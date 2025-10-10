DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Trump dice que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN

El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene asignaturas pendientes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Trump cargó este jueves contra Sánchez de manera sorprendente con la excusa de la negativa de España a elevar la aportación a la OTAN hasta el 5%. Trump sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. / SHAWN THEW / POOL / EFE

España está dispuesta a elevar su contribución hasta el 2% del PIB, lo que supondría en torno a 33.000 millones de euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en una visita a Barcelona que la propuesta del 5% no tiene sentido ya que la industria española y europea no es capaz de canalizar inversiones de ese nivel, por lo que la inversión se trasladaría presumiblemente a la economía estadounidense. Más información, aquí.