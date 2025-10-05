Gisèle Pelicot vuelve este lunes a los tribunales tras la apelación de uno de los condenados por violarla: "Lo hace con determinación"

Gisèle Pelicot, de 72 años, deberá volver a pasar por el trance de acudir a un tribunal para enfrentar a uno de los condenados por violarla. Será en Nimes, donde el Tribunal de Apelaciones volverá a estudiar el caso de Husamettin Dogan, el único de los 51 condenados por violar a Gisèle que ha decidido impugnar su sentencia. "Ella realmente habría preferido quedarse donde está y concentrarse en su nueva vida y en su futuro. Pero tiene que pasar por esto, porque es la condición necesaria para poder pasar página de verdad. Así que va, y lo hace con determinación", ha explicado su abogado Me Antoine Camus.

Un año después de que arrancara el juicio contra su exmarido Dominique Pelicot por drogarla durante décadas y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente, Gisèle Pelicot deberá regresar a un tribunal. Dogan, condenado en diciembre del año pasado a nueve años de prisión por violación con agravantes y que se encuentra actualmente en libertad por motivos de salud, ha apelado la sentencia, defendiendo que él no violó en ningún momento a Giséle Pelicot.

Stéphane Babonneau, otro de sus abogados de Gisèle Pelicot, explicó a la BBC que todos habrían entendido que ella no acudiera al juicio, ya que está "intentando retomar una vida normal", pero que "siente que necesita estar presente y tiene la responsabilidad de estar presente hasta el final del proceso". Por su parte, el abogado de Dogan, Jean-Marc Darrigade, asegura que su defendido "nunca tuvo la intención de violar a nadie cuando acudió el 28 de junio de 2019 a Mazan" y que su única intención era "participar en una velada libertina consentida".

Además, su abogado asegura que esta apelación, la única que se ha llevado adelante de los más de 50 condenados, "no se trata en absoluta de que se interprete como una nueva agresión hacia ella", sino que Dogan tiene la sensación de "haber sido engañado por Dominique Pelicot". Sin embargo, el abogado de Gisèle Pelicot ha asegurado a France Press que ella acudirá al juicio para explicar que "una violación es una violación y que no existen las pequeñas violaciones".