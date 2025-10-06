Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Regreso a España de los 21 activistas españoles detenidos por Israel, integrantes de la Flotilla Global Sumud, procedentes de Tel Aviv.

Llegada de Ada Colau y Jordi Coronas de Israel tras su detención. / JORDI OTIX

Andrea López-Tomàs

María Mondéjar

Jose Real

Por qué confiar en El Periódico

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes. Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que instruyó a sus negociadores que concluyan los "detalles técnicos" del acuerdo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

