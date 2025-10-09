Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la flotilla a Gaza, en directo: la Armada israelí rodea la flotilla

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Un barco de la flotilla sale del puerto de San Giovanni Li Cuti, en Catania, Sicilia, el 27 de septiembre del 2025.

Un barco de la flotilla sale del puerto de San Giovanni Li Cuti, en Catania, Sicilia, el 27 de septiembre del 2025. / Orietta Scardino / CONTACTO / Europa Press

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

  1. Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza
  2. La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
  3. Los gazatíes se quedan y todos los rehenes son liberados en 72 horas: las claves del plan de Trump para Gaza
  4. Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones
  5. Las negociaciones entre Trump y Putin despiertan el apetito de los rusos por la paz
  6. ¿Se ha cansado Trump de buscar la paz entre Rusia y Ucrania? '¡Que les vaya bien a los dos!
  7. El plan de Trump para Gaza genera un inédito consenso de apoyo de la UE, la Autoridad Palestina y países árabes
  8. Polonia blinda su espacio aéreo en 'alerta máxima' y refuerza la vigilancia de fronteras ante los bombardeos de Rusia contra Ucrania

Vídeo | Siga en directo a la Flotilla Sumud, interceptada en "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza

La Armada israelí rodea a la Flotilla rumbo a Gaza y apaga temporalmente sus sistemas de navegación

EEUU echa el cierre al Gobierno tras la falta de acuerdo en el Congreso sobre los presupuestos

EEUU echa el cierre a su Gobierno por la falta de acuerdo en el Senado sobre los presupuestos

La Flotilla a Gaza continúa navegando tras la intercepción de la Armada israelí

¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos humanitarios encaran su tramo final hacia la Franja

Más de 60 muertos en el centro de Filipinas por un terremoto

