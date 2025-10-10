Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón

Candidatos al Premio Nobel de la Paz 2025

Medalla de Premio Nobel

Medalla de Premio Nobel / Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Comité Noruego anunciará este viernes el nuevo premio Nobel de la Paz, un galardón llamado a reconocer la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado ocasión para reivindicar lo mucho que supuestamente se lo merece, pero el ruido agitado desde la Casa Blanca no encaja con los pronósticos reales.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el Premio Nobel de la Paz.

Actualizar

TEMAS

  1. El presidente del Comité Militar de la OTAN advierte de que Rusia está actuando como al comienzo de la II Guerra Mundial
  2. Los gazatíes se quedan y todos los rehenes son liberados en 72 horas: las claves del plan de Trump para Gaza
  3. Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay
  4. ¿Se ha cansado Trump de buscar la paz entre Rusia y Ucrania? '¡Que les vaya bien a los dos!
  5. Kim Jong-un negociará con Trump si EEUU renuncia a pedir la desnuclearización de Corea del Norte
  6. La compleja relación entre Brigitte y Emmanuel Macron: 25 años de diferencia y un nuevo escándalo
  7. Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una 'respuesta decisiva” ante cualquier agresión
  8. El presunto espía Pablo González, Podemos y Canal Red alientan el discurso de que Ucrania es un país 'ultraderechista

EEUU enviará 200 soldados para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza

EEUU enviará 200 soldados para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza

¿Quién puede ser candidato al Premio Nobel de la Paz? Stalin, Mussolini y Hitler lo fueron

¿Quién puede ser candidato al Premio Nobel de la Paz? Stalin, Mussolini y Hitler lo fueron

Candidatos del Nobel de la Paz 2025: del show de Trump a la discreción de las redes ciudadanas en emergencias en Sudán

Candidatos del Nobel de la Paz 2025: del show de Trump a la discreción de las redes ciudadanas en emergencias en Sudán

Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón

Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón

DIRECTO UCRANIA | Trump dice que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN

DIRECTO UCRANIA | Trump dice que "quizá deberían expulsar" a España de la OTAN

Trump, sobre el Nobel de la Paz que recibió Obama en 2009: "No hizo absolutamente nada, solo destruyó nuestro país"

Trump, sobre el Nobel de la Paz que recibió Obama en 2009: "No hizo absolutamente nada, solo destruyó nuestro país"

Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN y el Gobierno replica que cumple "tanto como EEUU"

Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN y el Gobierno replica que cumple "tanto como EEUU"

Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de paz entre Israel y Hamás