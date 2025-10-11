Cientos de miles de personas marchan por Palestina en Londres tras alto el fuego en Gaza

Cientos de miles de personas se han congregado este sábado en una marcha a favor de Palestina en Londres con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra en Gaza y un día después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

La manifestación se inició en la zona londinense de Embankment, junto al río Támesis, antes de partir en dirección al área gubernamental de Whitehall, en los alrededores del Parlamento británico, donde varios ponentes concluirán el acto con sendos discursos.

"Cientos de miles de personas están marchando por Palestina en Londres. No dejaremos de hacer campaña hasta que termine la ocupación y el 'apartheid' israelí y Palestina sea libre desde el río hasta el mar", indicó la asociación Palestine Solidarity Campaign (PSC), una de las entidades organizadoras del evento, en redes sociales.

Los asistentes, entre los que se encontraba el ex líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, portaron banderas y pañuelos palestinos, así como pancartas con consignas que iban desde algunas que aseguraban que "tomar acción contra el genocidio no es un crimen" hasta otros que acusaban al primer ministro británico, Keir Starmer, de tener "sangre" en sus manos.

La protesta propalestina de este sábado, denominada oficialmente 'Marcha Nacional por Palestina' es la trigesimosegunda que se lleva a cabo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, según indicó PSC.

Sin embargo, es la primera desde que este viernes entrase en vigor el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, como parte de la primera fase de la iniciativa de paz auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la mediación de Catar, Egipto y Turquía.

La primera parte del acuerdo, que será ratificado de manera formal este lunes en Egipto, contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes todavía cautivos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes de la Franja.

Las verdaderas "causas"

"La razón por la que seguimos marchando es porque sabemos que el plan que ha sido propuesto por Donald Trump no es un plan para una paz duradera, porque no menciona nada de las causas de raíz de la violencia", dijo el director de PSC, Ben Jamal, en la red social X.

"No dice nada sobre el fin de la ocupación militar de Israel; ni sobre desmantelar el sistema de 'apartheid' que existe en toda la Palestina histórica y tampoco sobre cómo el pueblo palestino podrá disfrutar y ejercer su derecho a la autodeterminación y a regresar (a su tierra)", puntualizó.

Junto a la marcha por Palestina, se convocó otra contraprotesta simultánea organizada por el grupo activista proisraelí 'Stop the Hate' en un punto cercano de la ciudad, pero la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) reforzó la seguridad y delimitó las rutas para evitar que ambos grupos confluyesen y mitigar los posibles altercados.

La pasada semana, el Gobierno británico anunció que las autoridades tendrían mayores poderes para restringir las protestas propalestinas teniendo en cuenta el "impacto acumulativo" de estos eventos, a raíz del atentado de inspiración islamista ocurrido en Mánchester en Yom Kipur, que causó dos víctimas mortales, más la del agresor, y puso en alerta a la comunidad judía en el Reino Unido.