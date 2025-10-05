Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Un encapuchado causa daños en un establecimiento de una cadena de supermercados en Las Ramblas de Barcelona

Un encapuchado causa daños en un establecimiento de una cadena de supermercados en Las Ramblas de Barcelona / Joan Mateu Parra / ACN

Germán González

Germán González

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Gaza y la Flotilla humanitaria

Miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Gaza y la Flotilla humanitaria

Manifestación en Barcelona para denunciar el genocidio en Gaza y para pedir el fin de comercio de armas y las relaciones con Israel. La marcha ha transcurrido entre els Jardinets de Gràcia y Arc de Triomf pasando por el passeig de Gràcia y la ronda de Sant Pere / JORDI OTIX

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

