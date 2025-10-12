Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

400 vehículos

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria empiezan a entrar en Gaza desde Egipto

Además de esos vehículos varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos

Cientos de camiones viajan a la Franja de Gaza desde Egipto con ayuda humanitaria

Cientos de camiones viajan a la Franja de Gaza desde Egipto con ayuda humanitaria

Cientos de camiones viajan a la Franja de Gaza desde Egipto con ayuda humanitaria / EFE/HAITHAM IMAD

EFE

El Cairo
Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto en cumplimiento del plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado, según constató Efe e informaron medios egipcios.

Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza según el acuerdo.

También subrayó que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y aseguró que, además de los que entrarán hoy, "colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo" en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

TEMAS

Cientos de camiones empiezan a en Gaza desde Egipto cargados de ayuda humanitaria

Cientos de camiones empiezan a en Gaza desde Egipto cargados de ayuda humanitaria

Cientos de camiones viajan a la Franja de Gaza desde Egipto con ayuda humanitaria

Cientos de camiones viajan a la Franja de Gaza desde Egipto con ayuda humanitaria

