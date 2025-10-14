Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. El plan contempla la liberación de 2.000 presos palestinos, que ya se está llevando a cabo, y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el acuerdo sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Trump defiende la reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza. "No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio. En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes árabes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición.

Hamás denuncia que los presos liberados han sufrido "las más horrendas torturas psicológicas y físicas" El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado que los presos palestinos liberados este lunes por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza han sufrido "las más horrendas torturas psicológicas y físicas". El grupo asegura que los propios presos han relatado estos maltratos y ha instado a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos a investigar estas acciones israelíes y a perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales.

Egipto acogerá en noviembre una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado este lunes que su país acogerá el próximo mes de noviembre una conferencia internacional sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza al hilo del acuerdo de alto el fuego suscrito este mismo lunes en Sharm el Sheij. La Conferencia de El Cairo para la Pronta Recuperación y la Reconstrucción de Gaza pretende "aprovechar el impulso de la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij", ha destacado la Presidencia egipcia en un comunicado. Al Sisi ha presentado esta nueva cita ante los representantes de 31 países que se han desplazado este lunes hasta Sharm el Sheij para asistir al acto de la firma del acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la Franja de Gaza.

Ricardo Mir de Francia La liberación de los rehenes deja el futuro de Gaza a merced de Trump y Netanyahu La fase de las certezas ha terminado; la fase del desasosiego está a punto de comenzar. En una jornada de júbilo a ambos lados de la devastada Franja de Gaza, israelíes y palestinos han cumplido con sus primeras obligaciones para preservar el alto el fuego e implementar el estadio inicial del plan de Donald Trump para devolver la calma a la región tras más de dos años de violencia atroz. Hamás ha devuelto a la veintena de rehenes que seguían con vida en el enclave, así como los primeros cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, mientras Israel iniciaba la liberación centenares de prisioneros palestinos, muchos de ellos detenidos sin cargos en los últimos meses. Más información, aquí.

Lo que se ha firmado en la cumbre de Egipto Tras una ampliación de la foto en la que Trump sostenía el acuerdo firmado en la cumbre de Egipto, la CNN ha transmitido que es lo que ponía en ese papel. La mitad superior de la página incluye una serie de vagos objetivos y compromisos: "Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia", dice el primer párrafo de la última página. La mitad inferior de la página incluye las firmas y los cargos de los líderes regionales y mediadores del acuerdo de alto el fuego de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. Trump sostiene el acuerdo firmado en Egipto. / EP

Trump: "España... fantástico crecimiento, se está haciendo un gran trabajo" En el repaso que ha dado el anfitrión de la cumbre de Egipto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha aludido a España y ensalzado su crecimiento económico. "España... fantástico crecimiento, se está haciendo un gran trabajo". "Estamos cerca", ha dicho Trump sin especificar si se refería a las relaciones diplomáticas o a que espera que EEUU pueda emular a España en crecimiento económico. Trump ha protagonizado la cumbre ante los medios de comunicación. Detrás se han situado los más de 20 líderes que han acudido a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les ha agradecido su presencia. "Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy", ha declarado. Discursos en la cumbre de Egipto. / EP

Egipto, Qatar y Turquía ganan protagonismo en el plan de paz de Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump otorgó en la cumbre de Egipto especial protagonismo a los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. El fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 deberá tener especial apoyo por parte de estos países. Discursos en la Cumbre de Egipto. / EP

Trump: "La reconstrucción de los edificios será la parte más fácil del retorno a la paz" El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reconocido que la reconstrucción física de los edificios de Gaza será lo más fácil del proceso de paz iniciado. Los discursos se han centrado en múltiples agradecimientos cruzados, pero no han transcendido todavía si los acuerdos firmados incluyen nuevos compromisos no conocidos. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump flanqueado por una treintena de jefes de Gobierno.

Un acuerdo colectivo para asegurar la paz Tras concluir sus palabras de apertura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento sobre el acuerdo de alto el fuego. Otros jefes de Estado también firmaron el documento. Al-Sisi, Erdogan y Sheikh Tamim también fueron vistos firmando el documento. No hubo otros detalles disponibles de inmediato sobre el documento firmado. La idea es que esta cumbre quiere ser un acuerdo vinculante para los asistentes en la ayuda necesaria para consolidar el proceso de paz.