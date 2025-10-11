DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Un país de la UE compra a Rheinmetall cientos de millones en armas para Ucrania con fondos rusos congelados

La armamentística alemana Rheinmetall suministrará a Ucrania sistemas de defensa aérea tipo Skyranger 35 para tanques Leopard 1 en el marco de un contrato de cientos de millones de euros que será financiado por un país de la Unión Europea --el cual no ha sido identificado-- con fondos rusos congelados, según ha informado la compañía germana en un comunicado. "Los sistemas han sido financiados por un país de la UE con fondos procedentes de activos rusos congelados. La producción e integración de los sistemas serán llevadas a cabo por Rheinmetall Italia en su sede de Roma", ha detallado. En este contexto, el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, ha agradecido la confianza de Ucrania en su armamento antiaéreo y también al país de la UE que ha financiado la operación.