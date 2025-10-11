En Directo
Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás
El Gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio vía libre al acuerdo de tregua para la Franja de Gaza en línea con el plan formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Dicho plan prevé la liberación de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, la liberación de 2.000 presos palestinos y el alto el fuego en el enclave palestino. Queda pendiende el nombramiento de los responsables de la reconstrucción y gestión de la Franja para los próximos años.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que próximamente viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra de Gaza tras las negociaciones de los últimos días entre Israel y Hamás.
"Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto", ha sostenido el mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca. En esta misma comparecencia ha sostenido que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar "pequeños detalles".
Trump se prepara para la 'gira de la victoria'
El presidente estadounidense ha expresado su intención de visitar Egipto e Israel a partir del domingo. El multimillonario republicano alberga la esperanza de revivir los Acuerdos de Abraham, concluidos entre Israel y los países árabes durante su primer mandato, lo que devolvería la atención a uno de los artífices de estos acuerdos, su yerno Jared Kushner, quien participó con Steve Witkoff en las negociaciones sobre Gaza en Egipto. Trump parece no querer desaprovechar la oportunidad de apuntarse la victoria contra Hamás y abrir la puerta a una reconstrucción para la posteridad. Pero aunque la visita de Trump sea arropada por una cumbre de líderes mundiales todavía quedará mucho por hacer y pactar tras la tregua. "Un alto el fuego aún no es una paz duradera", señaló el jueves el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, tras reunirse con sus homólogos europeos y árabes en París para abordar la situación de posguerra en Gaza. Está previsto que se movilicen unos 200 militares estadounidenses para "supervisar" y "observar" la implementación del acuerdo.
Aaron David Miller habló de un "universo de complejidades" para cada punto del plan, que carece de elementos "operativos". No existe una planificación detallada sobre cómo desmantelar o desmilitarizar Gaza, incluso con el acuerdo de Hamás, lo cual no es el caso, afirmó. El plan de paz estadounidense también prevé la creación de un "organismo internacional de transición" llamado "Comité de Paz", presidido por el propio presidente estadounidense, aunque con lineamientos poco claros.
"Aunque llegó al poder con la intención de renunciar a los compromisos estadounidenses en Oriente Medio, Trump acaba de asumir uno enorme: la responsabilidad de un plan de paz que llevará su nombre para siempre", escribe Robert Satloff, director ejecutivo del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.
Trump se prepara para consolidar su imagen con una cumbre internacional en Egipto
El presidente de EEUU, Donald Trump, planea celebrar una cumbre de líderes mundiales sobre Gaza durante su visita a Egipto la próxima semana, según cuatro fuentes con conocimiento del tema, informa el portal Axios. La cumbre pretende dar relevancia a la visita de Trump, anunciada este jueves, y generar mayor apoyo internacional el plan de paz para Gaza, todavía marcado por dificultades. La cumbre coincidiría con la liberación de los rehenes por parte de Hamás. Entre los flecos pendientes para la negociación figuran la futura gobernanza, quien se responsabilizaría de la seguridad y quien de la reconstrucción tras la guerra. Más información, aquí.
Unas 200.000 personas regresaron al norte de Gaza desde el alto el fuego, según Defensa Civil
La Defensa Civil de Gaza afirmó que cerca de 200.000 personas retornaron al norte del territorio palestino desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás este viernes. "Aproximadamente 200.000 personas retornaron al norte de Gaza hoy", declaró Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad del Gobierno de Hamás.
Un fotógrafo de AFP resulta herido en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania
Un fotógrafo de la Agence France-Presse (AFP) fue herido este viernes en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania mientras cubría la cosecha de aceitunas en una localidad de este territorio palestino ocupado. "En treinta años de carrera, es la primera vez que me enfrento a una violencia de este tipo", declaró Jaafar Ashtiyeh, fotógrafo palestino afincado en Nablus, al norte de Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. "Si no hubiera conseguido escapar, me habrían matado", añadió.
La Defensa Civil de Gaza dice que halló 55 cadáveres tras el repliegue de Israel
Más de 50 cuerpos fueron recuperados de los escombros en la Franja de Gaza este viernes después de que Israel declarara un alto el fuego con Hamás y comenzara a retirar sus tropas, indicó la Defensa Civil del territorio palestino. Mohamed al Mughayir, del equipo de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, señaló que al menos 55 cuerpos habían sido hallados. No proporcionó detalles sobre cuándo o cómo murieron esas personas. El director del Hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, dijo a AFP que 33 de los cuerpos fueron llevados a hospitales de Ciudad de Gaza, escenario de una intensa ofensiva israelí antes del alto el fuego del viernes.
Israel mató este viernes a 19 gazatís pese a la entrada en vigor del alto el fuego
Israel mató este viernes a al menos 19 palestinos en la Franja de Gaza, pese a que Israel aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor el mediodía, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos. Durante este viernes, la agencia palestina de noticias Wafa reportó algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino. "El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12.00 horas (9.00 GMT)", informó el Ejército israelí este viernes en un comunicado. Además, las mismas fuentes informaron de que durante la jornada de hoy los equipos de defensa civil han recuperado 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza, después de que las tropas completarán esta mañana la primera retirada pactada en el acuerdo de alto el fuego.
Israel cesa su ofensiva en Gaza y los palestinos emprenden camino de regreso a sus hogares
Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamás y miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de un paisaje de destrucción. El acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás debe también permitir la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas. Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.
La ONU confirma que trabaja con Israel para incrementar la ayuda tras la entrada en vigor del alto el fuego
Naciones Unidas ha confirmado este viernes que ha mantenido conversaciones con las autoridades israelíes para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Estamos trabajando con nuestros homólogos israelíes para tener un sistema que facilite y agilice el ingreso de ayuda humanitaria, pero la clave (para operar) los cruces no es responsabilidad de los funcionarios de la ONU", ha explicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa. Dujarric ha informado que el coordinador de la ONU en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha llevado a cabo "reuniones y conversaciones con las autoridades israelíes para obtener claridad" sobre el volumen de la ayuda y el tipo de suministros que se podrán enviar al enclave palestino.
Llegan a Estambul 94 activistas de la Flotilla de la Libertad deportados por Israel
Un total de 94 activistas de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada el miércoles pasado en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, han llegado este viernes a Estambul en un vuelo procedente de Jordania. Entre los 94 participantes de la flotilla evacuadas desde Jordania en un vuelo especial de la compañía de bandera turca Turkish Airlines se hallan 18 ciudadanos turcos, así como otros 76 activistas de 21 nacionalidades diferentes, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, en un mensaje en X. Otros 46 pasajeros de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que zarpó de Italia en los últimos días de septiembre, aún continúan retenidos en cárceles israelíes, informa la agencia turca Anadolu.
