DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Un ataque ruso deja sin luz a miles en Ucrania en la antesala del invierno

La región ucraniana de Odesa, en el sur del país, amaneció sin electricidad este sábado tras un ataque ruso durante la madrugada, el más reciente contra el sistema energético antes del invierno, reportaron las autoridades locales.

No dieron información inmediata de cuántas personas estaban afectadas por el corte de electricidad, pero la empresa energética ucraniana DTEK reportó interrupciones en partes de la ciudad costera de Odesa.

DTEK dijo luego que había restaurado la electricidad a más de 240.000 hogares en la región.

"Anoche, el enemigo atacó infraestructura energética y civil en la región de Odesa", dijo el gobernador Oleg Kiper en Telegram. "Los ingenieros eléctricos están haciendo todo lo posible para restaurar completamente el suministro eléctrico", agregó.