CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO
Hamás no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz de Gaza
"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político del movimiento islamista palestino
AFP
Doha
Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó este sábado un dirigente del movimiento islamista palestino.
"No participaremos" en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Catar y Egipto.
