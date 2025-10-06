Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Rusia ataca una estación de tren en la región ucraniana de Sumi y causa decenas de heridos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
  2. 15.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla y contra la guerra en Gaza: 'Ves a los niños y ves a tus hijos
  3. Que se pare el mundo': decenas de miles de personas claman en Barcelona por la paz en Gaza
  4. Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza en aguas internacionales y detiene a los activistas
  5. Hamás acepta liberar a los rehenes y negociar el plan de paz de Trump
  6. Israel inicia la expulsión de los miembros de la flotilla tras recluirlos en una prisión en el desierto
  7. Israel interroga y recluye a los activistas de la Flotilla antes de proceder a su deportación
  8. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Al menos 350 senderistas evacuados tras una tormenta de nieve en el Everest

MIlei se queda sin su principal candidato a las elecciones legislativas por su implicación con un narcotraficante

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo | Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barajas junto a los primeros miembros de la Flotilla deportados desde Israel

Regreso a España de los 21 activistas españoles detenidos por Israel, integrantes de la Flotilla Global Sumud, procedentes de Tel Aviv.

Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas

Lecornu presenta un Gobierno continuista en Francia y reaviva la amenaza de censura

Las protestas por Gaza se reactivan en toda España coincidiendo con la llegada de los primeros liberados de la flotilla

