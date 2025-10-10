Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Acuerdo entre Israel y Hamás: última hora de la retirada de tropas, liberación de rehenes y reacciones

MULTIMEDIA | Israel, origen y evolución del país de la paz imposible

Comparecencia de Trump para anunciar la tregua en Gaza.

Comparecencia de Trump para anunciar la tregua en Gaza. / AFP / JIM WATSON

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron el pasado domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelís. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra Israel - Gaza.

