DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un muerto y cortes eléctricos en Ucrania por ataque ruso
Varias zonas del este de la capital de Ucrania sufrían cortes eléctricos la mañana del viernes luego de un importante ataque ruso, que dejó un niño de siete años muerto en la región de Zaporiyia, informaron las autoridades. Periodistas de la AFP en Kiev escucharon múltiples explosiones durante la madrugada del viernes, así como el zumbido de drones. La Fuerza Aérea reportó en la plataforma Telegram "un ataque enemigo con misiles balísticos y un ataque masivo con drones de combate", y pidió a la población que permaneciera en los refugios. A escala nacional, "los rusos están lanzando ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana", indicó también el Ministerio de Energía en Facebook.
Trump dice que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN
El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene asignaturas pendientes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Trump cargó este jueves contra Sánchez de manera sorprendente con la excusa de la negativa de España a elevar la aportación a la OTAN hasta el 5%. Trump sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.
España está dispuesta a elevar su contribución hasta el 2% del PIB, lo que supondría en torno a 33.000 millones de euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en una visita a Barcelona que la propuesta del 5% no tiene sentido ya que la industria española y europea no es capaz de canalizar inversiones de ese nivel, por lo que la inversión se trasladaría presumiblemente a la economía estadounidense. Más información, aquí.
Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están "intensificando la presión" para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto el fuego. "Sí, estamos intensificando la presión", declaró el jefe de Estado a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb. "Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente", añadió.
Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo. "Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.
Rusia agradece la ayuda humanitaria de Serbia a la región fronteriza de Kursk
El Ministerio de Exteriores de Rusia agradeció este jueves la ayuda humanitaria prestada por Serbia a la región fronteriza de Kursk, ocupada parcialmente por tropas ucranianas durante ocho meses entre 2024 y 2025. Según la nota oficial, "el 8 de octubre, el Gobierno de la República de Serbia envió 472 millones de rublos (casi 6 millones de dólares) en ayuda humanitaria financiera a la región de Kursk". "La parte rusa da las gracias a la amiga Serbia por su atención, capacidad de respuesta y preocupación por la suerte de los ciudadanos rusos", agrega el comunicado.
La CPI insta a Tayikistán a detener a Putin durante su visita oficial y entregarlo a la Corte
La Corte Penal Internacional (CPI) insta a Tayikistán a cumplir con sus obligaciones y detener al presidente ruso Vladímir Putin, quien se encuentra de visita de Estado en su territorio, puesto que pesa sobre él una orden de arresto emitida por este tribunal por crímenes de guerra en Ucrania. En una carta enviada el martes a Tayikistán, y hecha pública este jueves, Päivi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma (tratado de la CPI), recuerda que Putin está reclamado por la Corte desde marzo de 2023 por el crimen de guerra de deportación a Rusia de niños ucranianos desde al menos el 24 de febrero de 2022.
El frente sigue en movimiento, pero a ritmo pausado
Los últimos datos difundidos apuntan a que las fuerzas ucranianas avanzaron en el norte de la región de Sumy y en Novopavlivka, mientras que las fuerzas rusas avanzaron recientemente cerca de Kupyansk, Siversk y Pokrovsk y en el área táctica de Kostyantynivka-Druzhkivka.
Rusia se reafirma en su objetivo de conquistar toda Ucrania tarde o temprano
El presidente ruso, Vladímir Putin, sigue convencido de que la invasión de toda Ucrania es posible, animado por el hecho de que las fuerzas ucranianas se están retirando a lo largo de toda la línea del frente y que la base industrial de defensa rusa es capaz de proveer de material bélico a buen ritmo. El jefe del Estado Mayor General ruso, el general del ejército Valery Gerasimov, afirmó que las fuerzas rusas están avanzando en "prácticamente todas las direcciones" en el frente. El objetivo sigue siendo ganar una guerra de desgaste contra las fuerzas ucranianas, sin importar los plazos de tiempo.
Los ataques rusos dañan la frágil economía de Ucrania
Los ataques continuados de Rusia contra infraestructuras vitales y empresas, algunas de ellas con importantes inversiones extranjeras, son motivo de preocupación en Ucrania sobre el futuro de la economía del país en medio de una guerra de desgaste que no tiene visos de terminar pronto. Tras sufrir una contracción de cerca del 29% en 2022, el primer año de la invasión rusa a gran escala, la economía ucraniana se recuperó en 2023 con un crecimiento del 5,5% y del 2,9% en 2024. La recuperación se ha ralentizado desde entonces, y el Ministerio de Economía de Ucrania prevé un crecimiento del 2% en 2025, la misma cifra que pronostica el Banco Mundial, que ha revisado a la baja su previsión inicial del 2,9%.
"Evacuación obligatoria" de familias con niños en varias zonas de Kramatorsk
Las autoridades de Ucrania han ordenado este jueves la evacuación "obligatoria" de familias con niños de varias zonas aledañas a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, ante los "constantes" bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia. El Ayuntamiento de Kramatorsk ha detallado en un comunicado las áreas que se verán afectadas por esta nueva orden y donde corren peligro tanto los edificios de viviendas como otras instalaciones de infraestructura civil. En este sentido, han advertido de que brindar servicios esenciales es "prácticamente imposible" y los equipos de emergencia corren peligro también si acceden a estos lugares.
