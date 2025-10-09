Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

La nota manuscrita de Rubio a Trump sobre el acuerdo de paz: "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero"

El jefe de la diplomacia estadounidense interrumpió una conferencia del presidente para comunicarle la trascendente noticia

El secretario de Estado, Marco Rubio, le susurra a Donald Trump, quien sostiene la nota entregada por Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, le susurra a Donald Trump, quien sostiene la nota entregada por Rubio. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La escena ha dado la vuelta al mundo. Fue el momento en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa susurrándole al oído y, con posterioridad, entregándole una nota manuscrita.

El jefe de la diplomacia estadounidense le advertía de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está "muy cerca". "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero", rezaba la nota manuscrita dirigida al presidente. Y, efectivamente, solo minutos después un mensaje del líder republicano en su red social anunciaba el acuerdo.

Noticias relacionadas y más

Israel Hamás han llegado la madrugada del jueves a un principio de acuerdo para un alto el fuego en Gaza y pavimentar el camino hacia la paz en el enclave palestino después de más de dos años de brutal ofensiva israelí en una desproporcionada represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  2. Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo
  3. Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a ocho españoles
  4. Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: 'Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos
  5. Trump anuncia que Israel y Hamás han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza
  6. Lecornu dimite pocas horas después de nombrar a su Gobierno y sume a Francia de nuevo en la incertidumbre
  7. Israel, más polarizado que nunca y harto de Netanyahu dos años después del ataque de Hamás
  8. El Gobierno de Trump escala el despliegue militar en ciudades demócratas y llama a las manifestaciones en Portland 'ataque terrorista organizado

Acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, en directo: última hora de la retirada de tropas, liberación de rehenes y reacciones

Acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, en directo: última hora de la retirada de tropas, liberación de rehenes y reacciones

Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás: retirada de tropas y liberación de rehenes entre el sábado y el lunes

Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás: retirada de tropas y liberación de rehenes entre el sábado y el lunes

Los familiares de los rehenes israelíes agradecen a Trump su inminente liberación

Los familiares de los rehenes israelíes agradecen a Trump su inminente liberación

Los países de Oriente Próximo respiran aliviados ante el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Los países de Oriente Próximo respiran aliviados ante el acuerdo de alto el fuego en Gaza

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Candidatos del Nobel de la Paz 2025: del show de Trump a la discreción de las redes ciudadanas en emergencias en Sudán

Candidatos del Nobel de la Paz 2025: del show de Trump a la discreción de las redes ciudadanas en emergencias en Sudán

La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

Hamás e Israel firman la primera fase del plan de Trump para Gaza

Hamás e Israel firman la primera fase del plan de Trump para Gaza