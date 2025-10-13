Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves.

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves. / HAITHAM IMAD / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el plan sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

