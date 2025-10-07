DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que instruyó a sus negociadores que concluyan los "detalles técnicos" del acuerdo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado de nuevo su optimismo sobre las perspectivas de paz en Gaza y ha destacado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "ha accedido a cosas muy importantes". "Creo que Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes", ha afirmado Trump en una entrevista en un programa de la cadena de televisión estadounidense CNN. Trump ha respondido a las informaciones sobre sus supuestas críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en concreto al reprocharle sus pocas cesiones. "No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", ha argüido.

"Es una alborotadora. Debería ir al médico": Trump arremete contra Greta Thunberg por la flotilla El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza. "Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. "Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario. Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas, Grecia, tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Aterriza en Madrid el avión con otro grupo de activistas españoles de la flotilla de Gaza El avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que traslada a otro grupo de activistas españoles de la flotilla Gobal Sumud ha aterrizado este lunes por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, según el portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona. Queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Familiares de argentinos de la flotilla que iba a Gaza piden a Israel su pronta liberación Familiares de tres argentinos que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que permanecen detenidos en Israel denunciaron este lunes que no tienen información sobre ellos desde hace casi una semana, y exigieron, en un acto en Buenos Aires, su inmediata liberación y deportación. El acto tuvo lugar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la capital argentina, y contó con la presencia de familiares y allegados de la legisladora Celeste Fierro, el exdiputado provincial cordobés Ezequiel Peressini y el activista político Carlos Bertola, quienes viajaban en la flotilla. Un cuarto argentino, Nicolás Calabrese, residente desde hace años en Brasil, fue liberado por las autoridades israelíes durante el fin de semana y tiene previsto aterrizar este lunes en Sao Paulo.

Israel se niega a respetar la vida de los miembros de Hamás tras la liberación de rehenes Los flecos para lograr la liberación de los rehenes por parte de Hamás a cambio de una tregua parecen ser más relevantes de lo previsto. Pese a la presión internacional que ha supuesto la Flotilla, la delegación israelí que participa este lunes en las conversaciones para discutir los términos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza es "reticente a cooperar", afirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia conocedora del proceso de negociación. La fuente, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, denunció que la delegación israelí "no cooperó" durante las conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás mantenidas durante la jornada del lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí. De acuerdo con el informante, la delegación israelí "no tenía instrucciones de responder a ninguna propuesta sobre los mecanismos de implementación del plan ni a las garantías solicitadas por Hamás de que Israel no reanudaría su agresión contra la Franja de Gaza". Tampoco ofreció garantías de detener los asesinatos de los miembros del movimiento palestino en el enclave una vez todos los rehenes en manos de Hamás sean liberados.

Los principales obstáculos en las negociaciones para acabar con la guerra en Gaza Las negociaciones para acabar con la guerra en Gaza están en marcha, pero al puzzle aún le quedan muchas piezas por encajar. Las delegaciones de Israel y Hamás han empezado a negociar este lunes en Egipto con la ayuda de los mediadores internacionales los 20 puntos del plan presentado por Donald Trump para detener el asalto militar sobre la Franja y gestionar su futuro posbélico.

Algunos integrantes de la Flotilla vuelan directamente a Barcelona Tras hacer escala en Atenas, se ha ofrecido a los miembros de la Flotilla que pudieran estar interesados en la opción de venir directamente a Barcelona, sin tener que pasar por Madrid. Una docena se han acogido a esta posibilidad y vuelan esta noche, después de la gestión realizada directamente por el Departament de Unió Europea i Acció Exterior, en coordinación con el Gobierno español. El conseller Duch estará en el Aeropuerto de El Prat para comprobar que toda la logística ha funcionado correctamente, recibirlos en Catalunya y atender cualquier otra posible necesidad, como ayer hizo la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín. Está previsto que el vuelo llegue sobre las 23:45 y el encuentro tendrá lugar en la zona restringida del Aeropuerto de El Prat, sin cámaras y sin comparecencias o declaraciones posteriores. Duch se ha mantenido en contacto en todo momento con miembros de la Flotilla y con sus entornos, tanto durante la travesía como a partir de la intercepción y detención por parte de Israel.

Beatriz Ríos La posición de la UE, dos años después del 7-O y el inicio de la guerra en Gaza Dos años, más de 65.000 muertos y casi 200.000 heridos, y una hambruna después, la Unión Europea (UE) estudia restringir sus relaciones comerciales e imponer sanciones a dos ministros del Gobierno de Israel. Pero a pesar del endurecimiento de la postura ante las acciones del Ejecutivo de Binyamín Netanyahu en los últimos meses, los gobiernos europeos siguen divididos y paralizados. Analizamos la evolución de la posición comunitaria desde el inicio de la crisis. Más información, aquí.

Putin traslada a Netanyahu la "firme" postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado El presidente ruso, Vladimir Putin, ha trasladado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la "firme" postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado, en el marco de la solución de dos Estados, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y que se incluye en el plan del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para la Franja de Gaza. "Ambos líderes han analizado en profundidad la situación actual en Oriente Próximo, incluyendo el plan del presidente estadounidense para la normalización de las relaciones en la Franja de Gaza (...). Putin ha reafirmado la firme postura de Rusia a favor de una solución integral para la cuestión palestina, basada en un marco jurídico internacional consolidado", reza un comunicado del Kremlin. La mencionada propuesta de Trump para Gaza incluye un apartado en el que menciona que "cuando avance el nuevo desarrollo de Gaza y cuando el programa de reformas de la Autoridad Palestina esté desarrollado" se pueden dar las condiciones para "una senda creíble a la autodeterminación y la estatalidad palestina, que es la aspiración del pueblo palestino".