DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia lanza mayor ataque desde inicio de la guerra contra Leópolis, fronteriza con Polonia

Rusia atacó este domingo de forma masiva con drones y misiles varias regiones de Ucrania, principalmente la occidental de Leópolis, en lo que ha sido el mayor bombardeo contra esta provincia fronteriza con Polonia desde el inicio de la guerra en 2022 y en el que fallecieron al menos cinco personas.

"Esta noche el enemigo llevó a cabo el mayor ataque contra la región de Leópolis desde el inicio de la invasión a gran escala", señaló en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, Maksim Kozitskí.

También la Fuerza Aérea ucraniana indicó en su parte diario que la principal dirección del ataque combinado ruso fue Leópolis.

De los 549 medios de ataque aéreos, entre ellos 496 drones de ataque y 63 misiles lanzados por Rusia, 140 drones y 23 misiles se dirigieron hacia Leópolis, según Kozitskí.