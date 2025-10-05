Bloqueo presupuestario
Russell Vought, la 'Parca' de Trump en Washington
El choque entre republicanos y demócratas en el Congreso devuelve a la primera línea la polémica figura del artífice del Proyecto 2025
EL PERIÓDICO
La última ocurrencia digital de Donald Trump ha sido la publicación de un vídeo musical 'deepfake' en la red Truth Social en que toca la campana en una banda junto a su vicepresidente, James D. Vance. En este vídeo el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, es representado como la Parca, y aparece blandiendo una guadaña sobre la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos eleva así el tono tras el choque en el Congreso entre republicanos y demócratas que ha llevado al 'shutdown' o cierre del gobierno federal del país. Esta situación se produce cuando no se aprueba a tiempo el presupuesto, con el que se financian las agencias y programas públicos y que provoca la suspensión del pago del salario a los empleados estatales, además de limitar los servicios básicos. Trump hace culpable de esta situación a los demócratas, que no se han puesto de acuerdo con su partido durante la negociación presupuestaria.
En este contexto, el presidente de Estados Unidos ha querido recuperar a uno de los iconos de su administración que más rechazo genera entre los sectores progresistas del país. Russell Vought fue el ideólogo del controvertido Proyecto 2025, un plan ultraconservador que planeaba ampliar los poderes del presidente para poder despedir funcionarios, eliminar programas sociales y controlar organismos públicos.
A pesar de que en los últimos meses Vought había quedado relegado a un segundo plano por discrepancias con Trump, la situación de cierre del gobierno federal le ha convertido en uno de los responsables de la estrategia de los republicanos en el Congreso y por eso Trump ha recuperado su figura. El controvertido vídeo publicado por Trump le presenta en el rol de Ángel Exterminador con guadaña, una metáfora de los recortes de gasto público, uno de los grandes mantras de la administración republicana, y de la limitación del poder demócrata en Washington.
Desde el entorno del partido demócrata se ha criticado el vídeo 'deepfake' por considerarlo una frivolidad en un momento especialmente delicado en la política norteamericana por la falta de presupuesto federal.
