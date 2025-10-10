En Directo
Premio Nobel de la Paz 2025, hoy en directo: quién ganará, candidatos, apuestas y última hora del galardón
Candidatos al Premio Nobel de la Paz 2025
El Comité Noruego anunciará este viernes el nuevo premio Nobel de la Paz, un galardón llamado a reconocer la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado ocasión para reivindicar lo mucho que supuestamente se lo merece, pero el ruido agitado desde la Casa Blanca no encaja con los pronósticos reales.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el Premio Nobel de la Paz.
Trump y las siete guerras que asegura haber resuelto para ganar el Premio Nobel de la Paz
Con el acuerdo entre Israel y Hamás del miércoles para liberar a los rehenes de la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se anota un tanto diplomático en su abierta carrera por lograr el Premio Nobel de la Paz, que se anunciará este viernes. El republicano, que ansía el galardón desde que lo ganó el entonces presidente Barack Obama en 2009, reivindica haber resuelto siete guerras, aunque expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles. Además, las negociaciones para poner fin a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.
El Comité Noruego desvela a las 11.00 horas el Nobel de la Paz que Trump reclama para sí mismo
El Comité Noruego anunciará el viernes a las 11.00 horas el nuevo premio Nobel de la Paz, un galardón llamado a reconocer la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado ocasión para reivindicar lo mucho que supuestamente se lo merece, pero el ruido agitado desde la Casa Blanca no encaja con los pronósticos reales. El Nobel de la Paz se anuncia siempre el viernes de la primera semana completa de octubre en boca del presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, en una solemne declaración que incluirá también una exposición de motivos por parte del jurado.
Trump: "No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los candidatos a ganar e Premio Nobel de la Paz, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.
Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.
"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó. Amplíe aquí la información.
¿Quién puede ser candidato al Premio Nobel de la Paz? Stalin, Mussolini y Hitler lo fueron
El Premio Nobel de la Paz es uno de los galardones que más interés suscita por muchos aspectos. El secretismo con el que se elige a sus candidatos, los miembros del Comité que eligen al ganador o lo variopintos que son sus nominados son algunos de los aspectos destacados del premio. Consulte en este enlace los criterios para poder candidato al Premio Nobel de la Paz
Montse Martínez
¿Quién puede ganar el Premio Nobel de la Paz 2025? Los favoritos para el galardón que se falla este viernes
Como si de una broma se tratara, el prestigioso premio Nobel de la Paz va a fallarse solo días después de que Trump se arroge un incipiente acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Se puede trabajar por la paz desde la estridencia y el espectáculo como es el caso del presidente de EEUU o desde la discreción y la entrega, como las redes de ciudadanos voluntarios de Sudán que, a nivel local, se vuelcan en situaciones de emergencia (Emergency Response Rooms Sudán, ERRs, por sus siglas en inglés).
Son los perfiles más dispares entre los 338 candidatos al Nobel de la Paz 2025 cuyo ganador que se dará a conocer el viernes 10 de octubre en la capital noruega. Dos perfiles que, pese a ser tan distintos, se codean en las quinielas como ganadores del prestigioso galardón. En medio, nombres como Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Aléksei Navalni -fallecido en una prisión rusa de Siberia como consecuencia, según su esposa, de un envenenamiento-, que ha recogido el testigo de su compañero. Amplíe aquí la información de Montse Martínez.
