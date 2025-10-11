Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

Hamás no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz de Gaza

"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político del movimiento islamista palestino

Milicianos del brazo armado de Hamás hacen guardia durante un intercambio de prisioneros con Israel en febrero de 2025.

Milicianos del brazo armado de Hamás hacen guardia durante un intercambio de prisioneros con Israel en febrero de 2025. / ABED RAHIM KHATIB / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

AFP

Doha
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó este sábado un dirigente del movimiento islamista palestino.

"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Catar y Egipto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas