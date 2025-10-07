En Directo
Al minuto
DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Bruselas pide avales a los 27 para dar un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con activos rusos
La Comisión Europea ha pedido avales a los gobiernos europeos para poder conceder un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados, la mayoría de los cuales se encuentra el depósito de fondos Euroclear. Aunque Bruselas carece aún de una propuesta concreta, ya ha circulado un documento de trabajo entre las capitales que plantea una nueva línea de préstamos anuales a Ucrania utilizando los saldos de efectivo de los activos rusos inmovilizados, pero sin llegar a confiscarlos. Sin embargo, países como Bélgica, Francia, Hungría o Luxemburgo han recibido con escepticismo esta idea y han mostrado sus dudas respecto a la legalidad de las nuevas medidas. También ha expresado sus reparos al respecto la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien ha recordado la importancia de cumplir con el derecho internacional y de respetar la soberanía.
Dinamarca intensificará los exámenes ambientales a los petroleros que pasan por sus aguas
Dinamarca intensificará los controles ambientales a los que somete a los petroleros que pasan por sus aguas para poder actuar con más severidad contra los buques de la conocida como flota fantasma rusa, usada por Moscú para evadir las sanciones occidentales que pesan sobre Rusia por la guerra contra Ucrania. En un comunicado, el Gobierno danés anunció este lunes que incrementará la supervisión que ejerce sobre los barcos que fondean frente a la costa de Skagen (norte), un punto en el que echan el ancla numerosos buques para reabastecerse de combustible y de provisiones y que sirve de punto de paso hacia el mar Báltico. Debido al creciente paso de embarcaciones más viejas que transportan crudo ruso sancionado por aguas danesas, ha aumentado el riesgo de que sufra daños el ecosistema marino, argumentó el Ejecutivo.
Ucrania investiga posibles ejecuciones a manos de militares rusos de 263 de sus soldados
Ucrania investiga como posibles ejecuciones las muertes de 263 soldados ucranianos que habrían sido asesinados tras rendirse o ser hechos prisioneros por los rusos, según dijo la Fiscalía este lunes en un comunicado. La Fiscalía también investiga como asesinatos las muertes en julio de 2022 en un penal situado en Olénivka, en la zona ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk, de 59 prisioneros de guerra ucranianos en una explosión en los barracones que Kiev cree que se produjo desde dentro y atribuye a los rusos. Según la nota, la oficina del fiscal general ya ha abierto 80 casos por estas supuestas ejecuciones y nueve soldados rusos han sido acusados formalmente ante la justicia como responsables de estos crímenes. Ucrania efectúa normalmente estos procedimientos en ausencia.
Un ataque ucraniano con al menos 251 drones deja dos muertos en la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod
Dos personas murieron el lunes por cohetes ucranianos en en la ciudad rusa fronteriza de Bélgorod, tras uno de los mayores ataques nocturnos de Kiev desde el inicio de la guerra, indicaron las autoridades rusas. El Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 251 drones ucranianos durante la noche, uno de las mayores cifras desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022. El ataque con cohetes en Bélgorod, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, dejó dos muertos, informaron las autoridades.
Drones y misiles, claves para la actual guerra de Ucrania
Rusia ha podido aumentar significativamente su producción de drones Shahed mediante la expansión de la fábrica en Yelabuga, lo que le permite lanzar ataques con drones de largo alcance cada vez más grandes y frecuentes contra Ucrania. Los paquetes de ataque nocturnos de Rusia en septiembre de 2025 incluyeron un promedio de 187 drones de largo alcance (muchos de los cuales son drones tipo Shahed) por noche, mientras que paquetes de ataque similares en enero de 2025 solo incluyeron un promedio de 83 drones, por ejemplo. Cabe destacar que Rusia comenzó a lanzar paquetes de ataque nocturno que incluyeron más de 500 drones con mayor frecuencia en septiembre de 2025. ISW evalúa que hay al menos 1.945 objetos militares rusos dentro del alcance de la variante de 2.500 kilómetros del Tomahawk y al menos 1.655 dentro del alcance de la variante de 1.600 kilómetros.
Los misiles Tomahawk, principal preocupación para Rusia
El Kremlin intenta impedir que Estados Unidos suministre misiles Tomahawk a Ucrania para conservar la protección que Rusia disfruta en su retaguardia. Las fuerzas ucranianas pueden realizar ataques con drones de largo alcance contra una parte significativa de la retaguardia rusa, pero la carga útil de estos drones es limitada y no es adecuada para destruir objetivos especializados. La capacidad de Ucrania para lanzar ataques con misiles a gran profundidad en la retaguardia rusa con cargas útiles mayores le permitiría dañar significativamente, o incluso destruir, activos militares clave en Rusia, como la fábrica de drones Shahed en Yelabuga, República de Tartaristán, o la base aérea Engels-2 en el óblast de Sarátov, desde donde Rusia despliega bombarderos estratégicos que disparan misiles de crucero de lanzamiento aéreo contra Ucrania.
Euroclear tiene inmovilizados 175.000 millones de activos rusos
Euroclear tiene inmovilizados 175.000 millones de activos rusos, a los que se añadirán otros 10.000 millones a medida que venzan los bonos, por lo que Bruselas estima que el montante total ascenderá a 185.000 millones en los próximos dos años. Según ha explicado un funcionario de la UE, "la idea clave es dar instrucciones a Euroclear para que, en lugar de invertir sus saldos de efectivo en el Banco Central Europeo (BCE), los invierta en un instrumento de deuda de la UE", algo que, en la práctica "no implica mayor riesgo".
Zelenski advierte de que EEUU, Taiwán, Reino Unido, Japón, Corea, Alemania, o Suiza fabrican componentes de armas rusas
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes la presencia de componentes fabricados en países aliados en el armamento que utiliza Rusia y ha manifestado que espera que los encargados de gestionar las sanciones en el G7 tomen nota de ello y apliquen restricciones "verdaderamente efectivas". Zelenski ha puesto de manifiesto que no sólo son componentes producidos en China, como ha venido alertando desde un principio, sino que también los hay fabricados en Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Japón, Corea, Alemania, o Suiza. La mayoría de estos componentes son fundamentales para la producción de misiles.
La Comisión Europea espera que "todos o casi todos los estados" avalen el préstamo con activos rusos a Kiev
La Comisión Europea espera que "todos o casi todos los estados miembro" de la Unión Europea proporcionen los avales necesarios para dar a Ucrania un "préstamo de reparación" de 140.000 millones de euros financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú. El Ejecutivo comunitario confía en poder presentar una propuesta legislativa formal al respecto tras la próxima cumbre de líderes de los Veintisiete, el 23 y 24 de octubre, con el objetivo de que este nuevo mecanismo esté en marcha "a principios del segundo trimestre de 2026", según indicaron este lunes fuentes comunitarias.
Miles de ucranianos, sin electricidad y sin gas tras los últimos ataques rusos
Miles de ucranianos se enfrentan a interrupciones del suministro eléctrico en las regiones más cercanas al frente y a la frontera con Rusia, al intensificarse los ataques enemigos contra la infraestructura energética mientras bajan las temperaturas, aunque por el momento no se esperan apagones a escala nacional. El suministro eléctrico en las regiones nororientales de Chernígov y Sumi se ha visto particularmente afectado por los ataques rusos masivos del fin de semana, según el operador de la red eléctrica Ukrenergo. En el caso de Chernígov se organizaron cortes de luz escalonados para que los vecinos tengan electricidad durante parte del día, pero en Shostka, una ciudad a 50 kilómetros de la frontera, hasta 70.000 personas llevan dos días sin corriente y, muchos de ellos, también sin agua, calefacción o gas. Con temperaturas alrededor de los 6ºC por las noches, las autoridades han abierto docenas de puntos de calefacción para ayudar a los vecinos a resguardarse del frío y a cargar sus móviles, mientras se llevan a cabo las reparaciones de emergencia, interrumpidas por las frecuentes alarmas antiaéreas.
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- Que se pare el mundo': decenas de miles de personas claman en Barcelona por la paz en Gaza
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: 'Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos
- Hamás acepta liberar a los rehenes y negociar el plan de paz de Trump
- Israel inicia la expulsión de los miembros de la flotilla tras recluirlos en una prisión en el desierto
- Netanyahu manda un equipo negociador a El Cairo, mientras continúan los bombardeos en Gaza
- 15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: 'Ves a los niños y ves a tus hijos