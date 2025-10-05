DIRECTO GAZA | Última hora sobre los avances para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel propuesto por Trump

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

Manifestación en Barcelona para denunciar el genocidio en Gaza y para pedir el fin de comercio de armas y las relaciones con Israel. La marcha ha transcurrido entre els Jardinets de Gràcia y Arc de Triomf pasando por el passeig de Gràcia y la ronda de Sant Pere / JORDI OTIX

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones, con al menos 10 muertos esta noche Los bombardeos y ataques de artillería continuaron esta noche en la Franja de Gaza a pesar de las inminentes negociaciones para un alto el fuego, y dejaron al menos diez muertos, entre ellos cinco abatidos por el Ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de Gaza (norte). La capital gazatí fue objeto de ataques continuos de artillería durante la noche, mientras que los bombardeos aéreos también continuaron con al menos tres a cada hora, según atestiguó EFE en la ciudad. Cinco palestinos murieron en la ciudad de Gaza, abatidos a tiros, cuando se dirigían a sus casas en zonas donde Israel mantiene presencia militar, informaron a EFE fuentes del Hospital Shifa.

El líder negociador de Hamás reaparece tras el intento israelí de asesinarlo en Doha El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, reapareció a última hora del sábado en una entrevista con la cadena catarí Al Araby tras casi un mes sin mostrarse públicamente, después de el ataque de Israel contra la residencia de los negociadores en Doha. Al Haya intervino en Al Araby en un momento crítico para las negociaciones, en el que Israel y Hamás mantendrán un diálogo indirecto en El Cairo (Egipto) sobre la propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, para el alto el fuego en Gaza.

Una nueva protesta contra la ilegalización de Palestine Action acaba con casi 500 detenidos en Londres La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención este sábado de, por ahora, 492 detenidos en la nueva protesta contra la ilegalización de la ONG Palestine Action, ilegalizada por protagonizar una acción de protesta a favor de Palestina en una base militar. También ha habido manifestaciones multitudinarias en otras ciudades europeas como Dublín o Roma. "El total final de arrestos en la operación de mantenimiento del orden público de hoy en el centro de Londres es 492", ha publicado la Policía Metropolitana londinense. Entre los detenidos hay seis personas arrestadas a primera hora por colgar una pancarta de apoyo a la organización en el puente de Westminster.

Venezuela dice que Netanyahu "sigue empeñado en sabotear" los intentos de paz en Palestina El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "sigue empeñado en sabotear" los intentos de paz en Palestina, donde el Ejército israelí ejecutó ataques este sábado, pese a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de que deje de hacerlo para facilitar un acuerdo y poner fin a la ofensiva. "El criminal de guerra y asesino serial Benjamín Netanyahu sigue empeñado en sabotear los intentos de paz que han sido respaldados por las naciones árabes y musulmanas y los cuales han sido respondidos afirmativamente por la organización político-militar Hamás", manifestó Gil en su canal de Telegram. El canciller exigió, en nombre del Gobierno de Venezuela, que se "respeten todos los derechos del pueblo palestino y se permita el retorno seguro a las tierras que le pertenecen, avanzando en un proceso definitivo de paz".

El ejército israelí dice que interceptó un misil lanzado desde Yemen El ejército israelí ha anunciado este domingo que interceptó un misil lanzado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes frecuentemente efectúan ataques que califican como respuestas a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. "Después de que sonaran las sirenas en varias partes de Israel, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes)", indicó el ejército en un comunicado. Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, frecuentemente lanzan misiles contra Israel, la mayoría de los cuales son interceptados. Israel bombardeó en septiembre varios sitios en poder de los hutíes en la capital Saná y la provincia norteña de Jawf, donde 35 personas murieron y 131 resultaron heridas, según los rebeldes, que controlan gran parte de Yemen.

Exteriores informa de que el cónsul de España en Tel Aviv está contacto con el abogado de la Flotilla que les representa en terreno El cónsul en Tel Aviv estuvo ayer con los activistas españoles de la Flotilla presos en Israel, volverá mañana y cada día hasta que estén todos libres. Desde el primer día hay líneas de teléfono para familiares: Teléfono sala de crisis: +34 91 000 1249; teléfono emergencia consulares Tel Aviv: +972(0)505772641 "Se ha trasladado oficialmente a las autoridades israelíes que el gobierno de España está dispuesto a hacerse cargo del viaje o enviar un avión para repatriar a los ciudadanos españoles que voluntariamente lo deseen", confirman desde el ministerio.

Hamás denuncia que los bombardeos siguen sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentir Hamás denunció este sábado que los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza no han cesado y acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de mentir sobre reducir su ofensiva en el enclave, después de que el grupo islamista aceptara liberar todos los rehenes bajo las condiciones del plan de paz de Estados Unidos. "El bombardeo continuo y las masacres de la ocupación exponen las mentiras de Netanyahu sobre reducir las operaciones militares contra civiles", criticó Hamás en un comunicado. El grupo palestino aseguró que las redadas "salvajes" y los bombardeos han provocado la muerte de setenta personas desde la madrugada del sábado y pidió a la comunidad internacional ejercer "toda la presión posible para poner fin a la guerra de exterminación y hambruna que atraviesa la Franja de Gaza desde hace dos años".

Al menos dos detenidos en los disturbios de Barcelona en una marcha propalestina Al menos dos personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra esta tarde en Barcelona por los destrozos en comercios y mobiliario urbano en el centro de la ciudad en una manifestación propalestina en la que ha habido cargas policiales contra grupos de manifestantes para dispersarlos, han informado a EFE fuentes de la policía catalana. Aunque la manifestación -con una afluencia máxima de 2.000 personas, según fuentes del ayuntamiento- discurría pacíficamente a primera hora de la tarde, en torno a las 19:00 horas un grupo de manifestantes ha aprovechado que Las Ramblas están en obras para volcar las vallas, coger baldosas de esa vía y lanzarlas contra los cristales de varios comercios, entre ellos cadenas de comida rápida y tiendas de moda. También ha habido incidentes en la plaza Catalunya, donde se han ubicado numerosas furgonetas de los Mossos. Un grupo de manifestantes ha volcado bicicletas en las inmediaciones de la plaza Catalunya para tratar de impedir el paso de furgonetas de los Mossos d'Esquadra.

Netanyahu dice que negociadores israelíes están en camino a Egipto para cerrar el acuerdo con Hamás El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. "Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", dijo Netanyahu en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado. Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo.