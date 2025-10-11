Tras el alto el fuego en Gaza, Zelenski conmina a Trump a poner fin también a la guerra en Ucrania

El cese de las hostilidades en Gaza está dando bríos en favor de la paz a algunos actores de la guerra de Ucrania, el otro gran conflicto armado que ha centrado la atención mediática mundial en los últimos años. Cuando aún no se han apagado los ecos del aparente y todavía momentáneo éxito del presidente Donald Trump por un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en la martirizada franja palestina, el magnate norteamericano ha hablado por teléfono en las últimas horas con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski quien, como ya viene siendo habitual entre el liderazgo mundial, ha aprovechado la ocasión para alabar sus gestiones, antes de conminarle a actuar con decisión frente al presidente Vladímir Putin para que se involucre con espíritu constructivo en las negociaciones y no plantee demandas inasumibles para el Gobierno de Kiev.

"He felicitado a Donald Trump por el acuerdo para Oriente Próximo que ha podido obtener, que es un éxito excepcional; si una guerra puede ser detenida en una región, entonces otras guerras puede ser detenidas, incluyendo la guerra que lleva a cabo Rusia", ha explicado Zelenski en su página de Facebook. El mandatario ucraniano no ha querido dejar pasar la oportunidad de relatar, con detalle y de primera mano, las consecuencias de los bombardeos llevados a cabo por Rusia la noche anterior, centrados en la red eléctrica, con el objetivo de alterar el vital suministro de energía durante el invierno en ciernes, ataques que han dejado sin electricidad a cientos de miles de hogares, lo que de confirmarse constituiría un crimen de guerra. "Hemos discutido las posibilidades de reforzar nuestra defensa aérea", ha evocado el mandatario ucraniano.

Captura de pantalla de la misión aérea llevada a cabo por aviones britñanicos con apoyo de EEUU. / Redacción

Zelenski de nuevo, por enésima vez, ha demandado a su homólogo estadounidense decisión y firmeza ante el líder del Kremlin. "Tiene que haber una verdadera voluntad del bando ruso de involucrarse en una verdadera negociación, y esto puede ser obtenido mediante la fuerza", ha subrayado. Hasta fecha reciente, el Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), la institución más referida entre los medios de comunicación y los observadores para seguir el curso de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, ha valorado que el Kremlin no estaba interesado en un alto el fuego y planteaba demandas inasumibles para la parte ucraniana. "El Kremlin continúa con sus esfuerzos para recabar apoyos en EEUU, mientras desvía la atención hacia Europa y Ucrania por el bloqueo de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania", ha valorado el laboratorio de ideas en su último parte diario del conflicto. Para tratar 'in situ' de un posible reforzamiento de las sanciones por parte de EEUU contra Rusia y valorar opciones, tiene previsto viajar a Washington durante la semana que viene la primera ministra de Ucrania, Yúlia Sviridenko. Desde la llegada de Trump al poder, la Administración de EEUU no ha aprobado ningún paquete adicional de sanciones.

Comportamiento más proactivo

Lo cierto es que, en los últimos días llegan noticias a las redacciones de que las fuerzas militares estadounidenses estacionadas en Europa están teniendo un comportamiento más proactivo que hace pocas semanas a la hora de patrullar los cielos del este de Europa próximos al espacio aéreo de la Federación Rusa. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado que dos aviones de vigilancia de la Real Fuerza Aérea (RAF) realizaron una misión conjunta de 12 horas de duración con apoyo EEUU y la OTAN. En concreto, en el operativo participaron un avión de vigilancia electrónica RC-135 Rivet Joint de la RAF y un avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, que volaron más de 16.000 kilómetros junto al flanco oriental y la OTAN, y fueron aprovisionados de combustible por un avión nodriza estadounidense KC-135 Stratotanker, que amplió el alcance de la misión. Durante los últimos episodios de violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia destinadas, según los observadores, a testear la unidad de la alianza, no pasó desapercibido a los observadores que el grueso de las operaciones de interceptación o derribo de drones fue llevado a cabo por aviones europeos, sembrando nuevas dudas sobre la voluntad de EEUU de solidarizarse a sus aliados en caso de conflicto con Rusia. La misión "envía un poderoso mensaje de unidad de la OTAN a (el presidente ruso, Vladímir) Putin y a nuestros adversarios", ha recalcado el ministro de Defensa del Reino Unido,