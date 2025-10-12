Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Firma de la paz en Gaza: así ha sido la rúbrica del acuerdo y la primera liberación de rehenes de Israel

Acuerdo de paz entre Israel y Hamás para Gaza: así ha sido el alto el fuego, la retirada de tropas y la liberación de rehenes

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves.

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves. / HAITHAM IMAD / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Está previsto que el plan sea refrendado este lunes durante la visita de Trump a Egipto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos
  2. Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el 'fantástico trabajo' de España en la cuestión de Gaza
  3. Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás
  4. Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz
  5. DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  6. ¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?
  7. Tensión en Gaza pese al alto el fuego: nueve muertos por ataques del Ejército israelí
  8. La economía de Argentina, un barril sin fondo al borde de la explosión

La ONU denuncia un ataque con drones de Rusia contra un convoy humanitario en Ucrania

La ONU denuncia un ataque con drones de Rusia contra un convoy humanitario en Ucrania

Hegseth espera que el compromiso de la OTAN con el gasto se traduzca pronto en "potencia de fuego"

Hegseth espera que el compromiso de la OTAN con el gasto se traduzca pronto en "potencia de fuego"

¿La huelga del 15 de octubre por Gaza sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos hoy

¿La huelga del 15 de octubre por Gaza sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos hoy

Zelenski despoja de su nacionalidad al alcalde de Odesa entre críticas de la oposición

Zelenski despoja de su nacionalidad al alcalde de Odesa entre críticas de la oposición

DIRECTO GAZA | Seis muertos por fuego israelí pese a la tregua de Trump

DIRECTO GAZA | Seis muertos por fuego israelí pese a la tregua de Trump

Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

DIRECTO GAZA | Tanques y drones de Israel abren fuego en diferentes puntos de Gaza

DIRECTO GAZA | Tanques y drones de Israel abren fuego en diferentes puntos de Gaza