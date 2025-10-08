Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles / Hashem Zimmo / Zuma Press / ContactoPhoto

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra Israel - Gaza.

Actualizar

TEMAS

  1. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  2. Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: 'Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos
  3. ¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?
  4. Lecornu dimite pocas horas después de nombrar a su Gobierno y sume a Francia de nuevo en la incertidumbre
  5. Israel, más polarizado que nunca y harto de Netanyahu dos años después del ataque de Hamás
  6. El Gobierno de Trump escala el despliegue militar en ciudades demócratas y llama a las manifestaciones en Portland 'ataque terrorista organizado
  7. Herida de gravedad una alcaldesa alemana tras recibir varias cuchilladas
  8. Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg

Trump estudia una reforma en la venta de medicamentos que favorecería a una empresa vinculada a su hijo primogénito

Trump estudia una reforma en la venta de medicamentos que favorecería a una empresa vinculada a su hijo primogénito

Un exaltado Milei convierte la presentación de su libro en un concierto de campaña

Un exaltado Milei convierte la presentación de su libro en un concierto de campaña

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a ocho españoles

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a ocho españoles

Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo

Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo

La Global Sumud Flotilla denuncia el asalto a la nueva iniciativa: "Los gobiernos deben actuar, el silencio permite los abusos"

La Global Sumud Flotilla denuncia el asalto a la nueva iniciativa: "Los gobiernos deben actuar, el silencio permite los abusos"

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

Greta Thunberg sugiere que es Trump quien tiene "problemas para gestionar la ira" tras los últimos "halagos"

Greta Thunberg sugiere que es Trump quien tiene "problemas para gestionar la ira" tras los últimos "halagos"

DIRECTO UCRANIA | Zelenski acusa a Rusia de usar drones para desestabilizar Europa

DIRECTO UCRANIA | Zelenski acusa a Rusia de usar drones para desestabilizar Europa