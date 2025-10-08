DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia ha tomado casi 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025, según Putin
El Ejército ruso lleva la iniciativa estratégica en la guerra en Ucrania y ha tomado ya casi 5.000 kilómetros de territorio ucraniano y 212 localidades en lo que va de año, afirmó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con la plana mayor del Ejército ruso. "Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa mantienen en la actualidad la iniciativa estratégica total. Este año hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio, 4.900, y 212 localidades", afirmó durante una visita a San Petersburgo, su ciudad natal, durante su 73 cumpleaños.
Ucrania planea importar un 30% más de gas tras los últimos ataques rusos a red gasística
Ucrania planea importar un 30% de gas más del que tenía previsto comprar debido a los últimos ataques rusos contra su infraestructura gasística, según declaró este martes la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk. Estas importaciones buscan garantizar el suministro necesario para lo que queda de otoño y para el mes de invierno, dijo la ministra en declaraciones citadas por la publicación ucraniana Liga. Grinchuk explicó que Kiev ha accedido a un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Europeo para la Reconstrucción y a otro de 300 del Banco Europeo de Inversiones para comprar este gas fuera del país.
La central nuclear de Zaporiyia, sin suministro eléctrico externo desde hace dos semanas
La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia, lleva dos semanas sin acceso a una fuente externa de suministro eléctrico pese a las advertencias de Kiev y de expertos de que los planes rusos para conectarla a su propia red eléctrica y reactivar al menos uno de sus reactores representan una grave amenaza para la seguridad nuclear.
La parte de Zaporiyia controlada por Rusia se queda sin electricidad
La parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia se ha quedado sin electricidad por ataques ucranianos, denunciaron este martes las autoridades locales. "Como resultado de otro ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las instalaciones eléctricas en la región de Zaporiyia resultaron dañadas. Se ha producido un corte de electricidad en toda la región", informó en Telegramel Ministerio de Energía de la zona ocupada. El gobernador local, Yevgueni Balitski, informó previamente de cortes de electricidad sin precisar su magnitud ni especificar su causa.
Rusia puede dar de baja casi un tercio de su flota de aviones para 2030
El director de la agencia aeronáutica estatal rusa Rosaviatsiya, Dmitri Yádrov, anunció este martes que podrían retirar del servicio 339 aviones y 200 helicópteros. "Según el pronóstico pesimista, para 2030 estimamos desmantelar aproximadamente 339 aeronaves: 230 de producción nacional con entre 40 y 60 años de antigüedad y 109 extranjeras (...). Ademas, planeamos retirar 200 helicópteros: 190 nacionales y 10 extranjeros", comunicó Yádrov en una reunión del Consejo de la Federación (Senado ruso) citado por Interfax. Según las cifras que ofreció, la actual flota rusa, con 76 aerolíneas, la forman 1.135 aviones, de los cuales 1.088 están en funcionamiento.
Rusia nacionaliza una empresa de telefonía móvil porque sus dueños financiaban a Ucrania
Rusia nacionalizó este martes una empresa operadora de telefonía móvil que trabaja con la industria militar rusa porque sus propietarios financiaban al Ejército ucraniano. "Los bienes inmuebles de los demandados A. V. Zaytsev, M. Y. Zaytseva, A. S. Vasíliev y S. V. Shmarov, incluido el 100 % de las acciones del capital autorizado de Lanta LLC, han sido transferidos a la Federación Rusa", informó el tribunal citado por la agencia TASS.
Reportado por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia
Un sitio industrial en Tiumén, Siberia, fue blanco el lunes de un ataque con drones, anunciaron las autoridades locales, el primero en esta ciudad situada a más de 1.800 kilómetros de Ucrania. Las autoridades regionales rusas afirmaron en un comunicado publicado en Telegram que fueron "detectados y neutralizados" tres drones en el recinto del sitio industrial. No especificaron el origen de los drones y, por el momento, Ucrania no ha reivindicado el ataque. Según los medios de comunicación locales, el objetivo era una importante refinería de petróleo. De acuerdo a las autoridades regionales, los servicios de emergencia impidieron la "explosión" de los drones, pero un medio de comunicación local, MegaTioumen, citando a un testigo, afirma que una estructura de refrigeración resultó dañada en dicha refinería.
El Gobierno nombra directora de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania a Clara Guzmán Zapater
El Consejo de Ministros aprobó este martes el nombramiento de Clara Guzmán Zapater como directora de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, organismo de reciente creación para coordinar la acción española que impulse la reactivación del país, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado. Guzmán Zapater pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desarrollado su carrera en la Administración pública española, sobre todo en el desarrollo y la aplicación de políticas públicas, la negociación con empresas e instituciones del ámbito nacional e internacional y diseño de estrategias de apoyo y promoción exterior de la empresa española.
El Kremlin cree que la UE depende de las "políticas rabiosas" de Polonia y los bálticos tras las palabras de Merkel
El Kremlin ha afirmado este martes que la Unión Europea está "secuestrada" por las "políticas rabiosas" de Polonia y los bálticos, en respuesta a las recientes declaraciones de la excanciller Angela Merkel, que dejó entrever que estos países serían responsables en parte del colapso de las negociaciones con Ucrania en 2021. "En muchos asuntos de política exterior, lamentablemente, la Unión Europea, está secuestrada por las políticas rabiosas de los países bálticos y Varsovia", ha valorado de esta manera Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, las declaraciones de Merkel al medio húngaro Partizán. "Es evidente", ha remarcado Peskov que, en base a ello, ha remarcado que "cabe suponer que la señora Merkel tiene razón en esta cuestión", informa Interfax.
Cuatro muertos en la parte de Jersón controlada por Rusia tras ataque ucraniano
Cuatro personas murieron este martes en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia como consecuencia de un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales. "Cuatro civiles murieron en la carretera entre Zavodovka y Gornostaivka como resultado de un ataque selectivo con drones contra vehículos civiles", escribió el gobernador impuesto por Moscú, Vladímir Saldo. Saldo agregó que los ataques enemigos también dejaron un herido en la localidad de Nueva Kajovka, que fue hospitalizado con heridas de metralla.
