DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
El principal aeropuerto de Lituania cierra por presencia de supuestos globos esta madrugada
El principal aeropuerto de Lituania cerró el domingo por la madrugada debido a la posible presencia de una "serie de globos", en un nuevo incidente que obliga a suspender vuelos en una ciudad europea. Aeropuertos de Alemania, Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos debido al sobrevuelo de drones, mientras que Rumania y Estonia han señalado como responsable a Rusia, que rechaza la acusación. El aeropuerto de Vilna anunció que recibió información oficial a las 22H16 (19H16 GMT) del sábado de que "el tráfico aéreo se suspende temporalmente". "Según nuestra información, la decisión se tomó debido a una posible serie de globos dirigidos al Aeropuerto de Vilna", indicó la terminal en Facebook. El comunicado no precisó de dónde vendrían los supuestos globos. Al menos 10 vuelos se vieron afectados, y varios aviones fueron desviados a a Riga, capital de Letonia. Un vuelo procedente de Copenhague fue obligado a devolverse, mientras una partida con destino a Helsinki fue cancelado, indicó el aeropuerto. El aeropuerto de Munich debió cerrar dos veces esta semana por el avistamiento de drones.
Ataque ruso mata una persona en Ucrania, Polonia moviliza sus aviones
Las autoridades ucranianas reportaron el domingo la muerte de una persona en un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, mientras Polonia movilizó sus aviones y sistemas en tierra para proteger su espacio aéreo. Ivan Fedorov, gobernador de la región sudoriental de Zaporiyia, dijo en Telegram que un "ataque combinado" ruso mató a una mujer e hirió a otras seis personas. Una menor de 16 años figura entre las personas que reciben la "asistencia necesaria" tras el ataque, indicó Fedorov. Ante los ataques, Ucrania declaró una alerta aérea nacional a las 04H09 (01H09 GMT). Por su parte, las fuerzas armadas polacas dijeron en X que movilizaron aviones y pusieron su defensa en tierra en alerta elevada para resguardar su espacio aéreo, sobre todo en zonas cercanas a Ucrania. Rusia también intensificó sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana al bajar la temperatura en la zona. Moscú lanzó esta semana su mayor ataque contra la infraestructura gasífera ucraniana, y bombardeos efectuados el sábado dejaron unas 50.000 casas sin electricidad en la región norteña de Chernihiv.
Tildan de irresponsable a Nicaragua por reconocer como ruso territorio ucraniano invadido
Las organizaciones opositoras nicaragüenses que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) tildaron este sábado de "irresponsable" al Gobierno de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murilllo, por reconocer como ruso un territorio ucraniano invadido, lo que llevó a Ucrania a romper relaciones con el país centroamericano.
En una declaración, Pude condena "enérgicamente las acciones irresponsables y serviles que para complacer a Rusia ha realizado el régimen Murillo-Ortega con el reconocimiento de 'repúblicas' artificialmente formadas en territorios ocupados ilegalmente en Ucrania por este país invasor".
"A esto se suma el nombramiento de un Consulado Honorario en la también ocupada Crimea y que han llevado a Ucrania a tomar la decisión de romper relaciones diplomáticas formales con Nicaragua", continuó el comunicado.
Rusia ataca una estación de tren en la región ucraniana de Sumi y causa decenas de heridos
Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó decenas de heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev", señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.
Zelenski calificó en la red social X el ataque de "salvaje", y dijo que hasta el momento se sabe de al menos 30 heridos. Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación impidiendo las labores de rescate.
Ucrania devuelve a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas
Ucrania logró devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en territorios ocupados por Rusia, dentro de la iniciativa “Bring Kids Back UA”. Según Andrí Yermak, jefe de gabinete de Zelenski, algunos menores habían sido obligados a estudiar bajo programas rusos, amenazados con traslados forzosos o perseguidos por negarse a adoptar pasaportes rusos.
Finlandia inaugura un mando que acogerá fuerzas terrestres de la OTAN para defender el flanco norte
El Ejército de Finlandia ha establecido este viernes un nuevo mando terrestre en Mikkeli, al norte de Helsinki, que acogerá próximamente fuerzas de la OTAN en los esfuerzos por defender el flanco norte de la alianza, toda vez el ingreso de Finlandia en la organización en 2023 multiplicó la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, ha inaugurado esta subestructura de la OTAN, bautizada como Mando de Componentes Terrestres Multicuerpo (MCLCC, por sus siglas en inglés), que tendrá el mando y control de las fuerzas terrestres de la Alianza y sincronizará las operaciones de las fuerzas terrestres nacionales en la zona norte. "Nos unimos a la OTAN debido al ataque de Rusia a Ucrania. Rusia será una amenaza a largo plazo para Europa y Finlandia", ha señalado el titular de Defensa finlandés sobre el paso dado por Helsinki para tener un mando propio, que podrá acoger tropas de otros aliados, tan solo dos años después de ingresar en la alianza.
Rusia descarta prohibir la exportación de diésel
Rusia no tiene previsto prohibir a los productores de diésel la exportación de combustible, pese al déficit ocasionado por los ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas, informó hoy el Ministerio de Energía ruso. "El Ministerio de Energía de la Federación Rusa en la actualidad no estudia la posibilidad de prohibir la exportación de diésel para sus productores", indicó la dependencia en su canal de Telegram, al señalar que el tema no se abordó durante la reunión celebrada la víspera sobre el mercado interno de combustible. Añadió que en estos momentos "se toman todas las medidas necesarias para apoyar la estabilidad y el abastecimiento ininterrumpido de la economía y la población del país con todos los tipos y marcas de combustible".
Muere un fotoperiodista francés en un ataque con un dron en el este de Ucrania
Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas han informado este viernes de la muerte de un fotoperiodista francés, Antoni Lallican, en un bombardeo con un dron en el este de Ucrania, convirtiéndose así en el primer periodista que fallece en un ataque perpetrado por una aeronave no tripulada en el marco de la invasión rusa. El ataque ha tenido lugar sobre las 9.20 horas (hora local), cuando Lallican --que trabajaba para la agencia de fotoperiodismo Hans Lucas-- se encontraba junto al periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que ha resultado herido. Ambos llevaban equipo de protección y chalecos antibalas con la inscripción 'Prensa'.
Contraataques ucranianos en Donetsk ponen en aprietos a tropas rusas cerca de Dobropillia
Los contraataques de sus tropas cerca de Dobropilia son uno de los primeros grandes logros en el frente en los últimos dos años por parte de Ucrania, que ha conseguido con ellos reforzar su posición ante Washington, pese a que las fuerzas rusas continúan intentando revertir la situación, en una batalla que implica a miles de soldados de los dos bandos. Esta operación exitosa mencionada frecuentemente por el presidente Volodímir Zelenski en sus intervenciones públicas tiene su origen en lo que hace dos meses parecía una ruptura del frente por parte de Rusia en el norte de la ciudad de Pokrovsk.
Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022
Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022, informó este viernes en Kiev la empresa estatal de gas. El ejército ruso atacó de forma implacable la red eléctrica de Ucrania en una serie de ofensivas nocturnas que llegó a dejar a millones de personas a oscuras y sin calefacción en algunos momentos, y con el termómetro bajo cero. En Telegram, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, acusó a Rusia de "aterrorizar a la población civil". El presidente de Naftogaz, Serguéi Koretski, afirmó que el ataque dañó "una parte significativa de nuestras instalaciones". "Algunos de los daños son importantes", indicó.
