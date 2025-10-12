Acuerdo de paz entre Israel y Hamás para Gaza: así ha sido el alto el fuego, la retirada de tropas y la liberación de rehenes

Israel hace redadas en casas de presos palestinos que serán liberados con el alto el fuego

La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra, por su nombre en árabe), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí realizó redadas y detuvieron a 13 personas en Cisjordania ocupada en los domicilios de varios presos que serán liberados en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Al amanecer del domingo 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña masiva de redadas y arrestos en distintas gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que iban a ser puestos en libertad", indicó Asra en un comunicado.

"Las operaciones incluyeron registros, destrozos y amenazas a las familias", añadió.

Según la lista de detenidos difundida por la organización, compuesta por trece nombres, la mayoría de las redadas se llevaron a cabo en las ciudades de Ramala y Nablus, y en menor medida en Hebrón.

El Ejército israelí no se pronunció sobre estas acusaciones.