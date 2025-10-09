Última hora de la flotilla a Gaza, en directo: la Armada israelí rodea la flotilla

En Directo
Sigue el conflicto en la Franja con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo mientras Netanyahu va quedando paulatinamente aislado.
La Flotilla Sumud acusa a España de "renunciar" a protegerles hasta Gaza con la fragata
La Global Sumud Flotilla consideró que el Gobierno español renunció "a ofrecerles la protección necesaria" para llegar hasta Gaza con el apoyo de la fragata 'Furor', al pedirles que no superen la zona de exclusión marcada por Israel en aguas internacionales de 120 millas náuticas (193 kilómetros). "Por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder", declaró en un comunicado la organización después de que Madrid les notificara que "el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla". Según las autoridades españolas, el buque 'Furor' de la Armada, que salió el viernes de Cartagena (Murcia), "se encuentra (actualmente) en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias". Al mismo tiempo, España recomendó "encarecidamente" a la flotilla que, "en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".
Colau, desde la Flotilla: "Las próximas horas serán realmente críticas"
La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha alertado de que "las próximas horas serán realmente críticas" después que la noche de este miércoles la Flotilla --que se halla a unas 135 millas náuticas de Gaza-- haya avistado a varios barcos no identificados, los cuales se han aproximado a varias embarcaciones de la misión y se han alejado. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Colau ha atribuido a embarcaciones de Israel el acercamiento y ha explicado que el primero se ha producido sobre las 4.00 horas cuando varias embarcaciones se han acercado y, una hora más tarde, lo ha hecho un submarino: "No sabemos si simplemente quieren estresarnos o si quieren esperar a que exista la luz del sol para que sea menos peligroso abordarnos", ha puntualizado.
Mario Saavedra
La Armada israelí rodea a la Flotilla a Gaza y apaga temporalmente sus sistemas de navegación
La Armada israelí rodea a la Flotilla a Gaza y apaga temporalmente sus sistemas de navegación, por Mario Saavedra.
La ubicación de la flotilla
Las embarcaciones han dejado ya la isla de Creta y proseguían su travesía hasta que los ha interceptado la Armada israelí. Aquí puedes ver su ubicación.
La flotilla, rodeada
A las 5:07 de la madrugada de este miércoles, el barco Sirius, donde se encuentran buena parte de los 50 españoles, incluida la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha sido "rodeado de fragatas y un submarino" de la Armada de Israel, según ha explicado un miembro de la tripulación. Lo explica en esta noticia Mario Saavedra.
La radiotelevisión turca anuncia la muerte de uno de sus periodistas en un bombardeo israelí sobre Gaza
La Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) ha afirmado este martes que el fotoperiodista Yahia Barzaq, que trabajaba para la empresa pública en la Franja de Gaza, ha muerto a causa de un ataque del Ejército de Israel sobre el enclave palestino. "El periodista independiente Yahia Barzaq, quien informó al mundo sobre el genocidio que Israel perpetra en Gaza en nombre de TRT, ha sido asesinado en un bombardeo aéreo de los perpetradores del genocidio", ha anunciado el director de comunicación de la corporación, Burhanettin Duran, en un mensaje difundido por la propia empresa. Duran ha descrito al reportero palestino como "una voz valiente que buscaba la verdad bajo la sombra de la ocupación y la opresión". Por su parte, el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, ha afirmado que en la radiotelevisión turca se encuentran "consternados" por la muerte del fotoperiodista "en un ataque de la asesina Israel", y ha subrayado en la red social X que "Israel no podrá ocultar sus crímenes contra la humanidad asesinando periodistas, y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por cada gota de sangre derramada".
Los hutíes reivindican el ataque de este lunes contra un buque neerlandés frente a las costas de Yemen
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes el ataque de la víspera contra el buque 'MV Minervagracht' --con bandera de Países Bajos y cuyos 19 tripulantes ya han sido evacuados según la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo-- en señal de protesta por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 66.000 palestinos. Así lo ha anunciado el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, en un comunicado en su canal de Telegram, donde ha confirmado el lanzamiento de un misil de crucero contra la embarcación en el golfo de Adén. Además, ha justificado el ataque por "la violación de la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque", Spliethoff, con sede en Ámsterdam.
Petro pide "respeto" por los tripulantes de la Flotilla Sumud, ya en "zona de alto riesgo"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, exigió este martes "respeto absoluto" por la vida de las más de 500 personas que participan en la Global Sumud Flotilla, que esta madrugada alertó de su entrada en la "zona de alto riesgo" de aguas internacionales del Mediterráneo en su travesía hacia Gaza. "La Global Sumud Flotilla ha entrado en zona de alto riesgo en el Mediterráneo. Aumenta la actividad de drones y se han detectado embarcaciones desconocidas en el radar", escribió el mandatario en X, donde advirtió que "un ataque contra esta misión civil, humanitaria y no violenta sería una violación flagrante del derecho internacional y un crimen contra la humanidad". Petro, que es un férreo defensor de Palestina, recordó además que en la flotilla viajan dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, voluntarias en esta misión humanitaria que partió desde España, Túnez, Italia y Grecia con ayuda para la población de la Franja de Gaza.
El Papa califica de "propuesta realista" el plan de Trump y espera que Hamás lo acepte
El Papa León XIV consideró este martes que el plan de paz para Oriente Próximo presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contiene elementos muy interesantes" y parece una "propuesta realista" y expresó su deseo de que el grupo islamista palestino Hamás, lo acepte en el plazo establecido. En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo (en las cercanías de Roma), el Papa también afirmó que sobre la misión de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, "se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria". 'Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas", agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.
Los hutís advierten de que atacarán barcos vinculados a empresas petroleras de EEUU pese a la tregua vigente
Los rebeldes hutís de Yemen han advertido este martes de que barcos vinculados a empresas petroleras de Estados Unidos, incluyendo Exxon Mobil y Chevron, serán objeto de ataque en caso de navegar por el mar Rojo pese a una tregua acordada con la Administración Trump. El llamado Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (COCH), establecido por el Consejo Político Supremo, ha afirmado en un comunicado que "empleará todos los medios e instrumentos disponibles para hacer frente a cualquier medida hostil adoptada por cualquier Estado o grupo contra la República del Yemen".
