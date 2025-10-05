Reino Unido restringe las manifestaciones tras casi 500 arrestos en las protesta propalestina

Las protestas en Reino Unido en contra de la ilegalización del grupo propalestino Palestine Action se saldaron estos días con casi 500 detenidos, una situación que el Gobierno británico no quiere que se repita. Así, el Ejecutivo ha anunciado este domingo que concederá más competencias a la Policía para prohibir o restringir las manifestaciones. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado en un comunicado que el Gobierno modificará la Ley de Orden Público de 1986 para que la Policía pueda considerar aspectos como "el efecto acumulativo" de las manifestaciones y su influencia en los vecindarios al decidir si las autoriza y bajo qué condiciones.

El Ministerio también emprenderá una revisión interna de toda la normativa sobre protestas con el objetivo de garantizar que las herramientas legales disponibles sean adecuadas. Mahmood ha explicado que la reforma busca conciliar el derecho a la protesta con la protección de la ciudadanía y el respaldo a la Policía, que viene denunciando una falta de recursos. Según la ministra laborista, las manifestaciones masivas y repetidas pueden provocar que algunos sectores sociales, especialmente comunidades religiosas, se sientan intimidados o inseguros. "Esto ha sido particularmente evidente en el temor expresado por la comunidad judía en estos días difíciles", ha apuntado.

1.500 detenidos desde julio

Este sábado, 488 personas fueron arrestadas durante una sentada silenciosa en la plaza de Trafalgar, en Londres, en apoyo al grupo propalestino Palestine Action, ilegalizado el 5 de julio tras varias acciones de boicot contra el suministro de armas a Israel. Mientras el Ejecutivo defendió la medida por motivos de seguridad pública, sus detractores sostienen que vulnera la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.

Desde la prohibición del grupo, unas 1.500 personas han sido detenidas y procesadas por su vinculación o apoyo a la organización, que intenta revertir su ilegalización en los tribunales. En las concentraciones en respaldo a Palestine Action, organizadas en su mayoría por Defend Our Juries, los manifestantes —entre ellos muchas personas mayores o con discapacidad— suelen sentarse en silencio con carteles que rezan “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, hasta que la Policía los retira y formaliza su arresto.

Por otro lado, en las marchas contra la guerra en Gaza, sectores de la comunidad judía han denunciado la presencia de consignas antisemitas y acusan a la Policía de permisividad. El Gobierno y Scotland Yard solicitaron el viernes que se suspendieran temporalmente las protestas propalestinas tras el atentado contra una sinagoga en Mánchester el pasado jueves —coincidiendo con el Yom Kippur—, en el que murieron dos fieles, el agresor y resultaron heridas tres personas. Sin embargo, los organizadores mantuvieron las manifestaciones al considerar que ambos hechos eran cuestiones independientes.

Las nuevas limitaciones se añadirán a las restricciones ya vigentes, como la prohibición de cubrirse el rostro, lanzar petardos o escalar monumentos y memoriales de guerra.