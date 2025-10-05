La llegada del tifón 'Matmo' desata la evacuación masiva de más de 350.000 personas en el sur de China

Más de 350.000 habitantes de las costas del sur de China se encuentran desde este domingo bajo orden de evacuación ante la llegada en las próximas horas del tifón 'Matmo', el vigésimo primero de la temporada de tifones del Pacífico.

Las evacuaciones se han concentrado en dos provincias, primero en la isla de Hainan, donde más de 197.000 personas de zonas de alto riesgo ya se encuentran en zona segura hasta el mediodía del domingo. La provincia de Cantón también ha elevado su respuesta de emergencia al máximo nivel ante la intensificación del tifón y más de 150.000 personas han sido evacuadas, informa la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Todas las rutas costeras de transbordadores de pasajeros han sido suspendidas en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. Aproximadamente 26.000 turistas en la isla de Weizhou fueron evacuados. Los proyectos costeros y puertos han suspendido sus operaciones, y 4.024 efectivos del personal de buques y plataformas petrolíferas han sido trasladados.