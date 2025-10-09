¿Tienes el kit preparado en caso de un nuevo apagón?

Hubo quien pensó en películas de catástrofes o en tiempos pretéritos de la guerra fría. Los más realistas, evocaron los acopios que se hicieron de papel higiénico y otros enseres durante el confinamiento por la pandemia de covid.

Pero lo cierto es que muchos se acuerdan de la recomendación que la Comisión Europea lanzó a finales de marzo a los ciudadanos europeos para que puedan subsistir en sus hogares durante 72 horas en caso de desastre (bélico, apagón o de cualquier otro tipo) incluye desde guardar alimentos imperecederos hasta productos de higiene.

Productos que ya hay en casa

Francia, Alemania, también España... la inmensa mayoría de los miembros de la UE ya habían publicado guías de autoprotección en esta línea en alguna ocasión.

No obstante, bien por las inclemencias meteorológicas que deben soportar en ocasiones son especialmente los países nórdicos (Suecia, Noruega y Finlandia) los que más hincapié han hecho en este tipo de recomendaciones, algunas de las cuales repasamos a continuación, incluidas las más llamativas.

Tiritas, esparadrapo, alcohol, pastillas para el dolor o la inflación... y, por supuesto, en la medida de lo posible, una buena reserva de las medicinas que tuvieran prescritas los miembros del hogar. También subrayan las guías de supervivencia la necesidad de tener en cuenta que, ante posibles cortes de luz y agua, habría que disponer de toallitas húmedas, gel hidroalcohólico, bolsas de plástico para tirar los desperdicios y todo tipo de productos de higiene personal. Y que no falte el papel higiénico.

Los expertos recomiendan disponer de seis litros de agua por persona durante esas 72 horas que pone la Comisión Europea sobre la mesa. En cuanto a los alimentos, la pasta, el arroz y las legumbres suelen aparecer en la mayoría de guías, así como los productos imperecederos y las latas de conservas. En algunos manuales se aconseja la tenencia de barritas energéticas y los frutos secos suelen ser también de la partida.

Cerillas, mechero, una linterna... Seguro que muchos hogares también tienen su reserva de pilas. No está de más guardar algunas velas y tener a mano ropa de abrigo y sacos de dormir por si hay cortes de luz y gas en el barrio.

Recordemos que este tipo de guías y recomendaciones se lanzan para saber cómo actuar en caso de una crisis bélica, natural o sanitaria. Hay que prever cualquier situación, por lo que es muy importante tener a mano documentos identificativos para el caso de que tuvieran que entrar en nuestro domicilio miembros de los servicios médicos o fuerzas de seguridad y protección.

No hace falta tener la ferretería en casa ni querer grabar en casa un capítulo de 'Bricomanía', pero aparte de martillo y destornillador este tipo de situaciones requieren asegurarse de que en casa hay cinta aislante, pegamento... y unas alicates y unas buenas tijeras siempre nos pueden quitar de un apuro. Elementos que nos permitan romper pero que también nos permitan aislar estancias o puertas y ventanas. Algunas guías de supervivencia aconsejan incluso tener en el armario una manta ignífuga.