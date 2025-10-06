DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump ve como "buena idea" la extensión del pacto de desarme nuclear propuesta por Putin
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio señas este domingo de estar dispuesto a considerar la propuesta de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de extender por un año el START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero de 2026. "Me parece una buena idea", respondió escueto Trump a preguntas de periodistas en la Casa Blanca, antes de marcharse a la cercana Virginia para participar en una celebración por los 250 años de la Marina de EEUU. El mandatario no añadió detalles acerca de negociaciones actuales o futuras sobre una prolongación del pacto, propuesta por Putin el pasado 22 de septiembre. "Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir por espacio de un año ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III", dijo el presidente ruso durante una reunión televisada del Consejo Seguridad de Rusia.
Sin electricidad casi 40.000 personas en Bélgorod, Rusia, por ataques del Ejército ucraniano
Las autoridades rusas han estimado este domingo en cerca de 40.000 los residentes de la región de Bélgorod que se han quedado sin suministro eléctrico a causa de los ataques nocturnos del Ejército ucraniano. "Tenemos cortes de energía significativos en siete municipios, y casi 40.000 residentes se encuentran actualmente sin electricidad", ha indicado en su canal de Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, tras mantener una reunión con altos cargos de Emergencias y del Ministerio del Interior. Así, ha confirmado el despliegue de "todos" los equipos de emergencia para "conectar edificios residenciales, instalaciones públicas y locales comerciales", señalando que espera que estos trabajos puedan completarse este lunes.
Rusia lanza mayor ataque desde inicio de la guerra contra Leópolis, fronteriza con Polonia
Rusia atacó este domingo de forma masiva con drones y misiles varias regiones de Ucrania, principalmente la occidental de Leópolis, en lo que ha sido el mayor bombardeo contra esta provincia fronteriza con Polonia desde el inicio de la guerra en 2022 y en el que fallecieron al menos cinco personas.
"Esta noche el enemigo llevó a cabo el mayor ataque contra la región de Leópolis desde el inicio de la invasión a gran escala", señaló en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, Maksim Kozitskí.
También la Fuerza Aérea ucraniana indicó en su parte diario que la principal dirección del ataque combinado ruso fue Leópolis.
De los 549 medios de ataque aéreos, entre ellos 496 drones de ataque y 63 misiles lanzados por Rusia, 140 drones y 23 misiles se dirigieron hacia Leópolis, según Kozitskí.
Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Kuzminovka, en la región ucraniana de Donetsk
Ucrania derribó 478 drones y misiles rusos durante ataque nocturno que causó 5 muertos
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron la pasada madrugada 478 drones y misiles lanzados por Rusia de manera combinada contra varias regiones del país, causando al menos cinco muertos, la mayoría en la región occidental de Leópolis. Según el parte preliminar de la Fuerza Aérea, Rusia lanzó un total de 549 medios de ataque aéreos, entre ellos 496 drones de ataque, 2 misiles aerobalísticos Kinzhal, 42 misiles de crucero Iskander y nueve misiles de crucero Kalibr.
Una exposición en Moscú refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte
Una exposición en Moscú ilustra los vínculos cada vez más estrechos entre Rusia y Corea del Norte con lienzos que representan la fraternidad entre soldados rusos y norcoreanos, retratos de Kim Jong Un y escenas de elaboración del kimchi, un plato típico. La muestra, titulada "País de un gran pueblo", se presenta en el Museo de Artes Decorativas de la capital rusa hasta el 10 de octubre y celebra la cooperación entre ambos países en plena ofensiva en Ucrania. Los norcoreanos suministran armas y tropas para apoyar la campaña militar de Moscú en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.
Putin avisa a Trump que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania supondría la "destrucción" de sus relaciones
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha avisado a Estados Unidos que si finalmente decide entregar a Ucrania misiles Tomahawk como parte de su ayuda militar, las relaciones bilaterales que está intentando reconstruir Donald Trump quedarían completamente disueltas. La posible entrega de los Tomahawk es una cuestión recurrente de un tiempo a esta parte. A finales del mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que una posible transferencia de estos misiles crucero de largo alcance sería una decisión "sorprendente" porque Estados Unidos "no se los entrega a todo el mundo".
Kallas asegura que la UE seguirá "apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario"
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha asegurado este domingo que la UE seguirá "apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario: ultimando el próximo paquete de sanciones, garantizando la financiación y suministrando armas". "Rusia no se detendrá hasta que se vea obligada a hacerlo", concluyó. Los planes de la Comisión Europea y la mayoría de Estados miembros de la UE sobre la aprobación del decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que se esperaba en septiembre, se están demorando debido a las reticencias de Eslovaquia y Hungría.
Kallas: "Rusia está encubriendo el fracaso de su ofensiva" contra Ucrania
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este domingo que Rusia estaba "encubriendo el fracaso" de la ofensiva militar que llevó a cabo contra Ucrania en verano, tras otro masivo ataque ruso esta misma noche. "Rusia está encubriendo el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructuras ucranianas", dijo la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.
¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?
Numerosos precedentes demuestran que abatir un avión militar no siempre desencadena una escalada militar incontrolada entre superpotencias nucleares. Esto cobra especial relevancia tras las últimas semanas en las que se han producido varios incidentes aéreos en Europa del este, con aviones y drones rusos invadiendo el espacio aéreo de Estonia o Polonia. Pero, ¿qué ocurriría si uno de estos aviones es derribado? Lo cuenta aquí Marc Marginedas.
