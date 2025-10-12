En Directo
Firma de la paz en Gaza: así ha sido la rúbrica del acuerdo y la primera liberación de rehenes de Israel
Acuerdo de paz entre Israel y Hamás para Gaza: así ha sido el alto el fuego, la retirada de tropas y la liberación de rehenes
El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el plan sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
EFE
Una treintena de líderes mundiales confirmados para la cumbre de paz en Sharm el Sheij
Una treintena de líderes mundiales participarán este lunes en la ceremonia de la firma del plan de paz para la Franja de Gaza impulsado por Estados Unidos en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, informaron este domingo fuentes oficiales.
El portavoz de la Presidencia egipcia, el embajador Mohamed al Shennawy, confirmó la participación hasta el momento de 26 mandatarios políticos y tres jefes de organismos internacionales como parte del programa preliminar del que se hizo eco el diario oficial egipcio Al Ahram.
Según informó el diplomático, el encuentro será copresidido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el estadounidense, Donald Trump, e incluirá la participación de los jefes de Estado de Catar, país que ha sido un mediador crucial en el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, así como de los de Jordania, Kuwait y Baréin, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.
También confirmaron su participación los presidentes de Turquía, Indonesia, Azerbaiyán, Francia y Chipre, además del canciller de Alemania, y los primeros ministros de Italia, Reino Unido, Grecia, Armenia, Hungría, Pakistán, Canadá, Noruega e Irak. España estará representada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Emiratos Árabes Unidos enviará a su vicepresidente, mientras que Omán y la India estarán representados por sus ministros de Exteriores y Japón por su embajador en El Cairo.
Una de las ausencias destacadas es la de algún representante de Arabia Saudí, que hasta ahora no ha anunciado la participación en esta cumbre.
Además, está prevista la asistencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; su homólogo en la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
El programa preliminar de esta cumbre incluye una reunión bilateral entre Al Sisi y Trump, además de una reunión grupal con los líderes y presidentes participantes.
Está previsto que tanto Al Sisi como Trump pronuncien un discurso, si bien el programa todavía se está confirmando, detalló Shennawy de acuerdo con el medio egipcio.
El encuentro se dará apenas tres días después del inicio del alto el fuego y de la retirada de las tropas israelíes de las principales ciudades gazatíes, en una jornada además en la que se espera que los primeros rehenes israelíes que aún siguen vivos en manos de Hamás comiencen a ser liberados.
EFE
La policía de Hamás y milicias locales se enfrentan con tiroteos en la ciudad de Gaza
Fuerzas de la policía de Hamás en la Franja de Gaza y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel en los últimos meses se enfrentaron con tiroteos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, según muestran vídeos difundidas en la Red de Noticias Quds y distintos canales utilizados por periodistas palestinos.
El hijo de Basem Naim, uno de los miembros del liderazgo político de Hamás, recibió un disparo en la cabeza durante estos combates y se encuentra en estado crítico, según confirmó Naim a EFE.
"Estamos persiguiendo los vestigios de la ocupación (israelí) y los mercenarios que colaboran con ella. Seguiremos hasta que se restaure la seguridad en nuestra querida Franja de Gaza", recogió en un comunicado la Fuerza Radea, parte de la Policía de Hamás en el enclave, formada por miembros de su brazo armado.
En las imágenes de Quds se observa a los policías encapuchados de Radea abriendo fuego en el barrio de Sabra del centro de la capital gazatí.
La prensa local advierte que la policía de Hamás se enfrentaba en Sabra al clan Dogmush, una de las mayores familias en este barrio.
Residentes en la ciudad de Gaza han acusado en numerosas ocasiones a los Dogmush de haber colaborado con el Ejército de Israel para enfrentarse a Hamás dentro de Gaza.
Muchas de estos clanes fueron acusados, entre otros, de formar parte del sistema de saqueo de camiones con ayuda humanitaria que después era revendida a precios desorbitados en los mercados de la Franja.
También este domingo, las milicias ejecutaron en el norte del enclave al influencer Saleh Al Jafarawi, según confirmó a EFE el Hospital Al Ahli de la capital, que recibió su cadáver.
Las circunstancias de su asesinato en manos de estos grupos armados aún no han trascendido.
Desde que Israel comenzó su retirada en la Franja de Gaza en el marco del alto el fuego, la policía del grupo islamista se han lanzado a perseguir a las milicias que trabajaron con el apoyo de Israel en Gaza, siendo la más conocida la fuerza de Abu Shabab, en el sur del enclave.
EFE
Netanyahu asegura que "la campaña no ha terminado" e Israel encara "desafíos de seguridad"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, alegando que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.
"Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo deciros: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró Netanyahu.
El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.
Europa Press
El Ejército israelí declara la "victoria" sobre Hamás
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, ha declarado la "victoria" militar sobre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras el alto el fuego pactado entre las partes que permitirá la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos.
Zamir ha indicado que la presión militar sobre Hamás de los dos últimos años y los "movimientos diplomáticos complementarios" están en el origen de esta "victoria", según el vídeo publicado en redes sociales.
"Vamos a seguir actuando para dar forma a una realidad segura que garantice que no habrá ninguna amenaza para el Estado de Israel y sus ciudadanos procedente de la Franja de Gaza", ha añadido.
Zamir ha destacado que "con el regreso de los rehenes cumplimos uno de los objetivos más importantes por los que fuimos a la guerra, un objetivo nacional, moral y judío". Además, ha asegurado que "la seguridad de nuestra tropas en la batalla y la seguridad de los rehenes eran la principal prioridad".
"Hemos actuado con precisión y profesionalidad, sistemática y responsablemente. Hemos tomado decisiones complejas para no poner en peligro la seguridad de los rehenes y para reducir significativamente las bajas entre nuestras propias fuerzas", ha explicado.
Sin embargo, Zamir ha advertido de que Israel sigue "en medio de una guerra de varios frentes" en la que las acciones militares israelíes "están dando una nueva forma a Oriente Próximo y a nuestra estrategia de seguridad para los próximos años". "Tenemos más desafíos por delante. Vamos a seguir alerta por nuestra existencia y nuestra seguridad", ha remachado.
También este domingo ha trascendido que Zamir ha nombrado al mayor general Yaki Dolf como enlace militar entre las Fuerzas Armadas israelíes y la nueva autoridad dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será la responsable última de la gestión de la Franja de Gaza y de velar por el cumplimiento del alto el fuego.
Dolf estará bajo el mando del 'número dos' del Estado Mayor israelí, el mayor general Tamir Yadai. Dolf era hasta ahora el comandante del Cuerpo Norte, una unidad relativamente apartada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
EFE
El Instituto forense israelí advierte que puede tardar más de un día en identificar a los rehenes
El Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, receptor de los cuerpos de los rehenes fallecidos que las milicias gazatíes liberarán el lunes, advirtió que el proceso para identificarlos podría llevar más de 24 horas, según trabajadores del centro en declaraciones al diario israelí Haaretz.
El centro situado en Yaffa (sur de Tel Aviv) recibirá los cadáveres que Hamás habrá entregado previamente a la Cruz Roja e Gaza para identificarlos y tratar de detallar las circunstancias de su muerte.
Según Haaretz, los "casos complejos" pueden tardar más de un día en ser identificados.
En la última tregua, que Israel rompió el pasado 18 de marzo, la entrega de un cadáver que no se correspondía con el de la rehén Shiri Bibas supuso una pausa en los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos. Tanto su identificación como la entrega posterior del cadáver adecuado y el proceso forense para corroborar que este sí se correspondía con el de Bibas paralizaron el proceso un día.
Las autoridades israelíes estiman que al menos 28 de los 48 rehenes aún cautivos en Gaza están muertos, si bien es posible que no todos salgan de la Franja este lunes.
Aunque fuentes de Hamás aseguraron a la cadena catarí Al Jazeera que el recuento de los rehenes vivos en Gaza y su distribución para ser liberados ha concluido, no dieron detalles sobre los muertos.
El Gobierno israelí asume la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres el lunes al no haber sido capaz de localizarlos. Según la cadena estadounidense CNN, los cadáveres desaparecidos se sitúan entre siete y nueve, si bien otra fuente de este medio apunta a que se encuentran entre 10 y 15.
"Un cuerpo internacional que se acordó en este plan (de alto el fuego) ayudará a localizar a los rehenes si no son hallados y liberados mañana", advirtió en una sesión informativa la portavoz de la oficina del primer ministro de Israel Shosh Bedrosian.
Europa Press
EEUU desmiente que Londres haya desempeñado un "papel clave" en el acuerdo de Gaza
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha desmentido este domingo que Reino Unido haya desempeñado un "papel clave" en la consecución del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y presos pactado entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.
"Os aseguro que está delirando. Puede darle las gracias a Donald Trump cuando quiera para que quede bien registrado", ha afirmado Huckabee en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en el que responde a una noticia con las declaraciones de la ministra de Educación británica, Bridget Phillipson.
La ministra afirmó en una entrevista en Sky News que la presencia del primer ministro Keir Starmer en la ceremonia de firma del alto el fuego prevista para este lunes en Egipto "demuestra el papel clave que hemos desempeñado".
EFE
Hamás negocia con mediadores la mejora de la lista de prisioneros palestinos, según fuente
El grupo islamista palestino Hamás aseguró este domingo que está llevando a cabo "intensos contactos" con los mediadores para "mejorar las listas de prisioneros palestinos" que serán liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente del movimiento palestino.
Según esta fuente, que pidió el anonimato, los contactos con los mediadores -Catar, Egipto y Estados Unidos- buscan mejorar "las listas de prisioneros palestinos cuya liberación está prevista", y señaló que el GRUPO insiste en "liberar a siete de sus líderes".
Explicó que los mediadores "siguen trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo sobre las listas de prisioneros, a pesar de la negativa de la ocupación", en referencia a Israel.
"Las facciones de la resistencia renovaron su compromiso de liberar a los rehenes de la ocupación según el plazo acordado", indicó el informante y afirmó que han "completado el recuento de los rehenes vivos y los ha distribuido en puntos dentro de la Franja de Gaza como preparación para la entrega".
Por otro lado, indicó que miembros de las milicias gazatíes se reunirán esta noche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "para acordar un mecanismo para la entrega de los rehenes" vivos, y ya después anunciarán cómo se entregarán los cautivos muertos.
Según el acuerdo alcanzado con Hamás y promovido por Estados Unidos es que Israel libere a 2.000 prisioneros palestinos, 250 condenados a cadena perpetua y 1.750 presos más, a cambio de los 48 rehenes (unos 20 de ellos vivos) retenidos en Gaza.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia israelí publicó hace dos días la lista de los 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y que serán liberados en el alto el fuego a cambio de rehenes israelíes.
Europa Press
Una protesta propalestina en Suiza deja más de 500 detenidos y casi 20 policías heridos
La gran protesta propalestina del pasado sábado en la ciudad suiza de Berna ha acabado degenerando en una noche de enfrentamientos entre manifestantes y Policía como no se recordaba en tiempos recientes hasta terminar con más de 500 detenidos, la mayoría en libertad a las pocas horas, casi 20 policías heridos y daños materiales por millones de euros.
El subjefe regional de la Policía Cantonal de Berna, Michael Bettschen, ha proporcionado este domingo el balance de unos disturbios que se han saldado con 536 personas detenidas, 18 agentes heridos (cuatro de ellos hospitalizados) y 57 edificios dañados después de lo que empezó como una concentración pacífica de unas 5.000 personas frente a la estación de tren de la ciudad.
Bettschen ha atribuido las escaramuzas nocturnas a grupos de alborotadores violentos "pertenecientes a algún 'bloque negro'" -- una táctica de camuflaje que emplean grupos de manifestantes, orientados hacia la acción violenta, para impedir su identificación -- que iniciaron una marcha de protesta hacia Bundesplatz y comenzaron a saltarse todas las barreras policiales antes de decidir regresar a la estación de tren para tomar el control de las instalaciones.
"Fue pura violencia descarada. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión", ha declarado el director de seguridad de Berna, Alec von Graffenried, en la rueda de prensa, recogida por el diario 'Tagesanzeiger'. Nueve vehículos policiales han acabado destruidos durante los enfrentamientos, añadió el responsable policial.
Europa Press
El vicepresidente palestino se reúne con Blair para tratar el futuro político de Gaza
El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, se ha reunido este domingo con el ex primer ministro británico Tony Blair, posible corresponsable, junto a Donald Trump, de la futura comisión internacional encargada de administrar de manera provisional en la Franja de Gaza, si se cumple el plan previsto por Estados Unidos.
Hamás y el resto de facciones palestinas de Gaza se han negado categóricamente a admitir semejante escenario. El movimiento islamista ha propuesto en su lugar un gobierno de tecnócratas palestinos independientes, pero siempre sin ningún tipo de injerencia externa.
La Autoridad Palestina lleva meses intentando ocupar una silla en estas conversaciones a pesar del rechazo de Israel, una cuestión tratada en la reunión entre Al Sheij y Blair.
"Nos hemos reunido", ha indicado el vicepresidente palestino, "para tratar el día después de la guerra y los esfuerzos para establecer una paz duradera en la región".
El vicepresidente palestino ha pedido a Blair que impida cualquier inciativa israelí para "debilitar a la Autoridad Palestina" y "la solución de dos Estados en preparación para una paz integral y duradera, de conformidad con la legalidad internacional.
"Hemos confirmado nuestra disposición a colaborar con el presidente Trump, el señor Blair y los socios para consolidar el alto el fuego, la entrada de ayuda, la liberación de rehenes y prisioneros, y posteriormente iniciar la recuperación y la reconstrucción", ha concluido Al Sheij en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.
Europa Press
Jordania informa de la entrega por Israel de 45 activistas de la segunda flotilla, incluidos españoles
El Ministerio de Asuntos Exteriores jordano ha informado este domingo de la llegada a su territorio de 45 activistas de la segunda flotilla interceptada por Israel cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Entre los activistas hay ciudadanos de España, Túnez, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos y Canadá que han llegado a territorio jordano a través del Puente del Rey Huseín o Puente Allenby que comunica Cisjordania con Jordania a través del río Jordán.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados (de Jordania) anuncia la llegada de 45 personas de varios países hermanos y amigos que estaban a bordo de la Flotilla de la Libertad", ha indicado Amán en un comunicado oficial publicado en redes sociales.
El portavoz del Ministerio, Fuad Mayali ha indicado que el organismo, "ha facilitado su cruce a través de su Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares en colaboración con las autoridades jordanas pertinentes y les brindó la asistencia necesaria".
Asimismo ha habido "coordinación con las embajadas de los países hermanos y amigos para organizar y facilitar la salida de sus ciudadanos del reino" hachemí.
