DIRECTO GAZA | Acuerdo entre Israel y Hamás: última hora de la retirada de tropas, liberación de rehenes y reacciones
MULTIMEDIA | Israel, origen y evolución del país de la paz imposible
Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron el pasado domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelís. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra Israel - Gaza.
Netanyahu se reunió con enviados de Trump tras el acuerdo preliminar de tregua
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves en Jerusalén con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su Oficina en un breve comunicado. Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien también abordaron el regreso de los rehenes y el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza.
Los hutís mantienen la desconfianza ante la posible tregua y seguirán "en alerta"
Los rebeldes hutís anunciaron este jueves que se mantendrán "en total alerta y preparación", a pesar de la firma del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguraron que el conflicto con Israel "continúa". "Esta es una ronda, y el conflicto con el enemigo israelí continúa. Por lo tanto, nos mantendremos en total alerta y preparación, con un seguimiento preciso y cuidadoso de la implementación del acuerdo", dijo el líder de los hutíes del Yemen, Abdul Malik, en un discurso televisado de más de hora y media. La primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por Trump implicará el intercambio entre rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.
Una previsible aprobación del Gobierno de Israel implica retirada de tropas e intercambio de prisioneros
El acuerdo para poner fin a la guerra comenzaría con la implementación de un alto el fuego "permanente", la retirada de las tropas israelís de algunas partes de Gaza, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros (y la liberación de rehenes). Este intercambio incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1.700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre y todos los niños y mujeres presos.
El acuerdo con Hamás podría poner en peligro el actual Gobierno de Israel
El gabinete de seguridad israelí se reunió con 90 minutos de retraso para debatir la propuesta de tregua para Gaza. La reunión acabó hace una media hora y la propuesta está a punto de ser votada por el pleno del Gobierno de Netanyahu. Tras su ratificación, entrará en vigor 24 horas después. No está claro por qué se produjeron retrasos en la reunión inicial, pero sí ha trascendido que algunos ministros se oponían a la tregua. El asunto más complejo es determinar que presos serán amnistiados y que responsables de Hamás recibirán garantías de vida. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, criticó la liberación planeada de palestinos detenidos en cárceles israelíes como un “precio insoportable” a pagar para alcanzar un acuerdo en Gaza. Ben-Gvir y otros miembros de su partido (Otzma Yehudit) se han opuesto al plan negociado por Trump. "Si el régimen de Hamás no es desmantelado, o si sólo nos dicen que lo será cuando en realidad seguirá existiendo bajo una apariencia diferente, Otzma Yehudit desmantelará el Gobierno", escribió en hebreo en X.
Hamás dice que EEUU confía ya en un alto al fuego "definitivo" en Gaza
Khalil al-Hayya, jefe del equipo negociador de Hamás, ha declarado a Al Jazeera que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos y de los mediadores de que un acuerdo sobre una primera fase del alto el fuego significa que la guerra en Gaza "ha terminado definitivamente". Añadió que la parte inicial del acuerdo contempla el intercambio de prisioneros y la retirada de Israel de ciertas zonas de Gaza. Persisten las dudas sobre el acuerdo, que está pendiente de la votación del Gobierno israelí este jueves. Los detalles sobre cómo se integrará en un plan más amplio para lograr una paz duradera también siguen siendo confusos. Una fuente de Hamás declaró a Al Jazeera que un importante punto de fricción es qué prisioneros palestinos serán liberados en la fase inicial. Israel se niega a liberar a determinados presos.
Negociador jefe de Hamás afirma que EEUU y mediadores le dieron garantías de que la guerra terminó
El negociador jefe de Hamás afirmó este jueves en televisión que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó. "Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final", declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.
Trump dice que los rehenes serán libres "lunes o martes" y alaba su plan: "Nadie creyó que fuera posible"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que confía en que el "lunes o martes" los rehenes finalmente sean liberados y ha destacado que su Administración ha logrado "algo realmente increíble que nadie pensaba que fuera posible conseguir", que no es otra cosa que la paz en Oriente Próximo. "Sabemos dónde está la mayoría (de los rehenes). En realidad, los cuerpos son un problema mayor porque algunos serán un poco más difíciles de encontrar. Es terrible hablar sobre ello, pero (...) lo haremos lo mejor que podamos", ha reconocido.
La liberación de rehenes, prioridad para una tregua
La prioridad de la tregua de Gaza es el retorno de los rehenes en en poder de Hamás. Pero todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por el presidente de EEUU, Donald Trump, como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo. El dirigente republicano detalló que habrá un "desarme" en la próxima fase del acuerdo y que la prioridad, de momento, es el regreso de los rehenes. Pero Hamás, ya rechazó la posibilidad de una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. "Ningún palestino podrá aceptar. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina [que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada], lo rechaza", indicó Osama Hamdan, un dirigente del grupo islamista.
Reacciones a la inminente tregua en la guerra de Gaza
El acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de un plan de paz fue acogido con satisfacción en todos los continentes, aunque la mayor parte de los países recordaron a las partes que deben respetar lo pactado y algunos incluso se han referido a la solución de los dos estados:
- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo y confía en que este "sea el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro", subrayó Sánchez en un mensaje en la sed social X. "Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", deseó el jefe del Ejecutivo español.
- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su esperanza en que un compromiso similar pueda lograrse también para que termine el conflicto en Ucrania. "Esto es importante no sólo para Oriente Próximo, sino para todo el mundo. Se está avanzando en un acuerdo que puede ayudar a todos. Si la violencia y la guerra se detienen en una parte del mundo, la seguridad global se incrementa para todos", escribió Zelenski en sus redes sociales.
- El Gobierno de Sudáfrica instó a todas las partes a "comprometerse con los pasos acordados durante las negociaciones y a seguir adelante con un proceso político creíble e inclusivo que garantice el fin de la trágica y catastrófica situación humanitaria y evite más pérdidas de vidas".
- El Kremlin apoyo el acuerdo, pero pidió esperar a que este sea ratificado para comentarlo más en detalle. "Sin duda, apoyamos estos esfuerzos. El hecho de que se confirme un alto el fuego en Gaza es motivo de satisfacción general", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.
- El canciller alemán, Friedrich Merz, incidió en "una paz duradera: "Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores". A través de las redes sociales hizo un llamamiento "a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra, y allanen el camino hacia una paz duradera".
- El presidente francés, Emmanuel Macron, habló de "la solución de los dos estados": A través de las redes sociales, Macron dijo que el pacto supone "una inmensa esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos de Gaza, para la región". Pero instó a las partes a que respeten "estrictamente sus términos" y subrayó que este acuerdo "debe marcar el fin de la guerra y la apertura de una solución política basada en la solución de dos Estados".
-El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo hoy conversaciones telefónicas por separado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para felicitarlos por el avance del plan de paz.
-El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Donald Trump "por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás" y consideró que el mandatario estadounidense merece el premio Nobel de la Paz.
- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que se "respeten plenamente las medidas acordadas": Según Meloni, el acuerdo "es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y la retirada del Ejército israelí de las líneas acordadas. Pero exhortó "a todas las partes a respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz".
- El primer ministro británico, Keir Starmer, también pidió que el acuerdo se aplique "en su totalidad y sin demora". "Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza -dice Starmer, que destaca que "el acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza".
- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió que se cumpla "plenamente el pacto" y además dijo que acogía "con satisfacción el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos".
- Marruecos elogió el "compromiso personal" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar este resultado y expresó su disposición a participar en cualquier proceso que permita avanzar hacia una solución duradera al conflicto y contribuya a la estabilidad en Oriente Medio.
- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que vigilará su implementación: "Vigilaremos de cerca la plena implementación del acuerdo. Además, seguiremos nuestra lucha hasta que se establezca un Estado de Palestina libre, soberano y geográficamente contiguo, con Jerusalén Este como su capital y basado en las fronteras de 1967", dijo el líder turco.
Israel prepara la transición al alto el fuego de "forma ordenada y profesional"
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, dijo este jueves que en las próximas horas las tropas "continuarán completando las misiones operativas sobre el terreno" en Gazaa y que gestionarán "la transición hacia un alto el fuego de forma mesurada, profesional y ordenada". "Israel observa las pantallas y celebra la liberación de los rehenes, que permanezcan alerta. El enemigo está aquí; no ha desaparecido", dijo Zamir este jueves en una visita a la Franja de Gaza acompañado por otros altos mandos militares. "Gracias a la considerable presión militar y a una operación terrestre potente y de alta calidad, ustedes, las tropas, crearon las condiciones para el regreso de los rehenes a casa. Nuestra actividad militar produjo un logro político; ese logro es, ante todo, suyo", prosiguió.
