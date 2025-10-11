Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Masacre al oeste del país

Un ataque de los paramilitares causa al menos 60 muertos en Sudán

"Han matado a sangre fría a niños, a mujeres y a personas mayores. Muchos quedaron completamente quemados", informa un grupo activista local

Habitantes de un campo de refugiados en El Fasher (Sudán).

Habitantes de un campo de refugiados en El Fasher (Sudán). / Europa Press / UNICEF

AFP

Port Sudan
Al menos 60 personas murieron este sábado en un ataque de las fuerzas paramilitares en la ciudad sitiada de El Fasher, en el oeste de Sudán, informó un grupo activista local.

La ciudad, que es también la capital de Darfur del Norte, está bajo asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que combate al ejército sudanés en una guerra de más de dos años y trata de consolidar su poder en el oeste del país.

El comité de resistencia de la localidad afirmó que las FAR atacaron con dos drones y ocho proyectiles un centro de desplazados de Dar al Arqam, ubicado en el recinto de una universidad. Inicialmente se reportaron 30 muertos pero el comité elevó luego la cifra a 60.

El comité calificó lo ocurrido como una "masacre" y pidió la intervención de la comunidad internacional.

"Han matado a sangre fría a niños, a mujeres y a personas mayores. Muchos quedaron completamente quemados", indicó el comité.

Los comités están formados por activistas que coordinan la ayuda y documentan las atrocidades cometidas en el conflicto de Sudán.

La guerra, que empezó en abril de 2023, ha causado la muerte de decenas de miles de personas, ha desplazado a millones y ha sumido a casi 25 millones en una situación de hambruna aguda.

El Fasher es la última gran ciudad de la región de Darfur que escapa al control de las FAR, en guerra contra el ejército regular sudanés.

La batalla del litio de Zimbabue: así lucha el país africano para evitar la fuga de riqueza al exterior del "nuevo oro"

La batalla del litio de Zimbabue: así lucha el país africano para evitar la fuga de riqueza al exterior del "nuevo oro"

