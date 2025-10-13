Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás

El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el plan sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Estos son los 20 rehenes que Israel cree que siguen con vida en Gaza y deben ser liberados antes del lunes Hamás mantiene retenidos a 48 israelíes, de los que Israel calcula que 20 siguen con vida: un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes que se presumen vivos:

Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de Gaza donde serán entregados varios rehenes La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante", añade la nota.

Trump dice antes de partir a Israel que la liberación de rehenes será un momento especial El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo antes de partir de Washington hacia Tel Aviv, Israel, que la liberación de los rehenes "será un momento muy especial". El mandatario, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), dijo que "todos están muy emocionados por este momento", según declaró a los periodistas mientras se preparaba para abordar el Air Force One. "También los países musulmanes y árabes están aplaudiendo (la liberación de rehenes). Todos aplauden a la vez. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar", anotó Trump a la prensa.

Hamás publica la lista de 20 rehenes vivos que serán liberados Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, difundieron este lunes los nombres de los 20 rehenes israelíes que, según aseguró, serán liberados en las próximas horas en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos y Egipto. De acuerdo con la lista publicada por Hamás, los rehenes que recuperarán la libertad son Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski y Ariel Cunio. La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Negociaciones A pesar del aparente avance en las negociaciones, los mediadores aún enfrentan la difícil tarea de garantizar una solución política a largo plazo que permita que Hamás entregue sus armas. Una fuente del movimiento islamista cercana a las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato, declaró que Hamás "no participará" en el gobierno durante la fase de transición, pero el desarme sigue siendo un tema pendiente. "Hamás acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este periodo, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza", agregó. Según el plan de Trump, a medida que Israel lleve a cabo una retirada parcial de Gaza, será reemplazado por una fuerza multinacional coordinada por un centro de mando liderado por Estados Unidos en Israel.

Inminente liberación de rehenes israelíes en Gaza antes de cumbre en Egipto El movimiento islamista Hamás deberá entregar este lunes a Israel los últimos rehenes que mantiene en la Franja de Gaza a cambio de prisioneros palestinos, horas antes de una cumbre por la paz en Egipto con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. a primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional". En el cuarto día del alto el fuego, el retorno de los rehenes marcará un "hecho histórico" mezclado con "tristeza" y "alegría", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Tres diputados de la derecha israelí rechazan presenciar el discurso de Trump en la Knesset Al menos tres diputados del Parlamento israelí, incluidos uno del partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y otra de la organización del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, han anunciado que no acudirán a la Knesset para presenciar el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como muestra de sus quejas con respecto al acuerdo de alto el fuego. "Debemos decir la verdad al público, mostrarnos dolidos y humildes ante el fracaso militar, aprender lecciones y planificar nuestros pasos para triunfar en el futuro", ha afirmado el diputado del Likud Amit Halevi, quien ha añadido que "este acuerdo es lo contrario de la victoria", según ha recogido el diario 'Times of Israel'. El diputado del partido que lidera Netanyahu ha lamentado lo que ha presentado como "el establecimiento de un Estado palestino en territorio ancestral de Gaza para permitir que sus enemigos antisemitas, Turquía y Qatar, se establezcan aquí, para dejar intacto a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y su infraestructura neonazi en la cúspide de su poder, y para sumar a miles de archiasesinos que regresarán a sus filas para continuar su plan de aniquilar a Israel".

Israel otorgará a Trump el máximo honor civil El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció el lunes que otorgará el máximo galardón civil del país a su colega estadounidense, Donald Trump, por su papel en la liberación de rehenes en Gaza y ayudar a terminar con la guerra. "Con sus incansables esfuerzos, el presidente Trump no solo ayudó a traer de vuelta a nuestros seres queridos, sino que tendió los cimientos para una nueva era en Oriente Medio basada en la seguridad, la cooperación y la esperanza genuina en un futuro pacífico", indicó Herzog en un comunicado de su despacho. "Será un gran honor para mí presentarle la Medalla Presidencial Israelí de Honor", agregó. Según Herzog, el premio será entregado en "los próximos meses" y que él mismo informará a Trump de su decisión cuando visite Israel el lunes. Israel y el movimiento islamista Hamás tienen previsto intercambiar el lunes rehenes por prisioneros como parte de la primera fase del plan de paz presentado por Trump.

Entrega de fallecidos También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos. Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judios. Los cuerpos serán transportados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y trasladados al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación de los cadáveres y la notificación a las familias para que puedan celebrar los entierros. El Gobierno israelí asume la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres este lunes al no haber sido capaz de localizarlos. Por ello, el acuerdo de alto el fuego recoge que un cuerpo internacional ayudará a localizar a cuerpos de los rehenes que no sean hallados.