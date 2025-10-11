Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás

Trump se prepara para la 'gira de la victoria'

El presidente estadounidense ha expresado su intención de visitar Egipto e Israel a partir del domingo. El multimillonario republicano alberga la esperanza de revivir los Acuerdos de Abraham, concluidos entre Israel y los países árabes durante su primer mandato, lo que devolvería la atención a uno de los artífices de estos acuerdos, su yerno Jared Kushner, quien participó con Steve Witkoff en las negociaciones sobre Gaza en Egipto. Trump parece no querer desaprovechar la oportunidad de apuntarse la victoria contra Hamás y abrir la puerta a una reconstrucción para la posteridad. Pero aunque la visita de Trump sea arropada por una cumbre de líderes mundiales todavía quedará mucho por hacer y pactar tras la tregua. "Un alto el fuego aún no es una paz duradera", señaló el jueves el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, tras reunirse con sus homólogos europeos y árabes en París para abordar la situación de posguerra en Gaza. Está previsto que se movilicen unos 200 militares estadounidenses para "supervisar" y "observar" la implementación del acuerdo.

Aaron David Miller habló de un "universo de complejidades" para cada punto del plan, que carece de elementos "operativos". No existe una planificación detallada sobre cómo desmantelar o desmilitarizar Gaza, incluso con el acuerdo de Hamás, lo cual no es el caso, afirmó. El plan de paz estadounidense también prevé la creación de un "organismo internacional de transición" llamado "Comité de Paz", presidido por el propio presidente estadounidense, aunque con lineamientos poco claros.

"Aunque llegó al poder con la intención de renunciar a los compromisos estadounidenses en Oriente Medio, Trump acaba de asumir uno enorme: la responsabilidad de un plan de paz que llevará su nombre para siempre", escribe Robert Satloff, director ejecutivo del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.