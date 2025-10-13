DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Zelenski revela que Trump creía que podría "parar a a Putin"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba "parar a (Vladimir) Putin" y lograr parar la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo. "Le he felicitado por el gran éxito de Estados Unidos y el gran éxito que ha logrado con su implicación en este proceso. Es un auténtico éxito. Y me ha dicho que francamente pensaba que podría parar a Putin antes de lograr un alto el fuego en Oriente Próximo. Coincido con él ¡en que nosotros tenemos una situación más complicada", ha explicado Zelenski en una entrevista con Fox News. Sin embargo, ha indicado que lo conseguido en Gaza "es una señal y nos da esperanza de que la presión que ha aplicado en presidente Trump en Oriente Próximo para lograr la paz podría utilizarse, o incluso con más presión sobre Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania".