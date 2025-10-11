Así es el Hwasong-20, el nuevo misil nuclear de Corea del Norte capaz de alcanzar Estados Unidos

Corea del Norte exhibió lo que califican como "el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso" del país, el Hwasong-20, un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar Estados Unidos. Una nueva demostración de fuerza del líder norcoreano Kim Jong-un durante el desfile militar celebrado en Pyonyang por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) aseguró que “los espectadores prorrumpieron en los vítores más entusiastas cuando la columna de misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20 hizo su aparición en la plaza". El imponente misil de combustible sólido, que todavía no ha sido probado en un lanzamiento, contará con ojivas múltiples según apuntan algunos expertos, lo cual le permitiría atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles.

El nuevo misil intercontinental norcoreano Hwasong-20, durante el desfile militar con motivo del 80 aniversario del Partido de los Trabajadores. / AGENCIA DE NOTICIAS DE COREA DEL NORTE / AP

Cohetes de combustible sólido

Los cohetes de combustible sólido utilizan un propulsor sólido como motor, una mezcla de combustible y oxidante. A diferencia de los misiles de combustible líquido, son más móviles, difíciles de detectar por los satélites espías y se pueden lanzar de manera más rápida. Los propulsores líquidos, aunque proporcionan un mayor empuje y potencia de propulsión, requieren una tecnología más compleja y un peso adicional.

Pionyang ya había hecho mención del nuevo ICBM durante la "prueba final" de su motor de combustible sólido, supervisada por Kim en septiembre. El Hwasong-20, con una autonomía estimada de 15.000 kilómetros, busca ampliar el alcance y capacidad destructiva de sus predecesores, pudiendo alcanzar, aseguran, todo el territorio continental de Estados Unidos.

El 1 de septiembre, Kim inspeccionó la producción de un nuevo motor de combustible sólido de alta potencia para el Hwasong-20, según informó KCNA, en lo que marcó el primer reconocimiento norcoreano del último misil en desarrollo en el arsenal de ICBM del país, después del Hwasong-19.

Corea del Norte ha afirmado en sus especificaciones que "el nuevo motor de combustible sólido tiene un empuje máximo de 1.960 kilonewtons" y se utilizará para la línea Hwasong-19 y este nuevo ICBM Hwasong-20.

Durante el desfile, donde destacó la ausencia de Xi Jinping y Vladímir Putin, Corea del Norte también exhibió misiles hipersónicos de medio alcance y otras armas novedosas. En representación de China y Rusia asistieron el primer ministro chino, Li Qiang, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.

El evento se produce tras el desfile del año 2023 con motivo del 70º aniversario del armisticio alcanzado tras la guerra de Corea (1950-1953) en el que se mostraron misiles balísticos intercontinentales y drones recientemente desarrollados por el país asiático.