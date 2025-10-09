DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Detienen a un escritor gastronómico ruso por difundir noticias "falsas" sobre el Ejército
Las fuerzas de seguridad rusas han detenido al escritor gastronómico Pável Siutkin por difundir noticias "falsas" sobre la actuación del Ejército ruso, informó hoy el Comité de Instrucción (CI) ruso. Según las autoridades, el motivo de la detención son los mensajes del escritor, de 60 años, en su canal de Telegram. "Siutkin fue llevado a la sede del Comité de Instrucción para el inicio de la investigación. Próximamente se presentarán cargos contra él y se le impondrá una medida cautelar", señaló el CI en un comunicado. El detenido es autor de varios libros sobre la historia de la cocina rusa y soviética.
El previsible nuevo primer ministro de República Checa reafirma que "no habrá dinero para armas en Ucrania"
El vencedor de las pasadas elecciones legislativas checas y previsible nuevo primer ministro, Andrej Babis, ha reafirmado este miércoles la postura que ha venido defendido en campaña y ha dicho que "no habrá dinero para armas en Ucrania". "No daremos a Ucrania ni una sola corona de nuestro presupuesto para armas", ha afirmado quien ya fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y que en estas elecciones logró cerca del 37 por ciento de los votos, a los que sumará lo logrado por otros dos fuerzas de la ultraderecha euroescéptica checa para formar gobierno. Babis ha señalado que Ucrania ya recibe miles de millones para armamento de los fondos de la Unión Europea y de la OTAN, por lo que no es necesario que República Checa --que desde el inicio de la invasión rusa ha enviado 3,5 millones de municiones de gran calibre-- siga contribuyendo.
El petróleo sube con las exportaciones rusas en la mira
Los precios del petróleo subieron el miércoles en medio de ataques de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas y el aumento de la demanda de Estados Unidos. El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 1,22%, hasta los 66,25 dólares. El equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre trepó un 1,33 %, hasta los 62,55 dólares. "Existe una creciente preocupación por la producción rusa, teniendo en cuenta todos los ataques llevados a cabo por Ucrania contra sus infraestructuras", comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.
Tres muertos y dos heridos por ataques rusos en región ucraniana de Sumi
Tres personas murieron y dos resultaron heridas en ataques rusos con drones y bombas en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, informó el miércoles el jefe de la administración militar regional, Oleg Grigorov. "Rusia atacó comunidades de la región con decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas", precisó. Moscú lanzó una ofensiva en la región de Sumi después de terminar de repeler en abril a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, de la cual ocupaban una pequeña parte desde el año pasado. Del lado ruso, un ataque ucraniano con drones provocó incendios "en instalaciones petroleras y energéticas" de la región de Volgogrado, anunció el jueves el gobernador Andréi Bocharov.
Miles de muertos rusos en la invasión de Ucrania, pero Putin sigue sin prisa por acabar
La guerra de Ucrania pasará a la historia por el novedoso armamento utilizado, pero también por la gran cantidad de muertos en ambos bandos. Las últimas estimaciones realizadas por Ucrania sobre el número de muertos rusos apuntan a que la cifra de bajas solo este 2025 asciende a 281.550, de las cuales: 86.744 murieron en combate, incluyendo 1.583 oficiales y 8.633 reclutas penales. Un total de 33.996 soldados están desaparecidos en combate, incluyendo 11.427 reclutas penales. Un total de 158.529 soldados resultaron heridos en combate, incluyendo 6.356 oficiales y 16.489 reclutas penales. Un total de 2.311 fueron capturados. La tasa de bajas de Rusia es de un muerto por cada 1,3 heridos (lo más usual en las guerras actuales es uno de cada tres), probablemente debido a un entrenamiento insuficiente en medicina táctica y al frecuente fracaso del comando militar ruso para rehabilitar suficientemente a los heridos. Esa tasa también es preocupante en el caso de Ucrania, según reconoció recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles, según los escasos conocimientos en primeros auxilios que mostraban los soldados ucranianos formados en España.
Von der Leyen alerta ante la "guerra híbrida" emprendida por Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado que Europa se enfrenta a una "guerra híbrida" de Rusia, por lo que ha demandado que el escudo antidrones cubra también el flanco sur y responda a amenazas como la migración ilegal o desastres naturales, como reclaman España, Italia o Grecia. Según Von der Leyen, la crisis de los drones que invadieron el espacio aéreo europeo responde a unos incidentes "calculados" y que no son episodios de "acoso aleatorio". "Es una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania", ha resaltado ante los eurodiputados en Estrasburgo, para recalcar que "es hora de llamarlo por su nombre: se trata de una guerra híbrida y hay que tomársela en serio", ha advertido.
Suiza no concederá desde noviembre una protección automática a quienes procedan del oeste de Ucrania
El Gobierno de Suiza ha ampliado hasta marzo de 2027 la concesión de un estatus especial de protección para los refugiados procedentes de Ucrania, pero ha establecido un nuevo matiz que implicará que, a partir de noviembre, no tendrán derecho automático a acogida los ciudadanos que provengan de siete regiones de la parte oeste, las más alejadas del frente de combate. El Parlamento ha adoptado una reforma reclamada por políticos de la ultraderecha y que implica asumir como "razonable" un potencial retorno a las regiones de Volinia, Rivne, Leópolis, Ternópil, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk y Chernovtsi.
Babis dice que cortará toda ayuda militar directa a Ucrania si forma gobierno en Chequia
El oligarca Andrej Babis, líder del movimiento populista ANO y ganador de las elecciones legislativas en la República Checa, anunció este miércoles que, si logra formar Gobierno, pondrá fin a toda ayuda militar directa a Ucrania, rompiendo con la política de apoyo a Kiev del Ejecutivo saliente de centroderecha. "No vamos a dar para armas a Ucrania ni una corona de nuestro presupuesto", dijo el empresario y exprimer ministro, que ya prometió esta medida en campaña.
El Parlamento de Ucrania amplía los mandatos de las administraciones locales mientras dure la guerra
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles por un amplio margen una propuesta para extender los mandatos de las autoridades locales mientras persista la actual ley marcial, es decir, hasta que se acabe la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022. La Rada Suprema, compuesta por un total de 450 diputados, ha dado luz verde a la medida con 308 votos a favor, según la agencia Ukrinform, por lo que quedan formalmente aplazadas unas elecciones locales que debían haberse celebrado teóricamente este mes de octubre, cinco años después de las anteriores.
El envío de misiles Tomahawk por parte de EEUU a Ucrania desata las advertencias de Rusia
Las declaraciones desde Estados Unidos sobre un posible envío a Ucrania de misiles Tomahawk, que permitirían a Kiev contar con armamento de largo alcance para llevar a cabo ataques en profundidad contra Rusia en medio de la guerra desatada en 2022, han provocado un nuevo repunte de la retórica y las advertencias desde Moscú, que han recalcado que estas entregas supondrían una violación de una de sus 'líneas rojas', en medio del estancamiento de la vía política para un fin del conflicto.
