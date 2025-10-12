En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski anima a Trump a conseguir la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado este sábado a su homólogo de EEUU, Donald Trump, a negociar la paz en Ucrania tras el "éxito" logrado con el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Zelenski ha realizado esta petición a Trump durante una llamada telefónica calificada de "muy positiva y productiva" por Zelenski.
Un ataque ruso deja sin luz a miles en Ucrania en la antesala del invierno
La región ucraniana de Odesa, en el sur del país, amaneció sin electricidad este sábado tras un ataque ruso durante la madrugada, el más reciente contra el sistema energético antes del invierno, reportaron las autoridades locales.
No dieron información inmediata de cuántas personas estaban afectadas por el corte de electricidad, pero la empresa energética ucraniana DTEK reportó interrupciones en partes de la ciudad costera de Odesa.
DTEK dijo luego que había restaurado la electricidad a más de 240.000 hogares en la región.
"Anoche, el enemigo atacó infraestructura energética y civil en la región de Odesa", dijo el gobernador Oleg Kiper en Telegram. "Los ingenieros eléctricos están haciendo todo lo posible para restaurar completamente el suministro eléctrico", agregó.
Rusia lanza 679 ataques contra Zaporiyia en 24 horas y deja al menos dos muertos
Las fuerzas invasoras rusas lanzaron 679 ataques contra la región ucraniana de Zaporiya en 24 horas dejando al menos dos personas muertas -una mujer de 66 años y un niño de 7- y once heridos, informó a través de Telegram el jefe de la administración militar de la región, Ivan Fedorov.
"En total, durante el último día, los ocupantes llevaron a cabo 679 ataques contra 14 asentamientos en la región de Zaporiya", escribió Fedorov.
Entre ellos hubo cuatro ataques con misiles contra la ciudad de Zaporiyia y 11 ataques aéreos contra Zaporiyia, Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka y Poltavka y numerosos ataques con drones.
Se registraron 68 informes de daños a edificios de gran altura, casas particulares, automóviles e instalaciones de infraestructura social.
Starmer dice a Zelenski que respalda utilizar los activos rusos inmovilizados para Ucrania
El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su intención de impulsar el uso total de los activos inmovilizados por las sanciones a Rusia para "asegurar" el fin de la guerra y una paz duradera en Ucrania. Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico) indicó en un breve comunicado que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica esta tarde en la que discutieron los recientes ataques de Rusia y reflexionaron sobre posibles formas de elevar la presión al Kremlin.
La OTAN analiza simplificar los protocolos de defensa ante la agresión rusa
'Financial Times' (FT) informó esta semana que cuatro funcionarios de la OTAN declararon que los estados miembros están debatiendo respuestas más contundentes a las acciones cada vez más provocadoras de Rusia. Las propuestas incluyen armar drones de reconocimiento que recopilan inteligencia sobre la actividad militar rusa, reducir los límites a la capacidad de los pilotos para derribar amenazas rusas y realizar ejercicios de la OTAN en zonas más remotas y desprotegidas cerca de la frontera rusa. La idea es simplificar las reglas de enfrentamiento entre los estados miembros de la OTAN, ya que algunas exigen que los pilotos confirmen visualmente las amenazas antes de atacar, mientras que otras permiten que los pilotos abran fuego basándose en datos de radar o en el peligro percibido, dada la dirección o velocidad del objeto.
Ucrania acuerda cooperar con Países Bajos para producir drones
Ucrania y Países Bajos firmaron este vienes un memorando para producir drones de manera conjunta, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales. "Ésta es uno de los campos prometedores en nuestra cooperación bilateral", escribió Zelenski en redes sociales tras recibir en Kiev al ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans. El presidente ucraniano agradeció a Países Bajos todo el apoyo prestado a Ucrania desde el comienzo de la guerra, que, según datos ofrecidos por Zelenski, se acerca a los 9.000 millones de dólares.
Los ferrocarriles ucranianos, objetivo preferencial de los ataques rusos
Las infraestructuras ferroviarias ucranianas son, junto al sistema energético, el nuevo objetivo prioritario de los bombardeos masivos de Rusia, que en los últimos días ha atacado con drones en diversas ocasiones vías de tren, locomotoras y trenes de pasajeros. Este tipo de ataques provocaron grandes retrasos en el transporte ferroviario ucraniano el miércoles y el jueves, cuando las autoridades ucranianas advirtieron de que el objetivo ruso es aislar las regiones de Sumi y Cherníguiv (ambas en el norte de Ucrania y fronterizas con Rusia) del resto del país.
Melania Trump anuncia regreso de niños ucranianos con sus familias tras negociar con Putin
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ocho niños ucranianos que se encontraban en Rusia han regresado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a su "canal de comunicación" que ella ha mantenido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Mi equipo ha trabajado directamente con el equipo del presidente Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania. De hecho, ocho niños se han reunido con sus familias durante las últimas 24 horas", aseguró la primera dama en una declaración institucional desde la Casa Blanca.
Putin anuncia la presentación de una nueva generación de armas
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este viernes que en el mundo hay una "carrera armamentística" en marcha y prometió que Rusia presentará pronto sus últimos progresos en la materia. "Creo que pronto tendremos la oportunidad de hacer un anuncio sobre nuevas armas", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Dusambé, Tayikistán. Putin agregó que estas armas ya se están probando "con éxito". En cuanto a la posibilidad de que otros países realicen ensayos nucleares, Putin afirmó que Rusia responderá a ello de manera simétrica. "Algunos países están considerando hacerlo. Por lo que sabemos, incluso se están preparando para ello. Así que yo dije que si realizan (esas pruebas), nosotros haremos lo mismo", dijo el líder ruso sin aludir concretamente a Estados Unidos.
Bruselas prevé presentar en un plazo "corto" su propuesta sobre el préstamo de reparación a Ucrania
La Comisión Europea confía en presentar una propuesta "en un plazo razonablemente corto" para poder conceder un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados, la mayoría de los cuales se encuentra el depósito de fondos Euroclear. "Esperamos poder presentar una propuesta concreta en un plazo razonablemente corto, ya que también es necesario garantizar que Ucrania disponga de financiación a más tardar a principios del segundo trimestre del próximo año", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.
- Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón
- Trump dice que 'quizás' habría que expulsar a España de la OTAN
- Trump anuncia aranceles del 100% a China por su postura comercial 'hostil
- Candidatos del Nobel de la Paz 2025: del show de Trump a la discreción de las redes ciudadanas en emergencias en Sudán
- La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz
- Israel y Hamás alcanzan un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza
- ¿Quién es María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2025?
- Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a ocho españoles