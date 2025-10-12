Acuerdo de paz entre Israel y Hamás para Gaza: así ha sido el alto el fuego, la retirada de tropas y la liberación de rehenes

En Directo
Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron el pasado domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelís. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.
Más de 500.000 personas en Ciudad de Gaza tras el cese al fuego
Más de 500.000 personas en Ciudad de Gaza tras el cese al fuego
La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, dijo que más de 500.000 personas habían en Ciudad de Gaza el sábado por la noche, después del cese al fuego.
Hombres, mujeres y niños deambulaban en calles llenas de escombros, buscando lo que queda de sus hogares. Un dron de la AFP mostraba cuadras enteras de edificios reducidos a concreto roto y acero retorcido.
"Me paré frente a ella y lloré. Todos mis recuerdos no son más que polvo", dijo a la AFP Raja Salmi, de 52 años, al encontrar su casa destruida en el barrio de Al Rimal.
Israel hace redadas en casas de presos palestinos que serán liberados con el alto el fuego
La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra, por su nombre en árabe), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí realizó redadas y detuvieron a 13 personas en Cisjordania ocupada en los domicilios de varios presos que serán liberados en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza.
"Al amanecer del domingo 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña masiva de redadas y arrestos en distintas gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que iban a ser puestos en libertad", indicó Asra en un comunicado.
"Las operaciones incluyeron registros, destrozos y amenazas a las familias", añadió.
Según la lista de detenidos difundida por la organización, compuesta por trece nombres, la mayoría de las redadas se llevaron a cabo en las ciudades de Ramala y Nablus, y en menor medida en Hebrón.
El Ejército israelí no se pronunció sobre estas acusaciones.
Netanyahu se reunió con enviados de Trump tras el acuerdo preliminar de tregua
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en Jerusalén con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su Oficina en un breve comunicado. Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien también abordaron el regreso de los rehenes y el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza.
Los hutís mantienen la desconfianza ante la posible tregua y seguirán "en alerta"
Los rebeldes hutís anunciaron este jueves que se mantendrán "en total alerta y preparación", a pesar de la firma del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguraron que el conflicto con Israel "continúa". "Esta es una ronda, y el conflicto con el enemigo israelí continúa. Por lo tanto, nos mantendremos en total alerta y preparación, con un seguimiento preciso y cuidadoso de la implementación del acuerdo", dijo el líder de los hutíes del Yemen, Abdul Malik, en un discurso televisado de más de hora y media. La primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por Trump implicará el intercambio entre rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.
Una previsible aprobación del Gobierno de Israel implica retirada de tropas e intercambio de prisioneros
El acuerdo para poner fin a la guerra comenzaría con la implementación de un alto el fuego "permanente", la retirada de las tropas israelís de algunas partes de Gaza, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros (y la liberación de rehenes). Este intercambio incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1.700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre y todos los niños y mujeres presos.
El acuerdo con Hamás podría poner en peligro el actual Gobierno de Israel
El gabinete de seguridad israelí se reunió con 90 minutos de retraso para debatir la propuesta de tregua para Gaza. La reunión acabó hace una media hora y la propuesta está a punto de ser votada por el pleno del Gobierno de Netanyahu. Tras su ratificación, entrará en vigor 24 horas después. No está claro por qué se produjeron retrasos en la reunión inicial, pero sí ha trascendido que algunos ministros se oponían a la tregua. El asunto más complejo es determinar que presos serán amnistiados y que responsables de Hamás recibirán garantías de vida. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, criticó la liberación planeada de palestinos detenidos en cárceles israelíes como un “precio insoportable” a pagar para alcanzar un acuerdo en Gaza. Ben-Gvir y otros miembros de su partido (Otzma Yehudit) se han opuesto al plan negociado por Trump. "Si el régimen de Hamás no es desmantelado, o si sólo nos dicen que lo será cuando en realidad seguirá existiendo bajo una apariencia diferente, Otzma Yehudit desmantelará el Gobierno", escribió en hebreo en X.
Hamás dice que EEUU confía ya en un alto al fuego "definitivo" en Gaza
Khalil al-Hayya, jefe del equipo negociador de Hamás, ha declarado a Al Jazeera que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos y de los mediadores de que un acuerdo sobre una primera fase del alto el fuego significa que la guerra en Gaza "ha terminado definitivamente". Añadió que la parte inicial del acuerdo contempla el intercambio de prisioneros y la retirada de Israel de ciertas zonas de Gaza. Persisten las dudas sobre el acuerdo, que está pendiente de la votación del Gobierno israelí este jueves. Los detalles sobre cómo se integrará en un plan más amplio para lograr una paz duradera también siguen siendo confusos. Una fuente de Hamás declaró a Al Jazeera que un importante punto de fricción es qué prisioneros palestinos serán liberados en la fase inicial. Israel se niega a liberar a determinados presos.
Negociador jefe de Hamás afirma que EEUU y mediadores le dieron garantías de que la guerra terminó
El negociador jefe de Hamás afirmó este jueves en televisión que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó. "Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final", declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.
Trump dice que los rehenes serán libres "lunes o martes" y alaba su plan: "Nadie creyó que fuera posible"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que confía en que el "lunes o martes" los rehenes finalmente sean liberados y ha destacado que su Administración ha logrado "algo realmente increíble que nadie pensaba que fuera posible conseguir", que no es otra cosa que la paz en Oriente Próximo. "Sabemos dónde está la mayoría (de los rehenes). En realidad, los cuerpos son un problema mayor porque algunos serán un poco más difíciles de encontrar. Es terrible hablar sobre ello, pero (...) lo haremos lo mejor que podamos", ha reconocido.
La liberación de rehenes, prioridad para una tregua
La prioridad de la tregua de Gaza es el retorno de los rehenes en en poder de Hamás. Pero todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por el presidente de EEUU, Donald Trump, como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo. El dirigente republicano detalló que habrá un "desarme" en la próxima fase del acuerdo y que la prioridad, de momento, es el regreso de los rehenes. Pero Hamás, ya rechazó la posibilidad de una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. "Ningún palestino podrá aceptar. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina [que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada], lo rechaza", indicó Osama Hamdan, un dirigente del grupo islamista.
