de esa columna, Carlos Pagni, añadió al respecto: "es un hecho absolutamente inédito que un gobierno tenga un ancla externa como tiene Milei".

Trump fue claro en su mensaje: "el éxito de Argentina será muy importante para todos". Eso incluye claramente a la Casa Blanca en el marco de su disputa con Pekín, el segundo socio comercial del país sudamericano.