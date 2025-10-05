DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Tildan de irresponsable a Nicaragua por reconocer como ruso territorio ucraniano invadido

Las organizaciones opositoras nicaragüenses que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) tildaron este sábado de "irresponsable" al Gobierno de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murilllo, por reconocer como ruso un territorio ucraniano invadido, lo que llevó a Ucrania a romper relaciones con el país centroamericano.

En una declaración, Pude condena "enérgicamente las acciones irresponsables y serviles que para complacer a Rusia ha realizado el régimen Murillo-Ortega con el reconocimiento de 'repúblicas' artificialmente formadas en territorios ocupados ilegalmente en Ucrania por este país invasor".

"A esto se suma el nombramiento de un Consulado Honorario en la también ocupada Crimea y que han llevado a Ucrania a tomar la decisión de romper relaciones diplomáticas formales con Nicaragua", continuó el comunicado.