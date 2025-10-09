DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Miles de muertos rusos en la invasión de Ucrania, pero Putin sigue sin prisa por acabar

La guerra de Ucrania pasará a la historia por el novedoso armamento utilizado, pero también por la gran cantidad de muertos en ambos bandos. Las últimas estimaciones realizadas por Ucrania sobre el número de muertos rusos apuntan a que la cifra de bajas solo este 2025 asciende a 281.550, de las cuales: 86.744 murieron en combate, incluyendo 1.583 oficiales y 8.633 reclutas penales. Un total de 33.996 soldados están desaparecidos en combate, incluyendo 11.427 reclutas penales. Un total de 158.529 soldados resultaron heridos en combate, incluyendo 6.356 oficiales y 16.489 reclutas penales. Un total de 2.311 fueron capturados. La tasa de bajas de Rusia es de un muerto por cada 1,3 heridos (lo más usual en las guerras actuales es uno de cada tres), probablemente debido a un entrenamiento insuficiente en medicina táctica y al frecuente fracaso del comando militar ruso para rehabilitar suficientemente a los heridos. Esa tasa también es preocupante en el caso de Ucrania, según reconoció recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles, según los escasos conocimientos en primeros auxilios que mostraban los soldados ucranianos formados en España.