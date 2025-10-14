Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz

Trump extiende su mano a Al Sisi.

Trump extiende su mano a Al Sisi. / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados el lunes y ya se encuentran en Israel. El plan contempla la liberación de 2.000 presos palestinos, que ya se está llevando a cabo, y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el acuerdo sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

DIRECTO GAZA | Zelenski se reunirá con Trump en Washington para abordar la defensa aérea y los tomahawk

DIRECTO GAZA. Cumbre en Egipto | Trump reconoce que la reconstrucción de los edificios será más fácil que la consolidación de la paz

Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos

Trump y líderes mundiales se reúnen en Egipto para respaldar el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el "fantástico trabajo" de España en la cuestión de Gaza

Trump rubrica en Egipto su plan de paz para Gaza ante los principales líderes europeos y árabes

¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?

La liberación de los rehenes deja el futuro de Gaza a merced de Trump y Netanyahu

