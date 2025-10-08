Guerra Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo, propuesta de paz de Trump y la flotilla, en directo

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciaron este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

Israel confirma la interceptación de la Flotilla Libertad y que todos los pasajeros están a salvo El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza y que todos sus pasajeros "están a salvo y seguros" y que fueron trasladados a un puerto israelí. "Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", recoge un breve mensaje de Exteriores.

Hezbolá asegura que el grupo sale reforzado de la guerra con Israel y agradece el apoyo de Irán El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha asegurado este martes que su organización salió "fuerte y decidida" de la guerra con Israel pese a las bajas sufridas, entre las que está la de su predecesor, Hasán Nasrala, y ha agradecido a Irán su apoyo en el conflicto desatado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, de los que se cumplen dos años. En un discurso pronunciado en un evento celebrado en la capital iraní, Teherán y recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo, Qasem ha subrayado su valoración de Hezbolá tras "una batalla de la mayor intensidad" que ha supuesto la pérdida de su exlíder y de miles de integrantes.