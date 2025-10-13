DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las defensas ucranianas destruyen 103 drones rusos de 188 lanzados durante la noche
La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber destruido 103 drones de 188 lanzados por los invasores rusos durante la noche. En su canal de Telegram la Fuerza Aérea dice que entre la noche del sábado y el domingo "el enemigo atacó con 118 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahed y varios tipos de drones de imitación" y "con un misil aéreo guiado X-31". Según datos preliminares, a las 09:00, las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron o bloquearon 103 vehículos aéreos no tripulados tipo Shahed enemigos y varios tipos de simuladores de drones en el norte, este y sur del país. Un misil y 15 vehículos aéreos no tripulados de ataque impactaron en 10 lugares.
Las fuerzas rusas atacaron el sistema energético ucraniano, según Defensa
Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la última jornada objetivos de la infraestructura energética de Ucrania que abastecían el complejo industrial militar de este país, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Las Fuerzas Armadas atacaron con la aviación, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería objetivos de la infraestructura energética que garantizaban el funcionamiento del complejo industrial militar de Ucrania", señaló en Telegram el mando ruso. Además, Defensa señaló que en las últimas 20 horas atacó emplazamientos de las fuerzas enemigas en 137 ubicaciones del país. Según denunció este domingo el Ministerio de Energía ucraniano, los ataques rusos durante la noche causaron daños en la infraestructura eléctrica de las regiones ucranianas de Donetsk, Odesa y Chernihiv.
Zelenski habla con Macron sobre las necesidades ucranianas de defensa aérea
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvo una conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que le agradeció su apoyo y le planteó las "urgentes necesidades" en cuanto a la defensa área y de antimisiles" "Agradezco a Francia por su gran esfuerzo para defender la vida. Le informé sobre nuestras necesidades prioritarias: en primer lugar, los sistemas de defensa aérea y los misiles", afirmó Zelenski en Facebook. Rusia, según el presidente, está aprovechando que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención. "Rusia está aprovechando ahora el momento en que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención", subrayó.
Una mujer muerte en un ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Kursk
Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de una civil en un ataque de un dron militar ucraniano cerca de Lomakino, en la región rusa de Kursk. "Un dron enemigo ha atacado a un vehículo civil en la carretera entre las localidades de Lomakino y Akimovka, en el distrito de Rilski. Había cuatro personas en el vehículo", ha explicado el gobernador de Kursk, Alexander Jinshtein, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. "Lamentablemente una mujer de 40 años murió inmediatamente como consecuencia de este ataque. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Este dolor no remitirá jamás", ha añadido. Otras tres personas que se desplazaban en el vehículo, dos mujeres y un hombre, han resultado ilesos. "Insto una vez más a toda la gente a no viajar a la zona fronteriza. La gente sufre y muerte por los ataques enemigos. Por favor, no arriesguéis vuestras vidas y vuestra salud", ha emplazado.
Zelenski revela que Trump creía que podría "parar a a Putin"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba "parar a (Vladimir) Putin" y lograr parar la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto el fuego en Oriente Próximo. "Le he felicitado por el gran éxito de Estados Unidos y el gran éxito que ha logrado con su implicación en este proceso. Es un auténtico éxito. Y me ha dicho que francamente pensaba que podría parar a Putin antes de lograr un alto el fuego en Oriente Próximo. Coincido con él ¡en que nosotros tenemos una situación más complicada", ha explicado Zelenski en una entrevista con Fox News. Sin embargo, ha indicado que lo conseguido en Gaza "es una señal y nos da esperanza de que la presión que ha aplicado en presidente Trump en Oriente Próximo para lograr la paz podría utilizarse, o incluso con más presión sobre Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania".
Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra le dará misiles a Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev. El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana. "(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.
