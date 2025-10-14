Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Estados Unidos ha hundido este martes por orden de Donald Trump frente a las costas de Venezuela otra embarcación a la que Washington acusa de narcotráfico y ha matado a los seis ocupantes. El propio Trump ha hecho el anuncio en su cuenta de Truth Social, incluyendo un vídeo de 33 segundos que recoge el momento de la explosión de la lancha.

Se trata del quinto ataque contra este tipo de embarcaciones autorizado por Trump, aunque él mismo hizo comentarios hace unas semanas que apuntan a la posibilidad de que se haya producido uno más. Con todos está retando la ley estadounidense y el derecho internacional.

El mandatario ha declarado que EEUU está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, a cuyos miembros ha clasificado como combatientes ilegales, argumentos con los que trata de arrogarse la autoridad para estos ataques. Según la información facilitada públicamente por EEUU, hasta ahora han matado a 27 ocupantes de las lanchas.

Este último ataque llega cuatro días después de que el premio Nobel de la Paz se entregara a María Corina Machado, líder de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, que ha agradecido a Trump su apoyo y ha respaldado la política del estadounidense contra el gobierno de Caracas y en particular los hundimientos de embarcaciones.

Noticia de última hora. Se ampliará en breve.