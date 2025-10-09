Trump suma a su campaña de venganza política la imputación de la fiscal de Nueva York Letitia James

Donald Trump prometió venganza si volvía a la Casa Blanca y en su segunda presidencia está cumpliendo, aunque el precio para la democracia de Estados Unidos sea tan caro como restar cualquier apariencia o realidad de independencia al Departamento de Justicia.

Este jueves ese Departamento, dirigido por la leal fiscal Pam Bondi, ha logrado que un gran jurado federal en Virginia impute a Letitia James, la demócrata que es fiscal general de Nueva York. Está acusada de cometer fraude hipotecario cuando compró una propiedad en Virginia’.

Enemistad

La enemistad de Trump con James, una mujer negra, viene de lejos. Ella hizo campaña para llegar al cargo prometiendo perseguir a Trump, al que llamaba “un artista del timo”, y ya en la fiscalía estatal de Nueva York logró plantear un caso civil por fraude contra Trump y su empresa. Les acusó de mentir a bancos y aseguradoras e inflar valores y activos para conseguir condiciones ventajosas. En 2024 consiguió una condena y una multa de más de 300 millones de dólares.

La imputación de James llega dos semanas después de que otro gran jurado imputara al exdirector del FBI James Comey, otro de los “enemigos” a los que Trump atribuyó una "caza de brujas" con motivaciones políticas contra él. En ese caso, como en este, los casos se han planteado en Virginia, donde Trump ha instalado como fiscal a Lindsay Halligan, una antigua abogada personal suya sin experiencia en labores fiscales.

Halligan ha ascendido después que el presidente presionara hasta la dimisión a su predecesor, que desaconsejó presentar cargos contra Comey (que esta misma semana, en la primera vista de su caso, se declaró inocente). Fuentes de la oficina de la fiscalía citadas desde el anonimato por 'The Washington Post' dicen que también en el caso de James al menos una fiscal desaconsejaba plantear cargos al ver las acusaciones como endebles.

Bondi y la politización de Justicia

Ya antes de forzar la llegada de Halligan Trump había criticado públicamente con un humillante mensaje en Truth Social a Bondi, la fiscal general de EEUU .En ese texto le instó a actuar "ya· contra Comey, contra James y contra el senador Adam Schiff, que cuando estaba en la Cámara de Representantes durante la primera presidencia de Trump estuvo involucrado en sus dos ‘impeachments’.

Schiff vivió esta misma semana un tenso enfrentamiento con Bondi, que testificó ante el comité judicial del Senado en una vista combativa donde la fiscal general optó por el ataque, el insulto y los gritos a los demócratas. Toda la beligerancia no logró ocultar el uso como arma política del Departamento de Justicia que se está viviendo en este mandato de Trump, una politización y pérdida de independencia que la imputación de James este jueves subraya.o”.