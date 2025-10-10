Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón

Trump: "No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los candidatos a ganar e Premio Nobel de la Paz, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó. Amplíe aquí la información.