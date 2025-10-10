La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz

Trump ha vuelto a ver frustrada su explícita ambición de conseguir el premio Nobel de la Paz. El prestigioso galardón ha ido a parar a manos de María Corina Machado, opositora del régimen venezolano, con un estilo mucho más discreto de trabajar por la paz que el del estridente presidente de EEUU. De nada ha servido, al menos en esta edición, que el líder estadounidense tenga en su haber el triunfo de alumbrar un principio de paz entre Israel y Hamás tras más de dos años de cruenta guerra. Ambos, pero, Trump y Corina comparten su bestia negra que no es otra que Nicolás Maduro.

"Uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes", ha elogiado el comité a la política venezolana para, a renglón seguido, reconocer el "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". La "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" -tal y como la describe el jurado- "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida".

"En un momento en el que la democracia está amenazada", el comité ha señalado directamente al "régimen" de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España. Machado, inhabilitada, "se ha visto obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas, según el jurado. La opositora venezolana María Corina Machado es la verdadera figura central de la oposición en Venezuela. El candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue Edmundo González, pero la protagonista de la campaña fue Machado, líder y fundadora del partido Vente Venezuela.

"Creciente oscuridad"

El comité no ha escatimado en elogios: "Una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad". Son palabras de Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo, que ha añadido: "Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz", para agregar que la galardonada encarna "la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces".

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.