En Directo
Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de paz entre Israel y Hamás
El gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado 'luz verde' este jueves al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel confirma un ataque que ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo este jueves un ataque en ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros, todo ello después de que hayan alcanzado un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave y que se encuentra a la espera del visto definitivo de Israel para que entre en vigor.
Posible visita de Trump
Todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por Trump, como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo, una posibilidad rechazada por el movimiento islamista. El presidente estadounidense anunció que intentará viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego, después de ser invitado por su par Abdel Fatah al Sisi. "Los rehenes volverán el lunes o el martes. Probablemente estaré allí. Espero estar allí", aseguró. Asimismo, dijo que "nadie será obligado a abandonar" Gaza. Funcionarios de Washington informaron que un grupo de 200 militares estadounidenses será desplegado en Medio Oriente para supervisar la tregua. Junto con ellos, habrá también militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes, señalaron altos oficiales a la prensa.
Indonesia celebra el plan de paz para Gaza e insta establecer un Estado palestino
El Gobierno de Indonesia celebró este viernes el acuerdo del plan de paz para Gaza e instó a la comunidad internacional a aprovechar para impulsar la solución de dos Estados.
"Indonesia espera que se abra de inmediato y ampliamente el acceso humanitario y está dispuesta a participar activamente en el apoyo al proceso de reconstrucción de Gaza", remarca un comunicado del Ministerio de Exteriores del archipiélago del Sudeste Asiático.
Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y un firme defensor del pueblo palestino, subrayó la importancia de implementar "todas las disposiciones del acuerdo de alto el fuego de buena fe".
Las autoridades de Gaza piden evitar las zonas con presencia militar israelí hasta su retirada oficial
Los equipos de Defensa Civil de la Franja de Gaza han instado en la madrugada de este viernes a todos los gazatíes "a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación" hasta que sea oficial la retirada del Ejército israelí del enclave palestino.
"Estimados ciudadanos de la Franja de Gaza, especialmente residentes de la ciudad de Gaza: les instamos a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes y este haya sido confirmado por las autoridades competentes", han explicado en un comunicado del que se ha hecho eco el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
En este sentido, han exhortado a la población a "respetar las normas por su propia seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y las autoridades de campo".
Netanyahu se reunió con enviados de Trump tras el acuerdo preliminar de tregua
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en Jerusalén con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su Oficina en un breve comunicado. Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien también abordaron el regreso de los rehenes y el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza.
