Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás

El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el plan sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel traslada a presos palestinos a las cárceles de Ofer y Ketziot de cara al canje
Miles de funcionarios trabajaron durante toda la noche del viernes, según informó hoy el servicio de prisiones de Israel, para trasladar a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio de rehenes a las cárceles de Ofer y a la de Ketziot.
"Como parte de esta iniciativa, los presos de seguridad nacional fueron trasladados a los centros de deportación de las cárceles de Ofer y Ketziot, a la espera de instrucciones de la cúpula política y de la continuación de la actividad operativa para permitir el regreso de los rehenes a Israel", detalló esta entidad en un comunicado.
En virtud del acuerdo, Israel liberará a estos 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
El coordinador israelí para los rehenes dice a las familias que serán liberados este lunes
El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias de los cautivos en un mensaje que estima que su "proceso de liberación" comenzará este lunes por la mañana.
"Se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales", afirma sobre los 20 cautivos que se estiman vivos en el mensaje, al que tuvo acceso EFE y que fue enviado a las familias este sábado.
Acerca de los fallecidos (unos 28), indica que también se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados "de forma respetuosa" al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación.
Ante la posibilidad de que no todos los fallecidos puedan ser localizados en un primer momento, explica que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para hacerlo.
Hamás no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz de Gaza, según France Presse
Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó este sábado un dirigente del movimiento islamista palestino a la agencia France Presse. "No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Catar y Egipto.
Israel traslada a presos palestinos para el canje con rehenes de Hamás
Israel ha iniciado el traslado de presos palestinos a dos cárceles para intercambiarlos por los rehenes retenidos por el movimiento islamista Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, ha confirmado el servicio penitenciario israelí. Miles de empleados, incluidos funcionarios carcelarios, "trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del Gobierno: 'El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes'", anunció el servicio penitenciario en un comunicado. Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 prisioneros palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.
Las autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego
Al menos 35 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las primeras 24 horas del alto el fuego que entró en vigor este pasado viernes poco antes de mediodía, según ha denunciado el Ministerio de Salud de Gaza en su nuevo balance de víctimas publicado este sábado.
El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.
El balance general eleva los fallecidos desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, a 67.682 muertos y 170.033 heridos. El repunte de víctimas respecto a los 67.200 del jueves se debe a que el Ministerio ha incorporado al balance a otros 320 muertos tras completar los protocolos de identificación.
Sobre la crisis de hambruna que atraviesa el enclave, el Ministerio de Salud ha confirmado ya 463 fallecidos, incluidos 157 niños, como consecuencia de la hambruna y la desnutrición.
Illa ve en el alto el fuego en Gaza una "gran oportunidad" para fomentar "una paz estable"
El presidente catalán, Salvador Illa, ha afirmado este sábado que el alto el fuego en Gaza es "una gran oportunidad" que arroja esperanza tras tanto sufrimiento, y ha dicho que espera que prospere, de modo que se pueda atender la "emergencia humanitaria" y se fomente "una paz estable y una solución justa".
En el marco de un discurso de índole económica que ha pronunciado en Cervera (Lleida), Illa ha abogado por "un futuro en convivencia entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina".
Ha asegurado, asimismo, que el Govern está "preparado" para cooperar de forma activa con la población civil de Gaza y para ayudar en la reconstrucción de esa ciudad.
Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel regresan a España
Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada esta semana por Israel han regresado este sábado a España, aunque prometen que volverán a ir para continuar denunciando la intervención de Israel y romper el bloqueo de Gaza.
En concreto, Israel ha liberado a la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González Gómez, a María Teresa Arancón, a María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari.
"Gracias a la lucha de las calles. Vamos a seguir e intentar romper el bloqueo. Los gobiernos tienen que romper toda relación comercial con el Estado sionista israelí. Vamos a ir a Gaza una y otra vez y no nos van a parar", ha sostenido la diputada de Más Madrid, Jimena González, a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acudido a recibir a su compañera de partido. García ha denunciado las "vejaciones y humillaciones" que han sufrido los integrante de la flotilla y pide que Israel rinda cuentas.
"Estamos ahora en un momento en el que se ha declarado o se va a declarar la paz pero tiene que ser una paz condicionada a que los genocidas rindan cuentas. Ante el mayor genocidio del último siglo, la comunidad internacional tiene que responder", ha manifestado la responsable de Más Madrid.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acudido también a la llegada de los miembros de esta segunda flotilla y mostrado con orgullo el "triunfo" de las flotillas "en seguir denunciando el genocidio en Gaza por parte de un gobierno que sigue rompiendo la legalidad internacional".
Soldados estadounidenses llegan a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego
Soldados estadounidenses han comenzado a llegar a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo del presidente de EE.UU., Donald Trump, firmado por Israel y Hamás el jueves.
Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar a territorio israelí desde EE.UU. y desde otros países de Oriente Medio para establecer un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza.
Los dos oficiales estadounidenses consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.
Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EE.UU. de supervisar sus tropas en Oriente Medio, que llegó al país el viernes.
El "centro de coordinación" que lo soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un "primer paso" en la ejecución del acuerdo alcanzado entre el país hebreo y Hamás, que implicará una "extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad", explicaron los oficiales a ABC.
Por ello, los soldados estadounidenses trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Nuevos choques entre policía y manifestantes en una marcha por Palestina en Pakistán
Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes islamistas que protestan contra Israel en la ciudad paquistaní de Lahore, desde donde pretenden llegar a la Embajada de Estados Unidos en Islamabad, continuaron este sábado.
La movilización fue convocada por el partido islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) bajo el lema 'Marcha del Millón por Al Aqsa', en referencia a la mezquita de Jerusalén, y se inició ayer en solidaridad con el pueblo palestino y contra las intervenciones israelíes en los territorios ocupados.
La mezquita de Al Aqsa, en el territorio palestino ocupado por Israel, es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes.
"Los manifestantes han llegado a Sheikhupura (a 50 kilómetros de Lahore) con un número estimado de 2.000 personas", dijo a EFE este sábado el responsable del control policial en Lahore, Waqar Hussain.
Sin embargo, el número real de personas asistentes está lejos de la estimación oficial, según analistas.
Los manifestantes están tomando la carretera Grand Trunk Road en Sheikhupura, en la provincia de Punjab, que atraviesa varias ciudades, lo que aumenta la posibilidad de que más personas se unan a la marcha hacia Islamabad.
En el distrito de Gujrat, las autoridades locales cavaron trincheras anoche alrededor de la carretera para impedir que la marcha siga a delante, según informó el periódico Dawn.
La ayuda humanitaria pactada en el acuerdo de alto el fuego aún no ha entrado en Gaza
Los seiscientos camiones diarios que deberían entrar en la Franja de Gaza en virtud al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor este jueves a mediodía hora israelí, aún no han entrado en el territorio palestino, confirmaron a EFE responsables de seguridad israelíes.
En la ciudad de Gaza (norte), EFE pudo comprobar que aún no ha llegado ningún camión con comida de la ayuda humanitaria que debería entrar en el territorio de acuerdo al alto el fuego.
Según dichos responsables, la entrada diaria de "600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes", contemplada en el acuerdo, se hará "estos días", sin concretar cuándo ocurrirá exactamente.
Dicho acuerdo, firmado este jueves entre Israel y Hamás en Egipto y al que tuvo acceso EFE, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría "de inmediato", .
Las fuentes israelíes indicaron que los camiones que entren "transportarán principalmente alimentos, equipo médico, suministros para albergues, así como combustible para operaciones esenciales y gas para cocinar".
