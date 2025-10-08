DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Miles marchan en Buenos Aires en apoyo al pueblo palestino y dicen "basta de genocidio" Miles de personas marcharon este martes en Buenos Aires bajo la consigna "basta de genocidio" en la Franja de Gaza a dos años del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel y el comienzo de la guerra en el enclave palestino. Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a organizaciones sociales y agrupaciones políticas de izquierda, se concentraron frente al edificio del Congreso y marcharon hacia la icónica Plaza de Mayo, a los pies de la Casa Rosada (sede de Gobierno). Los concentrados portaban banderas y pañuelos palestinos y un sinfín de carteles con mensajes en apoyo a la población de Gaza y en rechazo al accionar de Israel.

Hezbolá asegura que el grupo sale reforzado de la guerra con Israel y agradece el apoyo de Irán El secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha asegurado este martes que su organización salió "fuerte y decidida" de la guerra con Israel pese a las bajas sufridas, entre las que está la de su predecesor, Hasán Nasrala, y ha agradecido a Irán su apoyo en el conflicto desatado tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí, de los que se cumplen dos años. En un discurso pronunciado en un evento celebrado en la capital iraní, Teherán y recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo, Qasem ha subrayado su valoración de Hezbolá tras "una batalla de la mayor intensidad" que ha supuesto la pérdida de su exlíder y de miles de integrantes.

Cientos de miles de personas recuerdan en Tel Aviv los ataques de Hamás de hace dos años Cientos de miles de personas se reunieron esta noche en el parque Yarkon, el recinto al aire libre más grande de Tel Aviv, para un evento conmemorativo nacional organizado por familiares de víctimas, rehenes y supervivientes del ataque del 7 de octubre de hace dos años de Hamás. El Gobierno de Benjamin Netanyahu no ha organizado ningún evento oficial, ante un aniversario que a muchos recuerda el mayor fallo de seguridad en la historia de Israel. El encuentro en Tel Aviv, en el que participan familiares de los cautivos -aún 48 siguen retenidos en Gaza- ha sido promovido por el movimiento Kumu, compuesto, según la prensa local, por familias afectadas por el 7 de octubre y que buscan presionar por un cambio en el liderazgo de Israel. Más información, aquí.

Trump dice ver una "posibilidad real" de acuerdo en Gaza El presidente estadounidense Donald Trump mencionó el martes una "posibilidad real" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, mientras que Israel conmemoró el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó el conflicto. Trump, que presiona para alcanzar un acuerdo, indicó que un "equipo" estadounidense está involucrado en las conversaciones indirectas en curso en Sharm el Sheij, en Egipto, entre negociadores israelíes y del movimiento islamista palestino Hamás.

EEUU destinó 21.700 millones en ayuda militar a Israel desde inicio de la guerra en Gaza El Gobierno de Estados Unidos ha destinado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde los ataques de Hamás que desataron la guerra en Gaza hace dos años, según un informe de la Universidad de Brown divulgado este martes. La ayuda fue aprobada por las administraciones del demócrata Joe Biden (2021-2025) y el republicano Donald Trump, destacando el año 2023 con una asignación récord de 17.900 millones de dólares, la mayor en la historia de la cooperación militar entre ambos países, detalla el análisis. Esto eleva el gasto total de Estados Unidos en operaciones militares relacionadas desde el 7 de octubre de 2023 a un volumen entre 31.350 y 33.770 millones de dólares, según la universidad. 33.000 millones es aproximadamente el presupuesto anual de Defensa de España previsto (el 2% del PIB español).

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo si entra en vigor El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington hará "todo lo posible" para que tanto Israel como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cumplan con el plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza si finalmente entra en vigor. "La principal garantía es que una vez que se concrete el acuerdo, si se concreta --porque están en negociaciones ahora mismo--, haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", ha subrayado junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una rueda de prensa conjunta celebrada en el Despacho Oval.

Qatar y Turquía envían representantes a negociaciones sobre Gaza en Egipto El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, asistirá el miércoles a las conversaciones de paz sobre Gaza que se están celebrando en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La "participación del jeque Mohammed en las reuniones (...) llega en una fase crítica de las conversaciones, reafirmando la determinación de los mediadores de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la catastrófica guerra en la Franja de Gaza", declaró el ministerio el martes en X. Una delegación turca encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia (MIT) Ibrahim Kalin también participará el miércoles en las negociaciones, según la agencia estatal Anadolu.

Embajador palestino ve en el plan Trump una oportunidad, pero dice que "el diablo está en los detalles" El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha señalado que "lo único" que espera del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza es poder detener el "genocidio" y que la comunidad internacional le ha dado la bienvenida "no por lo bueno que es, sino porque es una oportunidad" para conseguirlo y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. "La prioridad para nosotros es detener el genocidio y esto es lo único que esperamos de este plan, pero todo lo demás requiere mucho análisis. Como dicen, el diablo está en los detalles, y los detalles no son muy alentadores", ha valorado este martes en un acto público que ha protagonizado en la Delegación del Gobierno en Cantabria, cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel.

Meloni dice que ha sido denunciada ante La Haya por complicidad de "genocidio" La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmado este martes que ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) junto con otros miembros de su Gobierno por "complicidad con genocidio" por su relación con Israel durante la guerra en Gaza. "Creo que no exista un caso similar en el mundo y en la historia de una denuncia como esta", ha ironizado durante una entrevista en el programa de la televisión pública 'Porta a Porta' que se emitirá esta noche y de la que los medios italianos han adelantado algunos fragmentos.