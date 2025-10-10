¿Quién es María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2025?

Artículo publicado el 2 de agosto de 2024

Quien manda en la oposición venezolana no es tanto Edmundo González Urrutia, el septuagenario que se enfrentó al oficialista Nicolás Maduro en las urnas, como María Corina Machado. Ingeniera industrial (Caracas, 1967) de formación y especializada en finanzas, hace más de 20 años que se mueve en la escena política venezolana con el objetivo de luchar contra el régimen bolivariano, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Decir Marina Corina Machado es decir antichavismo. Sin ir más lejos, en el año 2004, recolectó cuatro millones de firmas para el referéndum revocatorio contra el presidente de entonces, Hugo Chávez.

Sabe lo que es la persecución y la coacción pero no hasta el punto de verse obligada a pasar a la clandestinidad como ahora por temer por su vida. Hasta el punto de que ha hablado a través de las páginas del periódico 'The Wall Street Journal' para pedir "el fin de la represión en las protestas" como único camino para facilitar "un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia".

La fundadora del movimiento Vente Venezuela, a la que se prohibió por orden judicial la participación en las elecciones pese a ganar las primarias de su partido, ha hecho un llamamiento público para asistir a las manifestaciones previstas para el sábado para denunciar el fraude en los comicios que han dado como ganador a Maduro. La prohibición fue ratificada en enero por el Tribunal Superior de Justucia que condenó a Machado a 15 años de inhabilitación por "errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio".

"Modelo inclusivo y liberal"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, el mismo que ha rubricado la victoria de Nicolás Maduro, publicó hace meses en su página web la prohibición para ejercer cargo público impuesta a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. La consecuencia fue que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio, a pesar, o precisamente por a ser la mayor competencia de Maduro.

Machado se impuso en las elecciones primarias de su partido el 22 de octubre con un 92,35% de votos. Enarbola un "modelo de desarrollo inclusivo y liberal para generar prisperidad, riqueza y libertad en Venezuela". El hecho de virar hacia el centro en su inicial postura derechista la ha convertido, según coinciden los analistas, en el estandarte capaz de aglutinar a toda la oposición en Venezuela.