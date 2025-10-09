Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra Israel - Gaza.

Trump afirma que rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que "Gaza será reconstruida". Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana. El mandatario señaló además que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado. Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel "no puede pelear contra el mundo" y que "ellos lo entienden", en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

Judíos en Uruguay reciben "con profunda alegría" el anuncio del alto al fuego en Gaza La organización judía B'nai B'rith Uruguay recibió "con profunda alegría" el anuncio de que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un acuerdo de paz. Así lo indica un comunicado emitido este miércoles, en el que la organización destaca que esto permitirá "el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años". "Aguardamos el pronto retorno a casa de los secuestrados, tanto los que vuelven con vida para reencontrarse con sus familias, como los asesinados para recibir sepultura en su tierra", dice el texto. B'nai B'rith reafirmó también su compromiso "con la convivencia" y auguró que ese sea "el inicio de una nueva etapa que permita llegar a una paz justa, duradera y segura en Medio Oriente".

El Gobierno de Gaza pide a sus civiles extremar la precaución ante ataques de Israel pese al acuerdo Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han pedido a sus ciudadanos que extremen la precaución y eviten las carreteras de Saladino y Al Rashid, arterias clave para que puedan moverse entre las gobernaciones del enclave palestino, ante posibles ataques del Ejército israelí, pese al anuncio de un primer acuerdo sobre el plan de paz de Estados Unidos que ha sacado a la calle a decenas de gazatíes para celebrarlo. "Instamos a nuestro gran pueblo palestino a que actúe con la máxima precaución y vigilancia en sus desplazamientos y viajes, y a que no se sienta completamente seguro hasta que las autoridades palestinas competentes emitan un comunicado oficial claro y definitivo", ha señalado su Oficina de prensa en Telegram, poco después de que Hamás haya anunciado un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y negociado con las autoridades de Qatar, Egipto y Turquía.

Australia celebra la primera fase del plan de paz para Gaza y pide respeto al acuerdo El Gobierno australiano celebró este jueves el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un acuerdo entre Israel y Hamás para implementar la primera fase de un plan de paz en Gaza, tras dos años de conflicto, e instó a ambas partes a respetar los términos del pacto. "Es un paso muy necesario hacia la paz", afirmó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado conjunto con la ministra de Exteriores, Penny Wong. El Ejecutivo subrayó que Australia "ha sido parte constante de los llamamientos internacionales a un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza". Canberra instó a todas las partes a respetar los términos del plan y agradeció los esfuerzos diplomáticos de Trump, así como el papel desempeñado por Egipto, Catar y Turquía en la consecución del acuerdo.

Trump anuncia la primera fase de un plan de paz para Gaza y planea viajar a la región Israel y Hamás firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el acuerdo y planea viajar a la región par escenificar su éxito diplomático. El mandatario estadounidense, que aspira a recibir el Premio Nobel de la Paz, fue el encargado de anunciar el acuerdo en un mensaje en la red Truth Social. "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo Trump, quien agregó que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto". "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", sentenció el mandatario, quien concluyó agradeciendo a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por su trabajo en las negociaciones celebradas en El Cairo para hacer realidad "un evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!".

Sánchez celebra la convalidación del embargo de armas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles que el Congreso de los Diputados haya convalidado el real decreto de embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, subrayando que esto confirma que el Ejecutivo "funciona". "Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos", ha indicado Sánchez en un mensaje en 'X'.

Amplia participación en la conferencia sobre Gaza en París Francia celebra este jueves en París una conferencia ministerial para abordar "el día después" de la guerra en Gaza. Está previsto que se abordará la fuerza internacional de estabilización, la gobernanza de transición en Gaza, la ayuda humanitaria y la reconstrucción, el desarme del grupo islamista palestino Hamás y el apoyo a la Autoridad Palestina y a las fuerzas de seguridad palestinas. Además de Francia y Arabia Saudí, se espera la participación de Alemania, España, Italia y el Reino Unido, por parte europea, y de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por parte árabe, así como Indonesia, Canadá y Turquía, que también desean participar en el establecimiento de una misión de estabilización en Gaza tras el alto el fuego que negocian de forma indirecta Israel y Hamás en Egipto. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó este miércoles de "alentadoras" dichas conversaciones e invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza "en caso de lograrlo".

Israel intercepta una nueva flotilla para Gaza Los organizadores de la nueva flotilla de ayuda para Gaza denunciaron que el ejército de Israel interceptó el miércoles varios de sus navíos. La oenegé Global Sumud, que coordina la iniciativa que busca romper el bloqueo que Israel impone a Gaza, informó inicialmente que tres barcos habían sido "interceptados a 220 kilómetros de la costa de Gaza" el miércoles temprano. Según la Coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevan "ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza".

Hamás afirma que "el optimismo" prevalece en las negociaciones con Israel sobre Gaza Hamás afirmó este miércoles que el "optimismo" prevalece en las negociaciones indirectas que mantiene con Israel en Egipto para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo también a AFP que Hamás intercambió con Israel "listas de prisioneros para liberar", en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes. Los diálogos entre ambas partes se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé además un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.