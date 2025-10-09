Alianza Atlántica
Trump dice que "quizás" habría que expulsar a España de la OTAN
"No tienen excusa" para no elevar el gasto militar, apunta el presidente de EEUU ante su homólogo de Finlandia, en referencia a la reciente negativa del Gobierno de Sánchez
Efe
Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
"Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo
- Trump anuncia que Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza
- DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a ocho españoles
- Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: 'Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos
- ¿Puede Trump ganar el Premio Nobel de la Paz por su mediación en las guerras de Gaza y Ucrania?
- Lecornu dimite pocas horas después de nombrar a su Gobierno y sume a Francia de nuevo en la incertidumbre