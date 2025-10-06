DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que instruyó a sus negociadores que concluyan los "detalles técnicos" del acuerdo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Hamás pide un intercambio "inmediato" de rehenes por prisioneros Hamás pidió este domingo un acuerdo "inmediato" de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Donald Trump para poner fin la guerra en Gaza. Al acercarse el segundo aniversario del ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, el ejército israelí prosiguió sus bombardeos en Ciudad de Gaza. Al menos veinte personas murieron durante la jornada, 13 de ellas en Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás. Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. Trump urgió el domingo a los negociadores de Hamás e Israel a "moverse rápido" en las conversaciones.

Aterrizan en Lisboa los cuatro activistas portugueses deportados por Israel Los cuatro portugueses detenidos y deportados por Israel por pertenecer a la Flotilla Global Sumud, que iba de camino a Gaza, aterrizaron este domingo en el aeropuerto Humberto Delgado, en Lisboa, tras realizar una escala en Madrid. La noticia fue confirmada por la política portuguesa Joana Mortágua, hermana de una de los activistas, a través de su cuenta en Instagram, donde escribió "los cuatro guerreros aterrizaron". En la zona de salidas había decenas de personas cargadas con banderas de Palestina, carteles con mensajes de apoyo y claveles rojos, que en el país atlántico se relacionan con la restauración de la democracia en Portugal hace medio siglo, mientras aguardaban a la aparición de los activistas. El Ministerio de Exteriores luso precisó en un comunicado que en el aeropuerto lisboeta también está para recibirles el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Jordi Coronas: “Han sido 35 días muy intensos; el compromiso y la solidaridad que he visto han sido impresionantes” El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha descrito su experiencia en la Global Sumud Flotilla como “35 días muy intensos, sobre todo los últimos cinco”, aunque ha querido destacar los primeros 30 días, donde se ha sorprendido por “el compromiso y la solidaridad de compañeros que no conocía y que ahora son mi familia”. Coronas ha afirmado que “todas las acciones que se han hecho y se deben seguir haciendo son necesarias” y ha dicho tener “la piel de gallina al ver las imágenes de Barcelona y otras ciudades movilizadas contra el Estado genocida y fascista de Israel”.

Colau: “Israel es un Estado neofascista y hay que aislarlo” La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que “Israel es un Estado neofascista” y ha pedido que las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino “no se detengan”. “No podemos normalizar lo que no es normal; hay que aislar a Israel”, ha subrayado Colau, una de las integrantes de la Global Sumud Flotilla deportadas desde Israel.

Colau denuncia que Israel violó leyes internacionales y ejerció violencia contra los activistas de la Flotilla La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado tras su regreso a Catalunya que “el Estado de Israel ha violado leyes internacionales” y que los miembros de la Global Sumud Flotilla fueron “secuestrados en aguas internacionales”. “Es inadmisible, aunque lo teníamos previsto. Lo que no teníamos previsto fue lo que pasó después: nos esperaban centenares de policías muy agresivos, que ejercieron violencia contra nosotros”, ha explicado Colau, una de las activistas deportadas desde Israel.

Colau: “Lo importante no somos nosotros, la acción va a continuar hasta que se detenga el genocidio” La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado tras aterrizar en el aeropuerto del Prat junto al concejal de ERC, Jordi Coronas, que “lo importante no somos nosotros, la acción va a continuar hasta que se detenga el genocidio”. Colau, una de las integrantes catalanas de la Global Sumud Flotilla deportadas desde Israel, ha denunciado que “hemos estado en una cárcel de alta seguridad donde ha habido maltratos y nuestros derechos no han sido respetados”. La exalcaldesa ha subrayado que la movilización “no termina aquí” y que continuarán impulsando acciones en defensa del pueblo palestino.

Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona procedentes de Madrid La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra Republicana, Jordi Coronas, han aterrizado este domingo por la noche en el aeropuerto del Prat tras viajar desde Madrid, donde habían llegado horas antes junto a otros miembros de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel.

Junqueras, Albiach y otros dirigentes políticos esperan a los activistas de la Flotilla en el aeropuerto del Prat Varios dirigentes políticos se han desplazado este domingo por la noche al aeropuerto del Prat para recibir al primer grupo de activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, entre los que se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas. A la terminal T1 han acudido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany, así como la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, y su portavoz, David Cid. También se han sumado representantes de la CUP, entre ellos la diputada Laura Vega y la portavoz del partido, Su Moreno.

Se levanta la acampada solidaria por Palestina que reunía a 200 personas en Drassanes Los participantes de la acampada por Palestina instalada desde el jueves en la plaza de Drassanes de Barcelona han decidido poner fin este domingo al asentamiento, según han comunicado sus portavoces en redes sociales. El espacio, también conocido como plaza de la Carbonera, se había convertido en el centro de las protestas contra el “genocidio” en Gaza y el asalto a la Flotilla. Desde el colectivo Espai Palestina han explicado que la acción reunió un centenar de tiendas y más de un millar de personas durante los últimos días. En un comunicado, celebran haber alterado “la normal actividad del puerto, de la ciudad y de las empresas que hacen negocio con el genocidio”, y anuncian que centrarán ahora sus esfuerzos en la huelga general convocada para el 15 de octubre.