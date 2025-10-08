Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Imagen de archivo de bombardeos israelíes contra la ciudad de Gaza

Imagen de archivo de bombardeos israelíes contra la ciudad de Gaza / Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

