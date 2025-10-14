Lecornu acepta suspender la polémica reforma de las pensiones para salvar su Gobierno

Era el momento más esperado en semanas. Con semblante serio y paso decidido, Sébastien Lecornu se acercó a la tribuna para pronunciar el tradicional discurso de política general ante la Asamblea Nacional.

“He aceptado la misión que me ha encomendado el presidente, porque Francia necesita tener unos presupuestos”, empezó diciendo ante los ojos de los diputados. "Algunos quieren que la situación se convierta en una crisis de régimen, pero eso no sucederá", continuó Lecornu, insistiendo en la necesidad de tomar "medidas urgentes" con unos presupuestos “serios y fiables” que serán presentados y votados antes del 31 de diciembre.

El jefe de Gobierno se niega a ser conocido como el “Primer Ministro del desvió de las finanzas públicas”, sino más bien como un Ejecutivo que está al “lado de los trabajadores”. Por ello, Sébastien Lecornu anunció que suspende la reforma de las pensiones, aprobada en 2023, hasta enero de 2028, y reduce los recortes públicos a 35.000 millones de euros, nueve nueve millones menos que su predecesor.

Este anuncio viene con matiz. Lecornu insiste en que esta suspensión “costará 400 millones de euros al Estado en 2026, y 1.800 millones en 2027”, por lo que no aceptará ningún acuerdo que ponga en entredicho la credibilidad de su gobierno.

"Propongo organizar en los próximos días una conferencia sobre pensiones y trabajo, de acuerdo con los interlocutores sociales", anunció el primer ministro, quien considera que "suspender la reforma de las pensiones sólo tiene sentido si se quiere ir más allá".

La reforma de las pensiones: la línea roja de la izquierda

La suspensión de la reforma de las pensiones era una de las líneas rojas marcadas por el Partido Socialista para no votar una moción de censura en contra del gobierno de Lecornu II.

El ministro de justicia, Gérald Darmanin, daba alguna pista de lo que podía suceder horas después en la Asamblea Nacional, argumentando que la caída del gobierno "costaría más dinero" que una "suspensión de unos meses" de la reforma de las pensiones. A medida que avanzaba la mañana, en los pasillos del parlamento francés corría el rumor de que el gobierno había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para suspender dicha reforma. Una información que pasadas las tres de la tarde lo confirmaba el propio Sébastien Lecornu.

“No se producirá ningún aumento de la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, como había solicitado específicamente la CFDT”, anunció el primer ministro, entre aplausos que llegaban desde la bancada socialista.

Tras la intervención de Lecornu llegaron las reacciones. El presidente de los diputados de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, lamentó que "todo el mecanismo solicitado" por los socialistas para suspender la reforma de las pensiones "fuera aceptado por el Primer Ministro". "¿Queremos destruirlo todo o hacer un esfuerzo?", insistió el líder de los representantes electos de LR, recordando que "solo queda un año" para el inicio de la próxima campaña presidencial.