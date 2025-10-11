Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones lusas

Los socialistas ganan en Portugal, según los sondeos a pie de urna

El líder de la oposición, Rui Rio, del centroderecha, se movería en una horquilla de entre el 26 y el 31% de los votos

Un hombre vota en un colegio de Lisboa.

Un hombre vota en un colegio de Lisboa. / EFE

EFE

Lisboa
El Partido Socialista liderado por el actual primer ministro, António Costa, ganaría las elecciones legislativas celebradas hoy en Portugal con entre el 37,5 y el 42,5% de los votos, según los sondeos provisionales al cierre de las urnas.

El líder de la oposición, Rui Rio, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), se movería en una horquilla de entre el 26 y el 31%, según estas encuestas, que sitúan la abstención entre el 45 y el 49%, por debajo de las anteriores legislativas.

Las elecciones legislativas en Portugal, un adelanto electoral forzado por el fracaso del último Presupuesto de los socialistas, concluyeron a las 20.00 hora local (19.00 GMT) con el cierre de los colegios electorales en el archipiélago de las Azores.

