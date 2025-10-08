Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro en Francia

Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con países "hostiles" como España

Albares encabezará la delegación española en una cita con representación de otros gobiernos europeos y árabes

Archivo - El ministro de Exteriores de Isarel, Gideon Saar

Archivo - El ministro de Exteriores de Isarel, Gideon Saar / Katharina Kausche/dpa - Archivo

Redacción

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de intentar "desviar la atención de sus problemas internos" al convocar para este jueves una reunión para hablar del futuro de la Franja de Gaza a la que estarían invitados "gobiernos abiertamente hostiles como el de (Pedro) Sánchez". Saar ha afeado en redes sociales a Macron esta cita se produzca "en un momento tan sensible", coincidiendo con las negociaciones de paz en Egipto, y la ha tachado de "superflua y perjudicial". "Esperamos que no comprometa las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ya ha ocurrido en el pasado", ha añadido.

"Por supuesto, los participantes pueden discutir cualquier tema que deseen, pero no se puede alcanzar ningún acuerdo en Gaza sin el consentimiento de Israel", ha sentenciado Saar, que se vincula esta nueva iniciativa con la Declaración de Nueva York en favor de la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos. En este sentido, el jefe de la diplomacia de Israel ha advertido de que "la hipocresía francesa es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que Francia ha defendido el principio de que 'el futuro de Ucrania no puede decidirse sin Ucrania'; "otro ejemplo más de doble rasero", en su opinión.

La delegación española estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, según fuentes de su departamento consultadas por Europa Press. A la reunión también estarían invitados otros países europeos y árabes defensores de la solución de dos Estados, entre ellos Arabia Saudí, que impulsó junto a Francia la conferencia específica de septiembre.

En su cuenta de la red social X, Saar aseguró que la iniciativa del Gobierno francés, en un momento de las negociaciones en Sharm El Sheij (Egipto) entre delegaciones de Israel y el grupo islamista palestino Hamás, parece "un nuevo intento del presidente (francés, Emmanuel) Macron de desviar la atención de sus problemas internos a expensas de Israel". El ministro israelí criticó la invitación a gobiernos como el de España y advirtió de que espera que esta iniciativa no comprometa "las negociaciones cruciales para la liberación de los rehenes, como ya ha sucedido en el pasado".

Saar subrayó que en esta reunión "no se puede alcanzar ningún acuerdo en Gaza sin el consentimiento de Israel". La reunión en París contará con la participación de países europeos, árabes y otros estados, y abordará la transición en Gaza tras la guerra.

TEMAS

